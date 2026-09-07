O Κάρολος... κόβει την όρεξη σε Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Παραμένουν ιδιώτες, δεν επιστρέφουν στα βασιλικά καθήκοντα

Με επιστολή του ο Βρετανός μονάρχης ξεκαθαρίζει ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιώτες και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας





Στην επιστολή, η οποία εστάλη κατόπιν εντολής του μονάρχη από τον Lord Chamberlain, τον ανώτερο αξιωματούχο του βασιλικού οίκου, καθίσταται σαφές ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιώτες και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.







«Καμία αλλαγή στο καθεστώς τους» Η επιστολή εστάλη μετά την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να επιστρέψουν στη Βρετανία, καθώς, σύμφωνα με το Παλάτι, είχαν υποβληθεί αρκετά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται θεσμικά το ζευγάρι.



«Μετά την απόφαση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ να μετακομίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λάβει αρκετά αιτήματα για διευκρινίσεις. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ή σύγχυση, ο βασιλιάς έδωσε εντολή να κοινοποιηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.







Το Παλάτι τονίζει ότι αυτή η κατάσταση θα εξακολουθήσει να γίνεται πλήρως σεβαστή, μαζί με την οικονομική ανεξαρτησία του ζευγαριού και το δικαίωμά του να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή.



Σύμφωνα με βασιλικές πηγές, οι οδηγίες βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την επιθυμία του ίδιου του ζευγαριού να παραμείνει στη Βρετανία ως ιδιώτες, ενώ παραμένει σε ισχύ η συμφωνία που είχε επιτευχθεί στο Σάντρινγκχαμ μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα.

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Δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις βασιλικές προσφωνήσεις Η επιστολή, η οποία έχει κοινοποιηθεί και στον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ, επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο υφιστάμενο καθεστώς τους.



«Οι προσφωνήσεις τους ως His και Her Royal Highness παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται», σημειώνεται.



Το φιλανθρωπικό έργο του Χάρι και της Μέγκαν χαρακτηρίζεται επίσης «προσωπική υπόθεση» του ζευγαριού και διευκρινίζεται ότι πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα.



«Με λίγα λόγια, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.



Σαφές μήνυμα ότι η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία δεν συνεπάγεται καμία επιστροφή τους στα βασιλικά καθήκοντα έστειλε ο βασιλιάς Κάρολος, με επίσημη οδηγία προς ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπροσώπους του Στέμματος σε ολόκληρη τη χώρα.Στην επιστολή, η οποία εστάλη κατόπιν εντολής του μονάρχη από τον Lord Chamberlain, τον ανώτερο αξιωματούχο του βασιλικού οίκου, καθίσταται σαφές ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιώτες και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι οι προσφωνήσεις «His Royal Highness» και «Her Royal Highness» παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται.Η επιστολή εστάλη μετά την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να επιστρέψουν στη Βρετανία, καθώς, σύμφωνα με το Παλάτι, είχαν υποβληθεί αρκετά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται θεσμικά το ζευγάρι.«Μετά την απόφαση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ να μετακομίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λάβει αρκετά αιτήματα για διευκρινίσεις. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφιβολία ή σύγχυση, ο βασιλιάς έδωσε εντολή να κοινοποιηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα καθήκοντα εκπροσώπησης του μονάρχη και έκτοτε δεν αποτελούν εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.Το Παλάτι τονίζει ότι αυτή η κατάσταση θα εξακολουθήσει να γίνεται πλήρως σεβαστή, μαζί με την οικονομική ανεξαρτησία του ζευγαριού και το δικαίωμά του να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή.Σύμφωνα με βασιλικές πηγές, οι οδηγίες βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την επιθυμία του ίδιου του ζευγαριού να παραμείνει στη Βρετανία ως ιδιώτες, ενώ παραμένει σε ισχύ η συμφωνία που είχε επιτευχθεί στο Σάντρινγκχαμ μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα.Η επιστολή, η οποία έχει κοινοποιηθεί και στον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ, επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο υφιστάμενο καθεστώς τους.«Οι προσφωνήσεις τους ως His και Her Royal Highness παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται», σημειώνεται.Το φιλανθρωπικό έργο του Χάρι και της Μέγκαν χαρακτηρίζεται επίσης «προσωπική υπόθεση» του ζευγαριού και διευκρινίζεται ότι πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα.«Με λίγα λόγια, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, το Παλάτι επιχειρεί να χαράξει σαφή γραμμή ανάμεσα στις δραστηριότητες του ζευγαριού και στις επίσημες κρατικές ή βασιλικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.



