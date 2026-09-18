Σε νέα εποχή το Χρηματιστήριο: Με ιστορικό υψηλό συναλλαγών άνω των 4,2 δισ. ευρώ το πέρασμα στις ανεπτυγμένες αγορές

Η «ακτινογραφία» του mega rebalancing

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Στο επίκεντρο η ΔΕΗ και η Aktor

Σε ρυθμούς ανεπτυγμένων αγορών κινείται πλέον το, καθώς ολοκληρώθηκε στις σημερινές δημοπρασίες η μετάβαση από τις αναδυόμενες αγορές, η οποία θα τεθεί επίσημα σε ισχύ στη συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας (21/9). Η αναβάθμιση έφερε πρωτοφανείς ροές κεφαλαίων στο ταμπλό, με αποτέλεσμα ο τζίρος να ανέλθει στα 4,26 δισ. ευρώ, που συνιστούν νέο ιστορικό υψηλό για το ελληνικό χρηματιστήριο. Το προηγούμενο ρεκόρ τζίρου εντοπίζεται στον Μάιο του 2008, όταν είχε διαμορφωθεί στα 3,03 δισ. ευρώ λόγω του deal ΟΤΕ-Deutsche Telekom.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (18/9) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 26,61 μονάδες ή -0,99% και έκλεισε στις 2.661,30 μονάδες. Σε περίπου 44 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.650,38 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.694,81 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ κατέγραψε απώλειες -2,39%, βάζοντας τέλος στο σερί των 8 ανοδικών εβδομάδων.Η εγχώρια αγορά βρέθηκε στο επίκεντρο μίας γιγαντιαίας αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων, καθώς ολοκληρώθηκε η τριπλή ανακατάταξη των ελληνικών μετοχών από τους διεθνείς οίκους FTSE Russell, Stoxx και S&P Dow Jones Indices. Με αυτό τον τρόπο, η Αθήνα αποχαιρέτησε το καθεστώς των αναδυόμενων αγορών έπειτα από 13 χρόνια και επέστρεψε στην κατηγορία των developed markets. Παράλληλα με το rebalancing των δεικτών, η συνεδρίαση συνοδεύθηκε και από την τριπλή λήξη των τριμηνιαίων συμβολαίων στην αγορά παραγώγων (triple witching), εξέλιξη που παραδοσιακά εντείνει τη μεταβλητότητα και τον όγκο των συναλλαγών.Για την ομαλή διαχείριση του πρωτοφανούς όγκου εντολών και των προσυμφωνημένων συναλλαγών, η διοίκηση της Euronext Athens αποφάσισε την παράταση της διαδικασίας των δημοπρασιών κατά 10 λεπτά, μεταθέτοντας την ολοκλήρωσή τους στις 17:30 αντί για τις 17:20. Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης, όπου και συμπυκνώθηκε ο κύριος όγκος των διεθνών αναπροσαρμογών.Το ιστορικό χρηματιστηριακό σκηνικό συμπληρώνεται απόψε αργά το βράδυ με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς αναμένονται οι νέες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους οίκους Moody’s και Scope Ratings. Η διπλή ετυμηγορία αναμένεται να «σφραγίσει» τη συνολική εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές, την ίδια στιγμή που το Χρηματιστήριο Αθηνών γυρίζει σελίδα, καθώς εισέρχεται σε μία νέα εποχή αυξημένης επενδυτικής ορατότητας.Στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς η συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου σηματοδότησε τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ολοκλήρωση της συνεδρίασης συνοδεύθηκε από την εκτέλεση μαζικών εισροών και εκροών στις δημοπρασίες, στο πλαίσιο της επίσημης ένταξης της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.Η αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των developed markets από τους οίκους Stoxx και FTSE Russell ενεργοποίησε σαρωτικές αλλαγές στις σταθμίσεις των ελληνικών μετοχών. Ειδικότερα, στον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600 εντάσσονται 9 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Πρόκειται για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank), καθώς και για τους ομίλους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι 9 τίτλοι εισάγονται και στον ευρύτερο δείκτη Euro Stoxx.Εξίσου ευρείες είναι οι ανακατατάξεις στους δείκτες της FTSE Russell, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης του FTSE All World. Στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) τοποθετούνται πλέον 10 ελληνικές επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Allwyn, η Cenergy, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ και η Viohalco.Η κατηγορία της μικρής κεφαλαιοποίησης (FTSE Small Cap) ενισχύεται με την είσοδο 22 εισηγμένων, στις οποίες συγκαταλέγονται οι Aegean, Aktor, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan. Ακόμη 30 εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών ταξινομούνται στην κατηγορία Micro Cap, συμπληρώνοντας τη νέα «αρχιτεκτονική» εκπροσώπησης της εγχώριας αγοράς στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.Η ιστορική συγκυρία συμπίπτει χρονικά με τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις του ελληνικού αξιόχρεου από δύο οίκους. Η Moody’s θα δημοσιεύσει απόψε την ετυμηγορία της για τη χώρα, με τη σημερινή βαθμολογία να διαμορφώνεται σε «Baa3» με σταθερές προοπτικές. Σε αξιολόγηση θα προχωρήσει και η Scope Ratings, η οποία βαθμολογεί σήμερα την Ελλάδα με «BBB» και θετικό outlook. Για το υπόλοιπο του 2026 απομένουν άλλες δύο αξιολογήσεις και συγκεκριμένα από την Standard and Poor’s («BBB» με σταθερό outlook) στις 23 Οκτωβρίου και από τη Fitch («BBB» με σταθερό outlook) στις 6 Νοεμβρίου.Στο επιχειρηματικό πεδίο, η ΔΕΗ υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την Amazon Web Services (AWS) για το data center ισχύος 300MW στον Άγιο Δημήτριο, με προοπτική επέκτασης έως και το 1GW. Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει τον εξοπλισμό IT, μισθώνοντας την εγκατάσταση για 15 χρόνια. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων PPA. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, το έργο είχε ήδη συμπεριληφθεί στο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει δαπάνες ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ για την Α’ Φάση και επαναλαμβανόμενα EBITDA περίπου 170 εκατ. ευρώ έως το 2030, χωρίς να υπολογίζεται το περιθώριο κέρδους από τα PPA.Παράλληλα, η Aktor υπέγραψε MoU με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την εξαγορά ποσοστού 51% σε ελληνικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει υβριδικά έργα φωτοβολταϊκών με αποθήκευση ισχύος 221,5MW και αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 250MW. Οι οριστικές συμφωνίες αναμένονται εντός του γ’ τριμήνου. Υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης όρων σύνδεσης στο δίκτυο για το σύνολο του χαρτοφυλακίου, η συνολική επένδυση στο 100% εκτιμάται σε περίπου 370 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται περίπου 189 εκατ. ευρώ για το οικονομικό ενδιαφέρον του 51%, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω συνδυασμού ιδίων και δανειακών κεφαλαίων. Η κατασκευή αναμένεται να διαρκέσει 18-24 μήνες από τη λήψη της έγκρισης σύνδεσης στο δίκτυο.