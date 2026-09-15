Video: Ανατριχίλα για το νέο drone καμικάζι που έρχεται Ελλάδα

Η εικόνα που έρχεται από την τελευταία δοκιμή του SkyStriker δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο έχει αλλάξει ο σύγχρονος πόλεμος.Δεν πρόκειται για ένα συμβατικό drone που πραγματοποιεί αναγνώριση και επιστρέφει στη βάση του. Το SkyStriker είναι ένα λεγόμενο, ένα περιφερόμενο πυρομαχικό που μπορεί να αναζητήσει, να παρακολουθήσει και τελικά να προσβάλει τον στόχο μετατρέποντας ολόκληρο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε όπλο.