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Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Ντόνκαστερ
Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Ντόνκαστερ
Μετά τους πεζούς, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλα δύο οχήματα στο αντίθετο ρεύμα - Ο 30χρονος οδηγός συνελήφθη
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια συγκρούστηκε με δύο άλλα οχήματα στη Βρετανία.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε λεωφόρο στο Ντόνκαστερ, στην κεντρική Αγγλία, όταν, σύμφωνα με τις αρχές, ένα Mitsubishi κινούνταν στον δρόμο και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε πάνω σε ομάδα τεσσάρων πεζών.
Στη συνέχεια, το Mitsubishi συγκρούστηκε με άλλα δύο οχήματα (ένα Audi και ένα BMW), τα οποία κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανακοίνωσε η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.
Δύο από τους πεζούς υπέκυψαν στα τραύματά τους στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ ακόμη τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με σοβαρά, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή τους, τραύματα.
Ο οδηγός του Mitsubishi, ένας 30χρονος άνδρας, συνελήφθη ως ύποπτος για δύο αδικήματα πρόκλησης θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση, δύο αδικήματα πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών ή σε κατάσταση ακαταλληλότητας για οδήγηση.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε λεωφόρο στο Ντόνκαστερ, στην κεντρική Αγγλία, όταν, σύμφωνα με τις αρχές, ένα Mitsubishi κινούνταν στον δρόμο και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε πάνω σε ομάδα τεσσάρων πεζών.
Στη συνέχεια, το Mitsubishi συγκρούστηκε με άλλα δύο οχήματα (ένα Audi και ένα BMW), τα οποία κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανακοίνωσε η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.
Two dead and four injured in horror crash in Doncaster - police statement in full https://t.co/vjuw7gRdIJ— The Star, Sheffield (@SheffieldStar) September 15, 2026
Δύο από τους πεζούς υπέκυψαν στα τραύματά τους στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ ακόμη τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με σοβαρά, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή τους, τραύματα.
Ο οδηγός του Mitsubishi, ένας 30χρονος άνδρας, συνελήφθη ως ύποπτος για δύο αδικήματα πρόκλησης θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση, δύο αδικήματα πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών ή σε κατάσταση ακαταλληλότητας για οδήγηση.
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