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Ολυμπιακός: Δίπλα στην ομάδα οι Αγγελόπουλοι για το Σούπερ Καπ της Euroleague
Ολυμπιακός: Δίπλα στην ομάδα οι Αγγελόπουλοι για το Σούπερ Καπ της Euroleague
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρίσκονται στο «Etihad Arena» για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε
Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στα ΗΑΕ τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του πρώτου Σούπερ Καπ της Euroleague με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
Για τους Πειραιώτες θα ήταν ιδανικό να ξεκινήσουν τη νέα αγωνιστική περίοδο κατακτώντας ένα τρόπαιο. Φυσικά σε αυτή την προσπάθεια τους δεν θα μπορούσαν να μην έχουν και τη στήριξη των προέδρων τους.
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρίσκονται στην «Etihad Arena» για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.
Για τους Πειραιώτες θα ήταν ιδανικό να ξεκινήσουν τη νέα αγωνιστική περίοδο κατακτώντας ένα τρόπαιο. Φυσικά σε αυτή την προσπάθεια τους δεν θα μπορούσαν να μην έχουν και τη στήριξη των προέδρων τους.
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρίσκονται στην «Etihad Arena» για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.
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