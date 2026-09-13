Εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία: Τα πρώτα αποτελέσματα από την καταμέτρηση ανατρέπουν την εικόνα των exit polls, μάχη ψήφο ψήφο για την πρωτιά

Η νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας τηλεόρασης SVT δίνει στην αντιπολίτευση της Μαγκνταλένα Άντερσον οριακή πλειοψηφία 175 εδρών έναντι 174 του μπλοκ του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον - Παραμένει 3η η ακροδεξιά, με πτώση στα ποσοστά της





Η νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας τηλεόρασης SVT δίνει στην αντιπολίτευση της Μαγκνταλένα Άντερσον οριακή πλειοψηφία 175 εδρών έναντι 174 του μπλοκ του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, με τη διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές να περιορίζεται κυριολεκτικά σε μία έδρα, την ώρα που η συμμετοχή στις φετινές εκλογές υπολογίζεται σε ποσοστό πάνω από 80% του εκλογικού σώματος.







Τα exit polls που δημοσιοποιήθηκαν αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης έδειχναν σαφές προβάδισμα στην αντιπολίτευση υπό τη Μαγκνταλένα Άντερσον. Η αρχική έρευνα της SVT έδινε στα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης 183 έδρες, έναντι μόλις 166 για τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Κρίστερσον.



Sweden, 3,123 out of 6,626 districts counted:



Seat projection per bloc, national parliament



S+V+MP+C-S&D|LEFT|G/EFA|RE: 175 (+2)

SD+M+KD+L-ECR|EPP|RE: 174 (-2)



+/- vs. Last election result



➤ https://t.co/5XI9Get6LP pic.twitter.com/aNhFfEdBBv — Europe Elects (@EuropeElects) September 13, 2026

Η εικόνα, όμως, άρχισε να αλλάζει δραματικά, μόλις μπήκαν στην εξίσωση οι πραγματικές ψήφοι.



Η νέα εκλογική πρόβλεψη της SVT, η οποία δημοσιοποιήθηκε περίπου στις 21:45 ώρα Σουηδίας (22:45 ώρα Ελλάδας) και συνδυάζει την καταμέτρηση από περίπου το 10% των εκλογικών περιφερειών με το μοντέλο πρόβλεψης του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου, περιόρισε τη διαφορά στην απολύτως οριακή αναλογία των 175 εδρών για την αντιπολίτευση και 174 για το κυβερνητικό μπλοκ.



Κλείσιμο



Υποχωρούν οι Σοσιαλδημοκράτες, ανεβαίνουν οι Μετριοπαθείς



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταβολή στα ποσοστά των κομμάτων σε σχέση με την αρχική εικόνα των exit polls.



Sweden, 3,123 out of 6,626 districts counted:



Seat projection national parliament



S-S&D: 97 (-10)

M-EPP: 70 (+2)

SD-ECR: 63 (-10)

V-LEFT: 29 (+5)

MP-G/EFA: 26 (+8)

C-RE: 26 (+2)

KD-EPP: 22 (+3)

L-RE: 19 (+3)



+/- vs. Last election result



➤ https://t.co/5XI9Get6LP pic.twitter.com/JBg8L4w3Sc — Europe Elects (@EuropeElects) September 13, 2026

Σε απόλυτο εκλογικό θρίλερ εξελίσσεται η αναμέτρηση στη Σουηδία , καθώς τα πρώτα πραγματικά αποτελέσματα άλλαξαν θεαματικά την εικόνα που είχαν δώσει τα exit polls Η νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας τηλεόρασης SVT δίνει στην αντιπολίτευση της Μαγκνταλένα Άντερσον οριακή πλειοψηφία 175 εδρών έναντι 174 του μπλοκ του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, με τη διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές να περιορίζεται κυριολεκτικά σε μία έδρα, την ώρα που η συμμετοχή στις φετινές εκλογές υπολογίζεται σε ποσοστό πάνω από 80% του εκλογικού σώματος.Έτσι, από μία φαινομενικά καθαρή νίκη της κεντροαριστεράς, η εικόνα πλέον παραπέμπει σε ένα εκλογικό θρίλερ, που μπορεί να κριθεί ακόμη και στην τελευταία έδρα.Τα exit polls που δημοσιοποιήθηκαν αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης έδειχναν σαφές προβάδισμα στην αντιπολίτευση υπό τη Μαγκνταλένα Άντερσον. Η αρχική έρευνα της SVT έδινε στα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης 183 έδρες, έναντι μόλις 166 για τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Κρίστερσον.Η εικόνα, όμως, άρχισε να αλλάζει δραματικά, μόλις μπήκαν στην εξίσωση οι πραγματικές ψήφοι.Η νέα εκλογική πρόβλεψη της SVT, η οποία δημοσιοποιήθηκε περίπου στις 21:45 ώρα Σουηδίας (22:45 ώρα Ελλάδας) και συνδυάζει την καταμέτρηση από περίπου το 10% των εκλογικών περιφερειών με το μοντέλο πρόβλεψης του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου, περιόρισε τη διαφορά στην απολύτως οριακή αναλογία των 175 εδρών για την αντιπολίτευση και 174 για το κυβερνητικό μπλοκ.Νωρίτερα, καθώς έφταναν τα πρώτα αποτελέσματα από τις εκλογικές περιφέρειες, η εικόνα είχε περάσει ακόμη και στιγμιαία υπέρ της δεξιάς, καταδεικνύοντας πόσο ρευστή παραμένει η μάχη.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταβολή στα ποσοστά των κομμάτων σε σχέση με την αρχική εικόνα των exit polls.