Τι προβλέπεται για ασφάλεια και δημόσιους πόρους Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα ζητήματα ασφάλειας του ζευγαριού.



Στην επιστολή αναφέρεται ότι οποιοδήποτε επιχειρησιακό ζήτημα σχετικό με την προστασία του Χάρι και της Μέγκαν θα πρέπει να εξακολουθήσει να παραπέμπεται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.



Παράλληλα, ερωτήματα από κρατικούς ή δημόσιους φορείς σχετικά με το είδος της μεταχείρισης που θα πρέπει να παρέχεται στο ζευγάρι – ιδίως σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να απαιτηθεί χρήση δημόσιων πόρων – θα πρέπει να απευθύνονται στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.



Όλη η αλληλογραφία και τα διοικητικά ζητήματα που αφορούν τους Σάσεξ θα πρέπει επίσης να αποστέλλονται απευθείας στο γραφείο τους, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον βασιλικό οίκο.



Το ευρύτερο ζήτημα του πλαισίου ασφαλείας του ζευγαριού παραμένει στην αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Προστασία της Βασιλικής Οικογένειας και των Δημόσιων Προσώπων, γνωστής ως Ravec.



Γιατί χρειάστηκε η παρέμβαση του Παλατιού Αξιωματούχοι του Παλατιού υποστηρίζουν ότι το περιεχόμενο της επιστολής δεν εισάγει κάτι νέο και ότι στόχος της είναι απλώς να καταστήσει απολύτως σαφή την υφιστάμενη κατάσταση.



Ωστόσο, η ίδια η ανάγκη αποστολής της οδηγίας δείχνει το επίπεδο σύγχυσης που έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Η εξέλιξη αναμένεται επίσης να ερμηνευτεί ως προσπάθεια του Παλατιού να ξεκαθαρίσει τα όρια του ρόλου του ζευγαριού, την ώρα που δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων ανέφεραν ότι οι Σάσεξ σχεδίαζαν να αναλάβουν περισσότερες φιλανθρωπικές δραστηριότητες στη Βρετανία.



Ο Χάρι και η Μέγκαν επέστρεψαν στη χώρα πριν από περίπου δύο εβδομάδες μαζί με τα δύο παιδιά τους, για παραμονή που έχει χαρακτηριστεί «παρατεταμένη».



Ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ πιστεύεται ότι ξεκινούν αυτή την εβδομάδα τη φοίτησή τους σε βρετανικό σχολείο.



Η συμφωνία του Σάντρινγκχαμ παραμένει σε ισχύ Η ουσία της νέας βασιλικής οδηγίας είναι ότι, παρά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν αλλάζει τίποτα από όσα συμφωνήθηκαν μετά την αποχώρησή τους από τον στενό πυρήνα της μοναρχίας το 2020.



Ο Χάρι και η Μέγκαν μπορούν να συνεχίσουν τις προσωπικές, εμπορικές και φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες, αλλά δεν εκπροσωπούν το Στέμμα, δεν πραγματοποιούν επίσημα βασιλικά καθήκοντα και δεν αντιμετωπίζονται θεσμικά ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.



Η οδηγία εστάλη σε επιλεγμένα ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Lord Lieutenancies, οι οποίες εκπροσωπούν τον μονάρχη στις επιμέρους κομητείες και περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα υπάρχουν 98 τέτοιοι εκπρόσωποι σε ολόκληρη τη χώρα.



Με την κίνηση αυτή, ο βασιλιάς Κάρολος επιχειρεί να κλείσει οποιαδήποτε συζήτηση για ενδεχόμενη θεσμική επιστροφή του γιου του και της Μέγκαν στη βασιλική οικογένεια: η παρουσία τους στη Βρετανία μπορεί να έχει πλέον πιο μόνιμο χαρακτήρα, όμως ο επίσημος ρόλος τους παραμένει ακριβώς όπως διαμορφώθηκε μετά το «Megxit».