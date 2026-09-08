ΗΠΑ: H Λίντσεϊ Κλάνσι, που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, ζήτησε από τον Τραμπ να της απονείμει χάρη

«Κύριε πρόεδρε, ελπίζω να σκεφτείτε αυτήν τη νεαρή γυναίκα, τι είδους άνθρωπος είναι και όλα όσα έχει περάσει και να εξετάσετε το ενδεχόμενο απονομής χάριτος», είπε ο δικηγόρος της σε συνέντευξή του