Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Μπλακ άουτ στο κέντρο του Λονδίνου: Σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα για πάνω από μια ώρα
Μπλακ άουτ στο κέντρο του Λονδίνου: Σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα για πάνω από μια ώρα
Η διακοπή αποδίδεται σε βλάβη σε υπόγειο καλώδιο ηλεκτροδότησης - Επηρεάστηκαν περίπου 32 ταχυδρομικούς κώδικες στην περιοχή της πρωτεύουσας
Μεγάλα τμήματα του κεντρικού Λονδίνου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Δευτέρας, εξαιτίας βλάβης σε υπόγειο καλώδιο ηλεκτροδότησης.
Σύμφωνα με την UK Power Networks (UKPN), η διακοπή επηρέασε περίπου 32 ταχυδρομικούς κώδικες, αφήνοντας χωρίς ρεύμα χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις, κυρίως στην περιοχή του Σόρντιτς και του ανατολικού Λονδίνου.
Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ότι οι οθόνες στον σταθμό London Liverpool Street έσβησαν, ενώ σε γραφεία η λειτουργία διακόπηκε καθώς έπεσε το Wi-Fi και οι οθόνες των υπολογιστών έκλεισαν.
Η διακοπή ξεκίνησε γύρω στις 10:32 το πρωί. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, η UKPN άρχισε να ανακατευθύνει την ηλεκτροδότηση από άλλες γραμμές, καταφέρνοντας να επαναφέρει το ρεύμα σε 4.989 σπίτια και επιχειρήσεις.
Η ηλεκτροδότηση στις περιοχές με ταχυδρομικό κώδικα E8 και τις γύρω περιοχές αποκαταστάθηκε στις 11:32, ενώ στις 12:09 είχε επανέλθει σε όλους τους ταχυδρομικούς κώδικες που είχαν επηρεαστεί.
Αρχικά, η UKPN είχε εκτιμήσει ότι η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα ολοκληρωνόταν μεταξύ 12:00 και 13:00.
Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι οι μηχανικοί μας κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση για όλους τους πελάτες μας στην περιοχή του Λονδίνου E8 και τις γύρω περιοχές, ανακατευθύνοντας την παροχή γύρω από τη βλάβη στο υπόγειο δίκτυο».
«Είμαστε ικανοποιημένοι που καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση νωρίτερα από την αρχική μας εκτίμηση. Εάν δεν έχει επιστρέψει το ρεύμα στην περιοχή σας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας», πρόσθεσε.
Η UKPN κάλεσε τους καταναλωτές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα να επικοινωνήσουν με την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοί της βρίσκονται σε επιφυλακή όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση βλαβών και τη διατήρηση της ηλεκτροδότησης.
Σύμφωνα με την UK Power Networks (UKPN), η διακοπή επηρέασε περίπου 32 ταχυδρομικούς κώδικες, αφήνοντας χωρίς ρεύμα χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις, κυρίως στην περιοχή του Σόρντιτς και του ανατολικού Λονδίνου.
Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ότι οι οθόνες στον σταθμό London Liverpool Street έσβησαν, ενώ σε γραφεία η λειτουργία διακόπηκε καθώς έπεσε το Wi-Fi και οι οθόνες των υπολογιστών έκλεισαν.
Η διακοπή ξεκίνησε γύρω στις 10:32 το πρωί. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, η UKPN άρχισε να ανακατευθύνει την ηλεκτροδότηση από άλλες γραμμές, καταφέρνοντας να επαναφέρει το ρεύμα σε 4.989 σπίτια και επιχειρήσεις.
Η ηλεκτροδότηση στις περιοχές με ταχυδρομικό κώδικα E8 και τις γύρω περιοχές αποκαταστάθηκε στις 11:32, ενώ στις 12:09 είχε επανέλθει σε όλους τους ταχυδρομικούς κώδικες που είχαν επηρεαστεί.
Αρχικά, η UKPN είχε εκτιμήσει ότι η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα ολοκληρωνόταν μεταξύ 12:00 και 13:00.
Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι οι μηχανικοί μας κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση για όλους τους πελάτες μας στην περιοχή του Λονδίνου E8 και τις γύρω περιοχές, ανακατευθύνοντας την παροχή γύρω από τη βλάβη στο υπόγειο δίκτυο».
«Είμαστε ικανοποιημένοι που καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση νωρίτερα από την αρχική μας εκτίμηση. Εάν δεν έχει επιστρέψει το ρεύμα στην περιοχή σας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας», πρόσθεσε.
Η UKPN κάλεσε τους καταναλωτές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα να επικοινωνήσουν με την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοί της βρίσκονται σε επιφυλακή όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση βλαβών και τη διατήρηση της ηλεκτροδότησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα