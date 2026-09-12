«Θα λάτρευα να δω ενωμένη την Ιρλανδία», δήλωσε ο Τραμπ

«Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν στο Δουβλίνο