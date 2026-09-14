Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' ακυρώνει τη μείωση 10% στους μισθούς των καρδιναλίων, είχε γίνει κατά την πανδημία του κορωνοϊού
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' ακυρώνει τη μείωση 10% στους μισθούς των καρδιναλίων, είχε γίνει κατά την πανδημία του κορωνοϊού
Η σχετική περικοπή του 10% είχε αποφασιστεί από τον μακαριστό πάπα Φραγκίσκο τον Μάρτιο του 2021, για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει στα ταμεία της Αγίας Έδρας, εξαιτίας της πανδημίας
Με απόφασή του πάπα Λέοντα, από σήμερα καταργείται η μείωση του 10% στους μισθούς των καρδιναλίων.
Με τον τρόπο αυτό, την ημέρα των εβδομηκοστών πρώτων γενεθλίων του, ο ποντίφικας αποφάσισε την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν την πανδημία κορωνοϊού.
Η σχετική περικοπή του 10% είχε αποφασιστεί από τον μακαριστό πάπα Φραγκίσκο τον Μάρτιο του 2021, για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει στα ταμεία της Αγίας Έδρας, εξαιτίας της πανδημίας.
Με τον τρόπο αυτό, την ημέρα των εβδομηκοστών πρώτων γενεθλίων του, ο ποντίφικας αποφάσισε την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν την πανδημία κορωνοϊού.
Η σχετική περικοπή του 10% είχε αποφασιστεί από τον μακαριστό πάπα Φραγκίσκο τον Μάρτιο του 2021, για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει στα ταμεία της Αγίας Έδρας, εξαιτίας της πανδημίας.
Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των καρδιναλίων υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ. Ο πάπας Λέων, παράλληλα, όρισε ότι καταργείται και η περικοπή του 8% στους μισθούς των υπαλλήλων του Βατικανού οι οποίες είχαν τεθεί σε ισχύ, επίσης, πριν πεντέμισι χρόνια.
Pope Leo XIV has repealed the salary cuts Pope Francis imposed on cardinals working in the Roman Curia. In a motu proprio published Sept. 14, the pontiff canceled Francis’ cost-cutting measures implemented to save money at the Vatican during COVID-19.https://t.co/oYISpSBeOC— Catholic News Agency (@cnalive) September 14, 2026
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