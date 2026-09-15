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Video: Ανατριχίλα για το νέο drone καμικάζι που έρχεται Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ

Video: Ανατριχίλα για το νέο drone καμικάζι που έρχεται Ελλάδα

Πετά σχεδόν αθόρυβα, μπορεί να παραμένει για ώρες πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος και όταν εντοπίσει τον στόχο μετατρέπεται το ίδιο σε όπλο. Το SkyStriker μπαίνει πλέον δυναμικά στο ευρωπαϊκό αμυντικό σκηνικό, με την Ελλάδα να έχει έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Video: Ανατριχίλα για το νέο drone καμικάζι που έρχεται Ελλάδα
UPD:
Η εικόνα που έρχεται από την τελευταία δοκιμή του SkyStriker δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο έχει αλλάξει ο σύγχρονος πόλεμος.

Δεν πρόκειται για ένα συμβατικό drone που πραγματοποιεί αναγνώριση και επιστρέφει στη βάση του. Το SkyStriker είναι ένα λεγόμενο loitering munition, ένα περιφερόμενο πυρομαχικό που μπορεί να αναζητήσει, να παρακολουθήσει και τελικά να προσβάλει τον στόχο μετατρέποντας ολόκληρο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε όπλο.


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UPD:

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