Μπροστά η κεντροαριστερά στο εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία: Μία έδρα χωρίζει Άντερσον και Κρίστερσον

Στις 175 έδρες το μπλοκ της Άντερσον έναντι 174 του Κρίστερσον – «Αν επιβεβαιωθεί, θα έχουμε νέα κυβέρνηση»





«Αν αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση», δήλωσε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον, καθώς η εκλογική νύχτα εξελίχθηκε σε μια από τις πλέον αμφίρροπες των τελευταίων ετών.







Η νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας τηλεόρασης SVT, με περίπου το 89% των ψήφων καταμετρημένο, έδινε στο μπλοκ της αντιπολίτευσης πλεονέκτημα μίας έδρας, εκτιμώντας μάλιστα σε περίπου 90% την πιθανότητα να διατηρηθεί αυτή η κατανομή.



Ωστόσο, η ίδια η SVT υπογράμμισε ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικό μέχρι να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.



175-174 και όλα στον αέρα Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα κόμματα που στηρίζουν την Άντερσον συγκεντρώνουν περίπου 49,4% και 175 έδρες, ενώ το μπλοκ της δεξιάς και της ακροδεξιάς, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2022, ακολουθεί με 49,1% και 174 έδρες.



Ξεχωριστή πρόβλεψη του τηλεοπτικού δικτύου TV4 έδειχνε επίσης προβάδισμα της αντιπολίτευσης, αλλά με διαφορετική κατανομή, δίνοντας 176 έδρες στο μπλοκ της Άντερσον και 173 σε εκείνο του Κρίστερσον.



Το όριο για την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 349 εδρών είναι οι 175 έδρες, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και μία μικρή μεταβολή στην τελική καταμέτρηση μπορεί να ανατρέψει πλήρως την εικόνα.



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Κρίστερσον: «Δεν έχουμε ακόμη οριστικό νικητή» Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον απέφυγε να παραδεχθεί ήττα, τονίζοντας ότι η μάχη παραμένει ανοικτή.



«Δεν έχουμε ακόμη οριστικό νικητή. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοικτό», δήλωσε.



Η επιφυλακτικότητά του δεν αφορά μόνο την τελική καταμέτρηση, αλλά και το τι θα ακολουθήσει εφόσον επιβεβαιωθεί η αριθμητική υπεροχή της αντιπολίτευσης.



Σε θρίλερ για μία μόλις έδρα εξελίσσονται οι βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία , με το μπλοκ της Μαγκνταλένα Άντερσον να διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής συμμαχίας του Ουλφ Κρίστερσον . Με το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει 175 από τις 349 έδρες του Riksdag, έναντι 174 της δεξιάς, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να ανακηρυχθεί νικητής.«Αν αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση», δήλωσε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον, καθώς η εκλογική νύχτα εξελίχθηκε σε μια από τις πλέον αμφίρροπες των τελευταίων ετών.«Εμείς, οι Σοσιαλδημοκράτες, είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Προς το παρόν είμαστε μπροστά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση», ανέφερε απευθυνόμενη στους υποστηρικτές της.Η νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας τηλεόρασης SVT, με περίπου το 89% των ψήφων καταμετρημένο, έδινε στο μπλοκ της αντιπολίτευσης πλεονέκτημα μίας έδρας, εκτιμώντας μάλιστα σε περίπου 90% την πιθανότητα να διατηρηθεί αυτή η κατανομή.Ωστόσο, η ίδια η SVT υπογράμμισε ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικό μέχρι να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα κόμματα που στηρίζουν την Άντερσον συγκεντρώνουν περίπου 49,4% και 175 έδρες, ενώ το μπλοκ της δεξιάς και της ακροδεξιάς, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2022, ακολουθεί με 49,1% και 174 έδρες.Ξεχωριστή πρόβλεψη του τηλεοπτικού δικτύου TV4 έδειχνε επίσης προβάδισμα της αντιπολίτευσης, αλλά με διαφορετική κατανομή, δίνοντας 176 έδρες στο μπλοκ της Άντερσον και 173 σε εκείνο του Κρίστερσον.Το όριο για την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 349 εδρών είναι οι 175 έδρες, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και μία μικρή μεταβολή στην τελική καταμέτρηση μπορεί να ανατρέψει πλήρως την εικόνα.Οι τελευταίες περίπου 20.000 ψήφοι, αλλά και οι ψήφοι που θα καταμετρηθούν αργότερα, μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον απέφυγε να παραδεχθεί ήττα, τονίζοντας ότι η μάχη παραμένει ανοικτή.«Δεν έχουμε ακόμη οριστικό νικητή. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοικτό», δήλωσε.Η επιφυλακτικότητά του δεν αφορά μόνο την τελική καταμέτρηση, αλλά και το τι θα ακολουθήσει εφόσον επιβεβαιωθεί η αριθμητική υπεροχή της αντιπολίτευσης.

Άλλωστε, οι 175 έδρες των κομμάτων που αντιτίθενται στην κυβέρνηση Κρίστερσον δεν σημαίνουν αυτομάτως και σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς μεταξύ τους υπάρχουν σημαντικές πολιτικές διαφορές.



Η ανατροπή της εκλογικής βραδιάς Τα πρώτα exit polls μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 20:00 έδειχναν σαφέστερη επικράτηση της κεντροαριστεράς και έφερναν τη Μαγκνταλένα Άντερσον σε τροχιά επιστροφής στην πρωθυπουργία.



