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Επίθεση καρχαρία σε 37χρονη γυναίκα στις Μπαχάμες, συμμετείχε σε εκδρομή για κολύμβηση με δελφίνια
Επίθεση καρχαρία σε 37χρονη γυναίκα στις Μπαχάμες, συμμετείχε σε εκδρομή για κολύμβηση με δελφίνια
Η 37χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στον δεξιό αστράγαλο και, μετά την επίθεση, μεταφέρθηκε αρχικά στην κοινοτική κλινική του Μπίμινι
Σοβαρά τραυματίστηκε μια 37χρονη τουρίστρια από την Αυστρία όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε ανοιχτά του Μπίμινι στις Μπαχάμες, αναφέρει το CBS News.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα συμμετείχε σε εκδρομή για κολύμβηση με δελφίνια και βρισκόταν στη θάλασσα περίπου 3,5 μίλια, δηλαδή 5,6 χιλιόμετρα, από τις ακτές του νησιού όταν δέχθηκε την επίθεση.
Η 37χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στον δεξιό αστράγαλο και, μετά την επίθεση, μεταφέρθηκε αρχικά στην κοινοτική κλινική του Μπίμινι, λέει το ρεπορτάζ.
Οι πρώτες πληροφορίες των αρχών αναφέρουν ότι έφτασε στην κλινική λίγο μετά τις 17:30 χθες.
Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο Νιου Πρόβιντενς, το πολυπληθέστερο νησί των Μπαχαμών, προκειμένου να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στη γυναίκα ή για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Οι τοπικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα συμμετείχε σε εκδρομή για κολύμβηση με δελφίνια και βρισκόταν στη θάλασσα περίπου 3,5 μίλια, δηλαδή 5,6 χιλιόμετρα, από τις ακτές του νησιού όταν δέχθηκε την επίθεση.
Η 37χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στον δεξιό αστράγαλο και, μετά την επίθεση, μεταφέρθηκε αρχικά στην κοινοτική κλινική του Μπίμινι, λέει το ρεπορτάζ.
A 37-year-old woman from Austria reportedly suffered injuries after being attacked by a shark while swimming off the coast of an island of the Bahamas, according to police. https://t.co/TiDp0eG16e— ABC News (@ABC) September 15, 2026
Οι πρώτες πληροφορίες των αρχών αναφέρουν ότι έφτασε στην κλινική λίγο μετά τις 17:30 χθες.
Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο Νιου Πρόβιντενς, το πολυπληθέστερο νησί των Μπαχαμών, προκειμένου να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στη γυναίκα ή για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Οι τοπικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση.
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