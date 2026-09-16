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Το CBS δημοσιοποίησε φωτογραφίες από ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή
Το CBS δημοσιοποίησε φωτογραφίες από ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή
Οι φωτογραφίες προέρχονται από μια βάση στη Σαουδική Αραβία και δύο άλλες στο Κουβέιτ - Στάλθηκαν από μέλη των ενόπλων δυνάμεων που ζήτησαν να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά τους
Ένα κατεστραμμένο αεροσκάφος, σκισμένα αντίσκηνα, διαλυμένα παραπήγματα: οι ιρανικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που τράβηξαν Αμερικανοί στρατιώτες και προβλήθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.
Οι φωτογραφίες που προέρχονται από μια βάση στη Σαουδική Αραβία και δύο άλλες στο Κουβέιτ, στάλθηκαν στο αμερικανικό μέσο από μέλη των ενόπλων δυνάμεων που ζήτησαν να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά τους.
«Πρόκειται για σοβαρές ζημιές στις βάσεις μας, για τις οποίες δεν ενημερώθηκε το αμερικανικό κοινό», είπε η μία από αυτές τις πηγές στο CBS. «Παραμένουμε εκεί, με κλειστά τα μάτια, να μας χτυπούν κατάμουτρα», πρόσθεσε.
Ο γενικός επιθεωρητής του Πενταγώνου, σε μια έκθεση του τη Δευτέρα, εξήγησε ότι η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) είχε αναφέρει τις σημαντικές ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα ιρανικά πλήγματα «προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και υποδομές στις αμερικανικές βάσεις του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, του Ομάν και της Ιορδανίας».
«Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, ο πόλεμος στο Ιράν μέχρι τα τέλη Ιουνίου στοίχισε στην Ουάσιγκτον 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, όμως στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται «το κόστος επισκευής των υποδομών».
Οι φωτογραφίες που προέρχονται από μια βάση στη Σαουδική Αραβία και δύο άλλες στο Κουβέιτ, στάλθηκαν στο αμερικανικό μέσο από μέλη των ενόπλων δυνάμεων που ζήτησαν να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά τους.
«Πρόκειται για σοβαρές ζημιές στις βάσεις μας, για τις οποίες δεν ενημερώθηκε το αμερικανικό κοινό», είπε η μία από αυτές τις πηγές στο CBS. «Παραμένουμε εκεί, με κλειστά τα μάτια, να μας χτυπούν κατάμουτρα», πρόσθεσε.
Ο γενικός επιθεωρητής του Πενταγώνου, σε μια έκθεση του τη Δευτέρα, εξήγησε ότι η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) είχε αναφέρει τις σημαντικές ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα ιρανικά πλήγματα «προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και υποδομές στις αμερικανικές βάσεις του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, του Ομάν και της Ιορδανίας».
«Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, ο πόλεμος στο Ιράν μέχρι τα τέλη Ιουνίου στοίχισε στην Ουάσιγκτον 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, όμως στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται «το κόστος επισκευής των υποδομών».
New photos obtained exclusively by CBS News reveal for the first time the widespread damage and destruction of buildings and vehicles at multiple U.S. positions across the Middle East, as a result of Iranian missile and drone attacks. The images were sent to CBS News by active… pic.twitter.com/MmOX1rQgwN— CBS News (@CBSNews) September 16, 2026
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