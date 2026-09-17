Πολωνικά μαχητικά απογειώθηκαν λόγω ρωσικών πληγμάτων με drones στην Ουκρανία, ανεστάλη η λειτουργία δύο αεροδρομίων
ΚΟΣΜΟΣ
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Πολωνικά μαχητικά απογειώθηκαν λόγω ρωσικών πληγμάτων με drones στην Ουκρανία, ανεστάλη η λειτουργία δύο αεροδρομίων

Κρότοι εκρήξεων κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας

Πολωνικά μαχητικά απογειώθηκαν λόγω ρωσικών πληγμάτων με drones στην Ουκρανία, ανεστάλη η λειτουργία δύο αεροδρομίων
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Η Πολωνία δήλωσε ότι στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν λόγω ρωσικών πληγμάτων με drones στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση εξέδωσε επίσης συναγερμό για απειλή επίθεσης από αέρος στους κατοίκους δύο περιοχών στην ανατολική Πολωνία.

«Αυτά τα μέτρα είναι προληπτικής φύσης και έχουν στόχο την ασφάλιση και προστασία του εναέριου χώρου, ιδίως σε περιοχές παρακείμενες στις απειλούμενες περιοχές», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων στο Χ.

Τα αεροδρόμια στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ της Πολωνίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας, ανέφερε η πολωνική Υπηρεσία Αεροπορικών Υπηρεσιών (PANSA) στο X.

Στο μεταξύ, Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ακούστηκε ο ήχος εκρήξεων μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, στη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία με drones στη διάρκεια της ημέρας.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, η υπηρεσία φύλαξης των συνόρων της χώρας ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές σε συνοριακές διελεύσεις μετά την επίθεση.

Την Κυριακή, ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας.
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