Στη νεότερη πρόβλεψη της SVT οι Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον παραμένουν πρώτο κόμμα με 27,6%, ποσοστό όμως χαμηλότερο από το 28,4%, που τους έδινε η αρχική έρευνα εξόδου.



Οι Μετριοπαθείς του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον εμφανίζονται ενισχυμένοι στο 20%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και αφήνοντας πίσω τους Σουηδούς Δημοκράτες.



Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία για τον Κρίστερσον, καθώς πριν από τις εκλογές υπήρχε έντονη συζήτηση για το ενδεχόμενο το ακροδεξιό κόμμα του Τζίμι Άκεσον να ξεπεράσει τους Μετριοπαθείς και να γίνει η ισχυρότερη δύναμη του δεξιού μπλοκ.



Οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες περιορίζονται, σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη, στο 17,5%, ενώ ακολουθούν το Αριστερό Κόμμα με 8,2%, το Κόμμα του Κέντρου με 7,1%, οι Χριστιανοδημοκράτες με 6,3% και οι Πράσινοι με 6,2%.



Οι Φιλελεύθεροι κρατούν το κλειδί



Ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες της εκλογικής βραδιάς είναι οι Φιλελεύθεροι, καθώς πριν από την κάλπη υπήρχε πραγματικός κίνδυνος να μείνουν εκτός Κοινοβουλίου.



Το όριο εισόδου στο σουηδικό κοινοβούλιο βρίσκεται στο 4% και μια αποτυχία των Φιλελευθέρων να το ξεπεράσουν θα αφαιρούσε πολύτιμες έδρες από το μπλοκ του Κρίστερσον, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την παραμονή του στην εξουσία.



Ωστόσο, στη νεότερη πρόβλεψη της SVT το κόμμα εμφανίζεται στο 5,5%, αρκετά πάνω από το εκλογικό όριο. Πρόκειται για αποτέλεσμα που δίνει σημαντική ανάσα στο δεξιό μπλοκ και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η τεράστια διαφορά που εμφάνιζαν τα πρώτα exit polls, συρρικνώθηκε τόσο γρήγορα.



Τα σενάρια



Η αναμέτρηση θα κρίνει αν ο Ουλφ Κρίστερσον θα εξασφαλίσει δεύτερη θητεία στην πρωθυπουργία ή αν η Μαγκνταλένα Άντερσον θα επιστρέψει στην εξουσία, τέσσερα χρόνια μετά την ήττα της στις εκλογές του 2022.



Ο Κρίστερσον κυβερνά από το 2022 με τους Μετριοπαθείς, τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους, έχοντας την κοινοβουλευτική στήριξη των Σουηδών Δημοκρατών. Πριν από τη φετινή αναμέτρηση είχε ανοίξει τον δρόμο ακόμη και για επίσημη συμμετοχή του κόμματος του Τζίμι Άκεσον στην κυβέρνηση, κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.



Από την άλλη πλευρά, η Άντερσον επιχειρεί να σχηματίσει πλειοψηφία με τη στήριξη των Σοσιαλδημοκρατών, του Αριστερού Κόμματος, των Πρασίνων και του Κόμματος του Κέντρου. Ακόμη και σε περίπτωση νίκης του μπλοκ της, ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων προμηνύουν δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.



Το μόνο βέβαιο, προς το παρόν, είναι ότι η αρχική αίσθηση μιας άνετης επικράτησης της κεντροαριστεράς έχει χαθεί. Με 349 έδρες στο Riksdag και τις 175 να αποτελούν το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας, ακόμη και μία έδρα μπορεί να καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα τέσσερα χρόνια.



Η καταμέτρηση συνεχίζεται και η σουηδική Εκλογική Αρχή έχει διευκρινίσει ότι τα αποτελέσματα της βραδιάς είναι προκαταρκτικά, ενώ η τελική καταμέτρηση αναμένεται τη Δευτέρα και το οριστικό αποτέλεσμα αναμένεται να πιστοποιηθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα.