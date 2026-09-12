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«Θα λάτρευα να δω ενωμένη την Ιρλανδία», δήλωσε ο Τραμπ
«Θα λάτρευα να δω ενωμένη την Ιρλανδία», δήλωσε ο Τραμπ
«Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν στο Δουβλίνο
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «θα λάτρευε» να δει την Ιρλανδία ενωμένη με την Βόρεια Ιρλανδία που τελεί υπό βρετανική διοίκηση και ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί τελικά.
«Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν στο Δουβλίνο.
«Όπως το βλέπω εγώ θα συμβεί τελικά… Νομίζω ότι θα είναι μία φανταστική εξέλιξη».
«Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό…, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο».
«Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν στο Δουβλίνο.
«Όπως το βλέπω εγώ θα συμβεί τελικά… Νομίζω ότι θα είναι μία φανταστική εξέλιξη».
BREAKING: Donald Trump has said he would 'love' to see a unified Ireland during a meeting with Irish Prime Minister Micheál Martin in Dublin.— Sky News (@SkyNews) September 12, 2026
Replying to a reporter, the US president said 'it's going to happen eventually' adding 'the UK will have something to say about it'. pic.twitter.com/hJ2ZjdIhB5
«Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό…, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο».
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