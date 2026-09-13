Ο Ομπάμα προειδοποεί για την ΑΙ: Εξελίσσεται γρήγορα σε ιδιωτικά χέρια, κίνδυνος αν δεν τεθεί υπό έλεγχο
Ο Ομπάμα προειδοποεί για την ΑΙ: Εξελίσσεται γρήγορα σε ιδιωτικά χέρια, κίνδυνος αν δεν τεθεί υπό έλεγχο
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ προτρέπει τους Δημοκρατικούς να θέσουν την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης στο επίκεντρο της ατζέντας τους, γράφουν οι NYT
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, προειδοποίησε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη εάν δεν την διαχειριστούμε σωστά», παροτρύνοντας τους Δημοκρατικούς να διαμορφώσουν ατζέντες πολιτικής και διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ανέφεραν οι New York Times την Κυριακή.
Η τοποθέτησή του - σε πρόσφατη ιδιωτική εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων - έρχεται καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός Αμερικανών νομοθετών ζητά αυστηρότερους κανόνες για τα συστήματα AI, μετά τις ζοφερές προειδοποιήσεις δύο ερευνητών της Anthropic ότι η ραγδαία πρόοδος της βιομηχανίας ενέχει τον κίνδυνο εξαφάνισης της ανθρώπινης φυλής.
«Αυτό είναι κάτι που εξελίσσεται πολύ γρήγορα σε ιδιωτικά χέρια, και αν δεν το θέσουμε υπό έλεγχο, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνο», ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη δηλώσεις του Ομπάμα την Πέμπτη.
Επικαλούμενη ένα μερικό απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων από το γραφείο του Ομπάμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι ο ίδιος ενθάρρυνε τον ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής, Χακίμ Τζέφρις, να βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός δημόσιου διαλόγου για την πολιτική της τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
«Μόλις γίνεις Πρόεδρος της Βουλής, θα συνιστούσα θερμά στους Δημοκρατικούς να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο για έναν πολύ δημόσιο διάλογο», είπε ο Ομπάμα στον Τζέφρις, πρόσθεσε η εφημερίδα.
Κάλεσε επίσης τους υποψηφίους στην προεδρική κούρσα του 2028 να αναδείξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα από τα κεντρικά θέματα της ατζέντας τους, με ένα πολύ σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση των σχετικών ανησυχιών ασφαλείας και οικονομίας.
Η τοποθέτησή του - σε πρόσφατη ιδιωτική εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων - έρχεται καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός Αμερικανών νομοθετών ζητά αυστηρότερους κανόνες για τα συστήματα AI, μετά τις ζοφερές προειδοποιήσεις δύο ερευνητών της Anthropic ότι η ραγδαία πρόοδος της βιομηχανίας ενέχει τον κίνδυνο εξαφάνισης της ανθρώπινης φυλής.
«Αυτό είναι κάτι που εξελίσσεται πολύ γρήγορα σε ιδιωτικά χέρια, και αν δεν το θέσουμε υπό έλεγχο, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνο», ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη δηλώσεις του Ομπάμα την Πέμπτη.
Επικαλούμενη ένα μερικό απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων από το γραφείο του Ομπάμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι ο ίδιος ενθάρρυνε τον ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής, Χακίμ Τζέφρις, να βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός δημόσιου διαλόγου για την πολιτική της τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
«Μόλις γίνεις Πρόεδρος της Βουλής, θα συνιστούσα θερμά στους Δημοκρατικούς να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο για έναν πολύ δημόσιο διάλογο», είπε ο Ομπάμα στον Τζέφρις, πρόσθεσε η εφημερίδα.
Κάλεσε επίσης τους υποψηφίους στην προεδρική κούρσα του 2028 να αναδείξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα από τα κεντρικά θέματα της ατζέντας τους, με ένα πολύ σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση των σχετικών ανησυχιών ασφαλείας και οικονομίας.
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