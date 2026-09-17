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Πρόκληση της Άγκυρας για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο: Παραβιάζεται το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης
Πρόκληση της Άγκυρας για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο: Παραβιάζεται το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού πλοίου στο νησί παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης – «Παρακολουθήσαμε στενά» τις επαφές του Έλληνα πρωθυπουργού
Σε προκλητικές δηλώσεις για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού πλοίου στο νησί δεν συνάδει με το καθεστώς που, κατά την Άγκυρα, προβλέπει η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.
Το τουρκικό υπουργείο ανέφερε ότι παρακολούθησε «στενά» την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, καθώς και τις επαφές που είχε με στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί, ενώ υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες «δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα».
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε: «Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Καστελόριζο μαζί με τη συνοδεία του και οι επαφές του με τα στρατιωτικά στοιχεία που σταθμεύουν εκεί παρακολουθήθηκαν στενά από την πλευρά μας».
Στη συνέχεια, η Άγκυρα επανέφερε τους ισχυρισμούς της περί αποστρατιωτικοποίησης του νησιού, αναφέροντας ότι «η παρουσία στρατιωτικών στοιχείων και πολεμικού πλοίου στο Καστελόριζο, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα υπό τον όρο να έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς σύμφωνα με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, καθώς και η δημόσια προβολή αυτών των στοιχείων στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επιπέδου, δεν συνάδουν με το καθεστώς του νησιού ούτε συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα».
«Υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων που αντιβαίνουν στο αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας», ανέφερε.
Η Άγκυρα επιχείρησε παράλληλα να συνδυάσει τις συγκεκριμένες αιτιάσεις με αναφορές στην ανάγκη διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όπως υποστήριξε, η Τουρκία τάσσεται υπέρ της μετατροπής του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε περιοχές «ειρήνης και σταθερότητας» και υπέρ της ανάπτυξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη βάση της «καλής γειτονίας και του διαλόγου».
Αμέσως μετά, ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτή η προσέγγιση «δεν σημαίνει ότι θα γίνει ανεκτή η αγνόηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες ή η δημιουργία τετελεσμένων επί του πεδίου».
Το τουρκικό υπουργείο κάλεσε μάλιστα την Ελλάδα «να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς οι οποίες δεν συνάδουν με αυτό το καθεστώς».
Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επέμεινε ότι η χώρα θα συνεχίσει την πολιτική που χαρακτηρίζει «εποικοδομητική» απέναντι στην Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι θα υπερασπιστεί όσα θεωρεί δικαιώματα και συμφέροντά της στην περιοχή.
«Ενώ η χώρα μας συνεχίζει την εποικοδομητική της προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Το τουρκικό υπουργείο ανέφερε ότι παρακολούθησε «στενά» την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, καθώς και τις επαφές που είχε με στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί, ενώ υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες «δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα».
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε: «Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Καστελόριζο μαζί με τη συνοδεία του και οι επαφές του με τα στρατιωτικά στοιχεία που σταθμεύουν εκεί παρακολουθήθηκαν στενά από την πλευρά μας».
Στη συνέχεια, η Άγκυρα επανέφερε τους ισχυρισμούς της περί αποστρατιωτικοποίησης του νησιού, αναφέροντας ότι «η παρουσία στρατιωτικών στοιχείων και πολεμικού πλοίου στο Καστελόριζο, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα υπό τον όρο να έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς σύμφωνα με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, καθώς και η δημόσια προβολή αυτών των στοιχείων στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επιπέδου, δεν συνάδουν με το καθεστώς του νησιού ούτε συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα».
«Δεν θα γίνει αποδεκτό από τη χώρα μας»Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το τουρκικό υπουργείο αναφέρθηκε και στη γεωγραφική θέση του Καστελόριζου, επιχειρώντας να συνδέσει την εγγύτητά του με τις τουρκικές ακτές με τις αιτιάσεις του περί στρατιωτικοποίησης.
«Υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων που αντιβαίνουν στο αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας», ανέφερε.
Η Άγκυρα επιχείρησε παράλληλα να συνδυάσει τις συγκεκριμένες αιτιάσεις με αναφορές στην ανάγκη διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όπως υποστήριξε, η Τουρκία τάσσεται υπέρ της μετατροπής του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε περιοχές «ειρήνης και σταθερότητας» και υπέρ της ανάπτυξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη βάση της «καλής γειτονίας και του διαλόγου».
Αμέσως μετά, ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτή η προσέγγιση «δεν σημαίνει ότι θα γίνει ανεκτή η αγνόηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες ή η δημιουργία τετελεσμένων επί του πεδίου».
Το τουρκικό υπουργείο κάλεσε μάλιστα την Ελλάδα «να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς οι οποίες δεν συνάδουν με αυτό το καθεστώς».
Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επέμεινε ότι η χώρα θα συνεχίσει την πολιτική που χαρακτηρίζει «εποικοδομητική» απέναντι στην Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι θα υπερασπιστεί όσα θεωρεί δικαιώματα και συμφέροντά της στην περιοχή.
«Ενώ η χώρα μας συνεχίζει την εποικοδομητική της προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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