Καθώς όμως προχωρούσε η πραγματική καταμέτρηση, η απόσταση άρχισε να μειώνεται δραματικά.



Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την παράδοση των ιδιαίτερα αμφίρροπων σουηδικών εκλογών, με το αποτέλεσμα να μεταβάλλεται μέσα στη νύχτα και την αρχική εικόνα μιας σχετικά άνετης νίκης της αντιπολίτευσης να εξαφανίζεται.



Για την Άντερσον, άλλωστε, ακόμη και μια τελική νίκη με τόσο μικρή διαφορά θα απέχει πολύ από τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί τους προηγούμενους μήνες, όταν οι δημοσκοπήσεις έδιναν στην παράταξή της ακόμη και διψήφιο προβάδισμα.



Οι Φιλελεύθεροι κρατούν ένα από τα κλειδιά Καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της εικόνας έπαιξαν και οι Φιλελεύθεροι, οι οποίοι πριν από τις κάλπες κινδύνευαν να μείνουν εκτός κοινοβουλίου.



Το εκλογικό όριο εισόδου στο Riksdag είναι 4% και μια αποτυχία τους να το ξεπεράσουν θα κόστιζε πολύτιμες έδρες στο μπλοκ του Κρίστερσον, περιορίζοντας δραστικά τις πιθανότητες να παραμείνει στην εξουσία.



Στη νεότερη πρόβλεψη της SVT, ωστόσο, οι Φιλελεύθεροι εμφανίζονταν στο 5,5%, αρκετά πάνω από το όριο εισόδου. Η επίδοσή τους έδωσε σημαντική ανάσα στη δεξιά συμμαχία και συνέβαλε καθοριστικά στη συρρίκνωση της διαφοράς που είχαν καταγράψει τα πρώτα exit polls.



Το στοίχημα του Κρίστερσον με τους Σουηδούς Δημοκράτες Η εκλογική αναμέτρηση θα κρίνει εάν ο Ουλφ Κρίστερσον θα εξασφαλίσει δεύτερη θητεία ή εάν η Μαγκνταλένα Άντερσον θα επιστρέψει στην πρωθυπουργία, τέσσερα χρόνια μετά την ήττα της το 2022.



Ο Κρίστερσον κυβέρνησε την προηγούμενη τετραετία με τους Μετριοπαθείς, τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους, έχοντας την κοινοβουλευτική στήριξη των Σουηδών Δημοκρατών.



Πριν από τις φετινές εκλογές είχε κάνει ακόμη ένα βήμα, ανοίγοντας τον δρόμο για επίσημη συμμετοχή των Σουηδών Δημοκρατών στην κυβέρνηση, με υπουργικές θέσεις. Εάν συνέβαινε αυτό, θα ήταν η πρώτη φορά που το κόμμα του Τζίμι Άκεσον θα συμμετείχε απευθείας σε σουηδική κυβέρνηση.



Ο ίδιος ο Κρίστερσον έχει υποστηρίξει ότι μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία μιας τέτοιας κυβέρνησης, καθώς, όπως έχει τονίσει, εκείνος θα επιλέγει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν υπουργικά χαρτοφυλάκια.



Η δύσκολη εξίσωση της Άντερσον Η άλλη πλευρά της εξίσωσης δεν είναι λιγότερο περίπλοκη.



Η Άντερσον επιχειρεί να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη μέσα από ένα μπλοκ που περιλαμβάνει τους Σοσιαλδημοκράτες, το Αριστερό Κόμμα, τους Πράσινους και το Κόμμα του Κέντρου.



Τα τέσσερα κόμματα ενώνονται στην επιθυμία τους να απομακρύνουν από την εξουσία τον Κρίστερσον και να εμποδίσουν την είσοδο των Σουηδών Δημοκρατών στην κυβέρνηση, όμως έχουν ουσιαστικές διαφορές σε σειρά πολιτικών ζητημάτων.



Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το 175-174 επιβεβαιωθεί, η Άντερσον θα πρέπει να περάσει από δύσκολες διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσει συμφωνία που θα της επιτρέψει να κυβερνήσει.



Η ίδια έχει δηλώσει έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη σχηματισμού νέας κυβέρνησης, αλλά η κοινοβουλευτική αριθμητική είναι μόνο το πρώτο βήμα.



Μία έδρα μπορεί να κρίνει την επόμενη τετραετία Το μόνο βέβαιο μετά την εκλογική νύχτα είναι ότι η Σουηδία παραμένει πολιτικά κομμένη στα δύο.



Με 349 έδρες στο Riksdag και τις 175 να αποτελούν το κρίσιμο όριο, μία και μοναδική έδρα μπορεί να καθορίσει την κατεύθυνση της χώρας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.



Η καταμέτρηση συνεχίζεται, με τις εκλογικές αρχές να επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα της βραδιάς είναι προκαταρκτικά. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί, μεταξύ των οποίων και ψήφοι από το εξωτερικό, μπορεί να διατηρήσουν την αγωνία για ημέρες.



Και ακόμη κι όταν οριστικοποιηθεί ποιο μπλοκ διαθέτει τις περισσότερες έδρες, θα απομένει ίσως το δυσκολότερο ερώτημα: ποιος μπορεί πραγματικά να σχηματίσει κυβέρνηση.