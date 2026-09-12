«Θα λάτρευα να δω ενωμένη την Ιρλανδία», δήλωσε ο Τραμπ
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«Θα λάτρευα να δω ενωμένη την Ιρλανδία», δήλωσε ο Τραμπ

«Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν στο Δουβλίνο

«Θα λάτρευα να δω ενωμένη την Ιρλανδία», δήλωσε ο Τραμπ
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «θα λάτρευε» να δει την Ιρλανδία ενωμένη με την Βόρεια Ιρλανδία που τελεί υπό βρετανική διοίκηση και ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί τελικά.

«Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν στο Δουβλίνο.

«Όπως το βλέπω εγώ θα συμβεί τελικά… Νομίζω ότι θα είναι μία φανταστική εξέλιξη».



«Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό…, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο».
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