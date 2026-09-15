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Επίθεση καρχαρία σε 37χρονη γυναίκα στις Μπαχάμες, συμμετείχε σε εκδρομή για κολύμβηση με δελφίνια
ΚΟΣΜΟΣ
Καρχαρίας Επίθεση καρχαρία Μπαχάμες Τουρίστρια

Επίθεση καρχαρία σε 37χρονη γυναίκα στις Μπαχάμες, συμμετείχε σε εκδρομή για κολύμβηση με δελφίνια

Η 37χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στον δεξιό αστράγαλο και, μετά την επίθεση, μεταφέρθηκε αρχικά στην κοινοτική κλινική του Μπίμινι

Επίθεση καρχαρία σε 37χρονη γυναίκα στις Μπαχάμες, συμμετείχε σε εκδρομή για κολύμβηση με δελφίνια
Σοβαρά τραυματίστηκε μια 37χρονη τουρίστρια από την Αυστρία όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε ανοιχτά του Μπίμινι στις Μπαχάμες, αναφέρει το CBS News.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα συμμετείχε σε εκδρομή για κολύμβηση με δελφίνια και βρισκόταν στη θάλασσα περίπου 3,5 μίλια, δηλαδή 5,6 χιλιόμετρα, από τις ακτές του νησιού όταν δέχθηκε την επίθεση.

Η 37χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στον δεξιό αστράγαλο και, μετά την επίθεση, μεταφέρθηκε αρχικά στην κοινοτική κλινική του Μπίμινι, λέει το ρεπορτάζ.


Οι πρώτες πληροφορίες των αρχών αναφέρουν ότι έφτασε στην κλινική λίγο μετά τις 17:30 χθες.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο Νιου Πρόβιντενς, το πολυπληθέστερο νησί των Μπαχαμών, προκειμένου να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στη γυναίκα ή για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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Οι τοπικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση.

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