Ο Κούσνερ εκφράζει την ελπίδα να υπάρξουν σύντομα νέα στάδια στις διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό

Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα μας φέρει πιο κοντά σε έναν δρόμο που θα οδηγεί προς τα εμπρός, δήλωσε από το Κίεβο ο ειδικός απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