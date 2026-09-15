Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Ντόνκαστερ
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο δυστύχημα Βρετανία Νεκροί Τραυματίες

Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Ντόνκαστερ

Μετά τους πεζούς, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλα δύο οχήματα στο αντίθετο ρεύμα - Ο 30χρονος οδηγός συνελήφθη

Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Ντόνκαστερ
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια συγκρούστηκε με δύο άλλα οχήματα στη Βρετανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε λεωφόρο στο Ντόνκαστερ, στην κεντρική Αγγλία, όταν, σύμφωνα με τις αρχές, ένα Mitsubishi κινούνταν στον δρόμο και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε πάνω σε ομάδα τεσσάρων πεζών.

Στη συνέχεια, το Mitsubishi συγκρούστηκε με άλλα δύο οχήματα (ένα Audi και ένα BMW), τα οποία κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανακοίνωσε η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.



Δύο από τους πεζούς υπέκυψαν στα τραύματά τους στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ ακόμη τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με σοβαρά, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή τους, τραύματα.

Ο οδηγός του Mitsubishi, ένας 30χρονος άνδρας, συνελήφθη ως ύποπτος για δύο αδικήματα πρόκλησης θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση, δύο αδικήματα πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών ή σε κατάσταση ακαταλληλότητας για οδήγηση.

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης