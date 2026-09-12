Ζελένσκι: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς
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Ζελένσκι: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο από τις ρωσικές επιθέσεις χτυπήθηκαν κτίρια και υποδομές σε όλη τη χώρα, «είμαστε σε συνεχή επίθεση από χθες το βράδυ», έγραψε σε ανάρτησή του

Ζελένσκι: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς
Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά δέκα ουκρανικών περιοχών σκότωσαν τρεις ανθρώπους, τραυμάτισαν δεκάδες, ενώ κατέστρεψαν κτίρια κατοικιών και υποδομές σε όλη τη χώρα, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ενώ ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη καταγωγής του Ζελένσκι, Κριβί Ριχ, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, στην Κριβί Ριχ, αλλά και στο Κίεβο, σύμφωνα με τον ίδιο.

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