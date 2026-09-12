Ζελένσκι: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο από τις ρωσικές επιθέσεις χτυπήθηκαν κτίρια και υποδομές σε όλη τη χώρα, «είμαστε σε συνεχή επίθεση από χθες το βράδυ», έγραψε σε ανάρτησή του