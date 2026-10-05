Δεκαπεντάχρονος στη Γαλλία έχασε το χέρι του στη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάσταση στα σχολεία
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Διαδηλώσεις Σχολεία

Δεκαπεντάχρονος στη Γαλλία έχασε το χέρι του στη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάσταση στα σχολεία

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό

Δεκαπεντάχρονος στη Γαλλία έχασε το χέρι του στη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάσταση στα σχολεία
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Ένας 15χρονος μαθητής που διαμαρτυρόταν για τα ερειπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς, στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφού πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της αστυνομίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός νομάρχης Φρανσουά-Ξαβιέ Λος.

Η εφημερίδα La Voix du Nord διευκρινίζει ότι ο Λος δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.



5.000 συλλήψεις στις μαθητικές κινητοποιήσεις, εκατοντάδες σχολεία κλειστά

Εκατοντάδες σχολεία στη Γαλλία είναι από σήμερα για δεύτερη εβδομάδα κλειστά καθώς οι μαθητές συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τα ρημαγμένα κτίρια, τον υπερπληθυσμό και τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ενώ αύριο αναμένονται να πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο.

Οι διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο και οι αποκλεισμοί υπογραμμίζουν το τεταμένο κοινωνικό κλίμα στη χώρα καθώς η κυβέρνηση της Γαλλίας επιχειρεί να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το 2027.

Η απόδοση του γαλλικού κρατικού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας ξεπέρασε για λίγο το 5% την περασμένη εβδομάδα -το υψηλότερο επίπεδο από το 2002- καθώς οι διαδηλώσεις ενέτειναν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
Δεκαπεντάχρονος στη Γαλλία έχασε το χέρι του στη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάσταση στα σχολεία
Κλείσιμο

Από 400 έως και 500 σχολεία αναμένεται να παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα σε όλη τη χώρα από το σύνολο των 3.700 σχολείων, όπως δήλωσε χθες το απόγευμα ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου από ένα σχολείο σε προάστιο του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

«Προτεραιότητά μας είναι να αποκαταστήσουμε την τάξη» δήλωσε σήμερα στο δίκτυο CNews η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν.



Ο Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι 24 σχολεία πυρπολήθηκαν ή λεηλατήθηκαν και ότι 78 υπάλληλοι του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος τραυματίστηκαν από την έναρξη των διαδηλώσεων.

Δεκαπεντάχρονος στη Γαλλία έχασε το χέρι του στη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάσταση στα σχολεία

Σήμερα το δίκτυο BFMTV πρόβαλε πλάνα με συμπλοκές αστυνομικών με μαθητές στη Λιλ της βόρειας Γαλλίας.

Από την περασμένη Δευτέρα περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Καθηγητές και μέλη του κοινού δέχτηκαν επίθεση ενώ οι καταστροφές σε περιουσίες εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Πατρίς Φορ σε ανοιχτή του επιστολή που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στο Χ ανέφερε ότι αυτοί που ξεκίνησαν τις διαδηλώσεις δεν τις ελέγχουν πλέον και κάλεσε τους μαθητές να άρουν τους αποκλεισμούς και να προτιμήσουν την ειρηνική διαμαρτυρία.

Μολαταύτα μαθητικές ενώσεις έχουν κάνει έκκληση για να πραγματοποιηθούν αύριο διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.
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