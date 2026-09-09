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Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ζελένσκι κόντεψε να χτυπηθεί από drone στη Μολδαβία, ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας
Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ζελένσκι κόντεψε να χτυπηθεί από drone στη Μολδαβία, ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας
Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ «κόντεψε να χτυπηθεί» από ένα drone ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία
Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ «κόντεψε να χτυπηθεί» από ένα drone ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε.
«Το αεροπλάνο του σχεδόν χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο Ζελένσκι», είπε ο Στέρε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση NRK σήμερα.
Ο Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο το βράδυ της Τρίτης.
Ο Στέρε δεν διευκρίνισε ποια είναι η πηγή της πληροφορίας του, ούτε πόσο κοντά έφτασε το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στο αεροπλάνο του Ουκρανού προέδρου.
«Το αεροπλάνο του σχεδόν χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο Ζελένσκι», είπε ο Στέρε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση NRK σήμερα.
Ο Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο το βράδυ της Τρίτης.
Ο Στέρε δεν διευκρίνισε ποια είναι η πηγή της πληροφορίας του, ούτε πόσο κοντά έφτασε το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στο αεροπλάνο του Ουκρανού προέδρου.
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