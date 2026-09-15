Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Video: Ανατριχίλα για το νέο drone καμικάζι που έρχεται Ελλάδα
Video: Ανατριχίλα για το νέο drone καμικάζι που έρχεται Ελλάδα
Πετά σχεδόν αθόρυβα, μπορεί να παραμένει για ώρες πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος και όταν εντοπίσει τον στόχο μετατρέπεται το ίδιο σε όπλο. Το SkyStriker μπαίνει πλέον δυναμικά στο ευρωπαϊκό αμυντικό σκηνικό, με την Ελλάδα να έχει έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
UPD:
Η εικόνα που έρχεται από την τελευταία δοκιμή του SkyStriker δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο έχει αλλάξει ο σύγχρονος πόλεμος.
Δεν πρόκειται για ένα συμβατικό drone που πραγματοποιεί αναγνώριση και επιστρέφει στη βάση του. Το SkyStriker είναι ένα λεγόμενο loitering munition, ένα περιφερόμενο πυρομαχικό που μπορεί να αναζητήσει, να παρακολουθήσει και τελικά να προσβάλει τον στόχο μετατρέποντας ολόκληρο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε όπλο.
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Δεν πρόκειται για ένα συμβατικό drone που πραγματοποιεί αναγνώριση και επιστρέφει στη βάση του. Το SkyStriker είναι ένα λεγόμενο loitering munition, ένα περιφερόμενο πυρομαχικό που μπορεί να αναζητήσει, να παρακολουθήσει και τελικά να προσβάλει τον στόχο μετατρέποντας ολόκληρο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε όπλο.
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
UPD:
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