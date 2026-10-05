Ξεκίνησε η επιχείρηση κατά των Χούθι στην Υεμένη: Κυβερνητικές δυνάμεις λένε πως κατέλαβαν το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν «στρατηγική» επίθεση κατά της πρωτεύουσας Σαναά, την οποία οι Χούθι ελέγχουν από το 2014 - Συμμετείχαν 100 πολεμικά αεροσκάφη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους

Υεμένης ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία, με την κωδική ονομασία «Αυγή της Υεμένης» για την ανακατάληψη όλων των περιοχών που ελέγχουν οι Χούθι, σηματοδοτώντας μια νέα κλιμάκωση στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας, ο οποίος είχε ουσιαστικά «παγώσει» για αρκετά χρόνια, πριν οι συγκρούσεις ενταθούν εκ νέου τις τελευταίες εβδομάδες.



Η ανακοίνωση έγινε από τον Ρασάντ αλ-Αλίμι, επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας (PLC), του εκτελεστικού οργάνου της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, έπειτα από εβδομάδες σφοδρών μαχών και σημαντικών προελάσεων των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και γύρω από τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ταΐζ.



στρατηγική» επίθεση κατά της πρωτεύουσας Σαναά, την οποία οι Χούθι ελέγχουν από το 2014.



Το μεσημέρι, ο συνταγματάρχης Μάτζιντ αλ-Νουζαϊλί, επίσημος εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, δήλωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ενώ υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων βρίσκεται πλέον και το αεροδρόμιο της περιοχής. Σύμφωνα με τον αλ-Νουζαϊλί, ορισμένα μέλη της πολιτοφυλακής των Χούθι κατάφεραν να διαφύγουν δια θαλάσσης με βάρκες, αφού είχαν περικυκλωθεί.







Νωρίτερα, οι κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της περιοχής Ντουμπάμπ στη δυτική ακτή της χώρας, κοντά στα στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Οι Χούθι, ωστόσο, διέψευσαν την ανακοίνωση.



Οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών της οργάνωσης που πρόσκεινται στο Ιράν, και των κυβερνητικών δυνάμεων έχουν ενταθεί από τον Ιούλιο, όταν κατέρρευσε μια εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί το 2022. Έκτοτε, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.



Κλείσιμο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, τα στενά που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελούν κρίσιμη θαλάσσια οδό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.



Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης ζήτησε μεγαλύτερη υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα για την αντιμετώπιση των Χούθι, υποστηρίζοντας ότι η σταθερότητα της χώρας είναι «προς το συμφέρον ολόκληρου του κόσμου».



«Καλούμε τους αδελφούς, τους φίλους και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τον λαό της Υεμένης, το κράτος του και τους εθνικούς του θεσμούς στην αντιμετώπιση της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθι, η οποία επιβάλλει τη θέλησή της με τη δύναμη των όπλων και καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων της, αφού εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες αποκλιμάκωσης και ειρήνης», έγραψε στην πλατφόρμα X η Άφραχ αλ-Ζουμπά.







Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση τηςανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία, με την κωδική ονομασίαγια την ανακατάληψη όλων των περιοχών που ελέγχουν οι, σηματοδοτώντας μια νέα κλιμάκωση στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας, ο οποίος είχε ουσιαστικά «παγώσει» για αρκετά χρόνια, πριν οι συγκρούσεις ενταθούν εκ νέου τις τελευταίες εβδομάδες.Η ανακοίνωση έγινε από τονεπικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας (), του εκτελεστικού οργάνου της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της, έπειτα από εβδομάδες σφοδρών μαχών και σημαντικών προελάσεων των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και γύρω από τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ταΐζ.Τη Δευτέρα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν «» επίθεση κατά της πρωτεύουσας, την οποία οι Χούθι ελέγχουν από το 2014.Το μεσημέρι, ο συνταγματάρχης, επίσημος εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, δήλωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα στενάενώ υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων βρίσκεται πλέον και το αεροδρόμιο της περιοχής. Σύμφωνα με τον αλ-Νουζαϊλί, ορισμένα μέλη της πολιτοφυλακής των Χούθι κατάφεραν να διαφύγουν δια θαλάσσης με βάρκες, αφού είχαν περικυκλωθεί.Νωρίτερα, οι κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της περιοχήςστη δυτική ακτή της χώρας, κοντά στα στενά. Οι Χούθι, ωστόσο, διέψευσαν την ανακοίνωση.Οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών της οργάνωσης που πρόσκεινται στο, και των κυβερνητικών δυνάμεων έχουν ενταθεί από τον Ιούλιο, όταν κατέρρευσε μια εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί το 2022. Έκτοτε, περισσότεροι απόέχουν εκτοπιστεί.Τον περασμένο μήνα, οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση, καταλαμβάνοντας περίπου 150 χιλιόμετρα ακτογραμμής στην Ερυθρά Θάλασσα και περιοχές γύρω από τοτα στενά που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελούν κρίσιμη θαλάσσια οδό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης τηςζήτησε μεγαλύτερη υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα για την αντιμετώπιση των Χούθι, υποστηρίζοντας ότι η σταθερότητα της χώρας είναι «προς το συμφέρον ολόκληρου του κόσμου».«Καλούμε τους αδελφούς, τους φίλους και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τον λαό της Υεμένης, το κράτος του και τους εθνικούς του θεσμούς στην αντιμετώπιση της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθι, η οποία επιβάλλει τη θέλησή της με τη δύναμη των όπλων και καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων της, αφού εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες αποκλιμάκωσης και ειρήνης», έγραψε στην πλατφόρμα X η

Τι συμβαίνει στο μέτωπο Ο στρατός της κυβέρνησης της Υεμένης ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 1.747 μαχητές των Χούθι έχουν «εξουδετερωθεί» σε 1.122 στρατιωτικές επιχειρήσεις στις επαρχίες Σαάντα, αλ-Τζαούφ και Ταΐζ, καθώς και κατά μήκος των δυτικών ακτών της χώρας.



Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, Μάτζεντ Αμπντάλα αλ-Νουζαϊλί, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν θέσεις πυροβολικού και πυραύλων, οχυρώσεις, γραμμές ανεφοδιασμού, ενισχύσεις και κέντρα διοίκησης.



Σύμφωνα με τον ίδιο, στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν 100 πολεμικά αεροσκάφη, drones, πυροβολικό, πύραυλοι και ελεύθεροι σκοπευτές, ενώ 364 στρατιωτικά και οχήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης καταστράφηκαν ή τέθηκαν εκτός λειτουργίας.







Οι αριθμοί των απωλειών και των καταστροφών σε εξοπλισμό δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.



Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυνάμεις της έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή Ντουμπάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι ξεκινούν μεγάλη επίθεση προς τη Σαναά.



Παράλληλα, σημαντική κλιμάκωση σημειώθηκε τη Δευτέρα και στο μέτωπο της επαρχίας Μαρίμπ, στη βορειοανατολική Υεμένη.



Στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον θέσεων των Χούθι στο μέτωπο Ράγκουαν, στο βόρειο τμήμα της επαρχίας, την ώρα που αεροπορικές επιδρομές έπλητταν θέσεις και ενισχύσεις των Χούθι.







Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιδρομές στόχευσαν θέσεις των Χούθι κοντά στο όρος Χελάν, καθώς και αποθήκη όπλων και στρατιωτικές ενισχύσεις βορειοδυτικά της Μαρίμπ.



Την Κυριακή, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν 97 επιθέσεις εναντίον ενισχύσεων των Χούθι γύρω από την Ταΐζ και το μέτωπο Τορ αλ-Μπάχα, χρησιμοποιώντας πολεμικά αεροσκάφη, drones, πυροβολικό, πυραύλους και ελεύθερους σκοπευτές.



Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ταΐζ, ο διευθυντής του γραφείου του Al Jazeera στην Υεμένη, Σαΐντ Θάμπετ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις των Χούθι στις αγροτικές περιοχές γύρω από τη στρατηγικής σημασίας πόλη βασίζονται σε τακτικές ανταρτοπόλεμου, με στόχο να μειώσουν την πίεση στο παράκτιο μέτωπο και να ενισχύσουν τον αποκλεισμό του δρόμου προς το Άντεν.







Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Υεμένης Ο αλ-Αλίμι δήλωσε την Κυριακή ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να ξεκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις για την ανακατάληψη των περιοχών που ελέγχουν οι Χούθι και την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη την Υεμένη.



«Δώσαμε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας και όλους τους στρατιωτικούς σχηματισμούς να αρχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει ενός εγκεκριμένου σχεδίου, μέχρι να απελευθερωθεί η χώρα από τους Χούθι», δήλωσε.



Στρατιωτικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι τις προηγούμενες 48 ώρες οι Χούθι προωθήθηκαν απέναντι σε κυβερνητικές και τοπικές δυνάμεις σε στρατηγικά υψώματα κοντά στην Ταΐζ, προχωρώντας κατά μήκος του τελευταίου δρόμου που συνδέει την πόλη με το Άντεν, στη νότια ακτή της Υεμένης.



Το AFP, επικαλούμενο τέσσερις πηγές ασφαλείας, μετέδωσε ότι οι Χούθι έκοψαν έναν κρίσιμο δρόμο ανεφοδιασμού που συνδέει την πολιορκημένη Ταΐζ με το Άντεν, την προσωρινή πρωτεύουσα της κυβέρνησης της Υεμένης.



Οι Χούθι ελέγχουν από το 2014 την πρωτεύουσα Σαναά και μεγάλο μέρος της πυκνοκατοικημένης βορειοδυτικής Υεμένης. Η Σαουδική Αραβία παρενέβη στρατιωτικά τον επόμενο χρόνο, επικεφαλής συνασπισμού που στήριζε τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, χωρίς όμως να καταφέρει να εκδιώξει τους Χούθι.



Μια εκεχειρία που επιτεύχθηκε το 2022 με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών έφερε αρκετά χρόνια σχετικής ηρεμίας, πριν οι συγκρούσεις ενταθούν ξανά φέτος. Το τελευταίο κύμα μαχών επικεντρώνεται κυρίως στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και στην Ταΐζ.



Ο Ιμπραχίμ Τζαλάλ, αναλυτής άμυνας από την Υεμένη, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση της χώρας και οι σύμμαχοί της έχουν απέναντί τους έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο. Το πυραυλικό οπλοστάσιο των Χούθι, η ακρίβεια των drones τους και οι στρατιωτικές τους «δυνατότητες έχουν αυξηθεί» με τη στήριξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), δήλωσε στο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, έχοντας εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν με βάση τον δικό τους σχεδιασμό, οι Χούτι ενίσχυσαν τη θέση τους στον «άξονα αντίστασης» της Τεχεράνης και έδωσαν στους Φρουρούς της Επανάστασης τη δυνατότητα να μεταφέρει την πίεση από τα στενά του Ορμούζ στα στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα.



Η στάση της Σαουδικής Αραβίας Η Σαουδική Αραβία έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.



Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τουρκί αλ-Μάλικι, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Υεμένη μέχρι να αποκατασταθούν οι κρατικοί θεσμοί και να τερματιστεί η απειλή των Χούθι για τη ναυσιπλοΐα στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και τα στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.



Ο αλ-Μάλικι δήλωσε επίσης ότι η Σαουδική Αραβία έχει «έμφυτο δικαίωμα» να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και να λάβει στρατιωτικά μέτρα για την αποτροπή επιθέσεων από τους Χούτι, επικαλούμενος επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες σε Ριάντ, Άμπχα, Χαμίς Μουσάιτ, Τζιζάν, Νατζράν, Ταΐφ και Γιανμπού.