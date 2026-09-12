Πάνω από 13.000 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα, οι 2.100 είναι ανήλικοι
Πάνω από 13.000 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα, οι 2.100 είναι ανήλικοι
Από τους ανήλικους μεταστάντες οι 700 είναι κορίτσια – Η κυβέρνηση προετοιμάζει νέους χώρους για τη διαλογή και τον επαναπατρισμό όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία
Δραματική παραμένει η κατάσταση στην αυτόνομη ισπανική πόλη της Θέουτα, όπου περίπου 13.000 μετανάστες, ενήλικες και ανήλικοι, εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένοι μετά το μαζικό κύμα αφίξεων που σημειώθηκε στις 30 και 31 Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία των ισπανικών Αρχών.
Από το σύνολο των ανθρώπων που έφτασαν στην πόλη, περίπου 2.100 είναι ανήλικοι, εκ των οποίων σχεδόν 700 είναι κορίτσια, όπως δήλωσε η υπουργός Νεολαίας και Παιδικής Ηλικίας της Ισπανίας, Σίρα Ρέγο. Παράλληλα, ο αριθμός των ενηλίκων αγγίζει σχεδόν τις 11.000.
Η κ. Ρέγο υπογράμμισε την κατεπείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η μεταφορά των ανηλίκων στην ισπανική ενδοχώρα, προκειμένου να αποσυμφορηθείμε η τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη διαδικασία ταυτοποίησης για τα παιδιά που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο επίσημο σύστημα προστασίας.
Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για όσους ανηλίκους έχουν εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψουν στις οικογένειές τους στο Μαρόκο. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή απαιτεί αυστηρούς ελέγχους, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον στη χώρα καταγωγής που μπορεί να υποστηρίξει την επιστροφή τους.
Για τη διαχείριση της πρωτοφανούς αυτής πιέσεως, η ισπανική κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία νέων ειδικών χώρων στη Θέουτα. Στόχος είναι η αύξηση της δυνατότητας διαλογής των ταξιδιωτών και η επιτάχυνση των διαδικασιών επαναπατρισμού για όσους κρίνεται ότι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.
Η κλίμακα της μεταναστευτικής ροής προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς η Θέουτα αριθμεί συνολικά περίπου 84.000 κατοίκους. Η παρουσία 13.000 επιπλέον ανθρώπων μεταφράζεται σε αιφνίδια αύξηση του πληθυσμού της πόλης κατά πάνω από 15%.
Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν διαθέσει περίπου 3.400 θέσεις φιλοξενίας, ενώ ανακοινώθηκε ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στις 6.000 εντός των επόμενων ημερών.
Ωστόσο, το κλίμα στην πόλη παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφονται συχνά περιστατικά παραβατικότητας, ενώ κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας η αστυνομία προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις, την ώρα που δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένα από επίθεση με μαχαίρι.
Από το σύνολο των ανθρώπων που έφτασαν στην πόλη, περίπου 2.100 είναι ανήλικοι, εκ των οποίων σχεδόν 700 είναι κορίτσια, όπως δήλωσε η υπουργός Νεολαίας και Παιδικής Ηλικίας της Ισπανίας, Σίρα Ρέγο. Παράλληλα, ο αριθμός των ενηλίκων αγγίζει σχεδόν τις 11.000.
Η κ. Ρέγο υπογράμμισε την κατεπείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η μεταφορά των ανηλίκων στην ισπανική ενδοχώρα, προκειμένου να αποσυμφορηθείμε η τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη διαδικασία ταυτοποίησης για τα παιδιά που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο επίσημο σύστημα προστασίας.
Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για όσους ανηλίκους έχουν εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψουν στις οικογένειές τους στο Μαρόκο. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή απαιτεί αυστηρούς ελέγχους, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον στη χώρα καταγωγής που μπορεί να υποστηρίξει την επιστροφή τους.
Για τη διαχείριση της πρωτοφανούς αυτής πιέσεως, η ισπανική κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία νέων ειδικών χώρων στη Θέουτα. Στόχος είναι η αύξηση της δυνατότητας διαλογής των ταξιδιωτών και η επιτάχυνση των διαδικασιών επαναπατρισμού για όσους κρίνεται ότι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.
Η κλίμακα της μεταναστευτικής ροής προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς η Θέουτα αριθμεί συνολικά περίπου 84.000 κατοίκους. Η παρουσία 13.000 επιπλέον ανθρώπων μεταφράζεται σε αιφνίδια αύξηση του πληθυσμού της πόλης κατά πάνω από 15%.
Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν διαθέσει περίπου 3.400 θέσεις φιλοξενίας, ενώ ανακοινώθηκε ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στις 6.000 εντός των επόμενων ημερών.
Ωστόσο, το κλίμα στην πόλη παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφονται συχνά περιστατικά παραβατικότητας, ενώ κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας η αστυνομία προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις, την ώρα που δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένα από επίθεση με μαχαίρι.
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