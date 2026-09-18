Ολυμπιακός: Δίπλα στην ομάδα οι Αγγελόπουλοι για το Σούπερ Καπ της Euroleague
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Ολυμπιακός Παναγιώτης Αγγελόπουλος Γιώργος Αγγελόπουλος Φενέρμπαχτσε

Ολυμπιακός: Δίπλα στην ομάδα οι Αγγελόπουλοι για το Σούπερ Καπ της Euroleague

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρίσκονται στο «Etihad Arena» για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ της Euroleague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε

Ολυμπιακός: Δίπλα στην ομάδα οι Αγγελόπουλοι για το Σούπερ Καπ της Euroleague
Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στα ΗΑΕ τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του πρώτου Σούπερ Καπ της Euroleague με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Για τους Πειραιώτες θα ήταν ιδανικό να ξεκινήσουν τη νέα αγωνιστική περίοδο κατακτώντας ένα τρόπαιο. Φυσικά σε αυτή την προσπάθεια τους δεν θα μπορούσαν να μην έχουν και τη στήριξη των προέδρων τους.

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρίσκονται στην «Etihad Arena» για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Ολυμπιακός: Δίπλα στην ομάδα οι Αγγελόπουλοι για το Σούπερ Καπ της Euroleague

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