«Η Αμερική δέχεται επίθεση»: Η αντίδραση του Μπους μόλις έμαθε για την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, δείτε βίντεο

Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν σε μία τάξη δημοτικού σχολείου όταν ο επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου του ψιθύρισε στο αυτί για το τραγικό περιστατικό που είχε συμβεί στη Νέα Υόρκη - Τι λέει πρώην μαθήτρια για εκείνη την ημέρα





Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφθεί το



Ένα δεύτερο αεροπλάνο προσέκρουσε στον δεύτερο πύργο. Η Αμερική δέχεται επίθεση», είπε στο αυτί του προέδρου.





25 YEARS LATER: The moment White House Chief of Staff Andrew Card entered the classroom where President George W. Bush was attending a school lesson and whispered the words that changed history: “A second plane hit the second tower. America is under attack.” pic.twitter.com/onRKOh16Sf — Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2026



Historical moment when President Bush heard that america was under attack while reading with kids in a Florida classroom September 11 2001. pic.twitter.com/hPwvaxJosR — UPDATEBOYZ  (@Updateboyx) September 11, 2026 Μιλώντας στο abc, η Krystal Davis, μια από τις μαθήτριες που βρίσκονταν στη τάξη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ πριν από 25 χρόνια, περιγράφεις την αλλαγή στην στάση του Μπους. «Μπορούσες να δεις την αλλαγή στον (πρόεδρο) μόλις έλαβε το μήνυμα, και μετά μπορούσες να τη διακρίνεις στο πρόσωπό του. Και μετά την αλλαγή, καθώς επέστρεφε στον εαυτό του και χαμογελούσε σαν να έλεγε: “Δεν θέλω να ανησυχήσω τα παιδιά”. Κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνη τη στιγμή. Όλη η συμπεριφορά του άλλαξε».



Η Davis θυμάται τις αντιδράσεις της ίδιας και των συμμαθητών της την ώρα που ο Μπους συνοδευόταν έξω από την αίθουσα, μόλις ολοκληρώθηκε το μάθημα ανάγνωσης. «Εμείς απλά σκεφτόμασταν: “Εντάξει, στη μέση της ανάγνωσης, τι συνέβη; Τι κάναμε; Μήπως κάναμε κάτι λάθος; Μήπως δεν του άρεσε που διαβάζαμε ή κάτι τέτοιο;”». Παρόλο που τα παιδιά της δευτέρας δημοτικού δεν το ήξεραν τότε, βρισκόντουσαν στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσουν ένα ιστορικό γεγονός.



Κλείσιμο Αντί για ομιλία σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική ο Μπους έκανε διάγγελμα στον λαό των ΗΠΑ Παράλληλα, ο 10χρονος Stevenson Tose'-Rigell, γιος της διευθύντριας Gwendolyn Tose'-Rigell, βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του σχολείου και περίμενε με ανυπομονησία την άφιξη του προέδρου, όπου ο Μπους επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία για την εμβληματική εκπαιδευτική πολιτική του, τον νόμο «No Child Left Behind». «Θα έλεγα ότι περιμέναμε στο βήμα τουλάχιστον για μερικές ώρες. Δεν ξέραμε τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Προσπαθούσαν να μας διασκεδάσουν λίγο και, ξέρεις, να κρατήσουν όλους σε μια κατάσταση ενθουσιασμού… αλλά περιμέναμε για ώρες, ξέρεις, ήταν σαν να λέμε: “Φίλε, είναι πολύς καιρός που περιμένουμε κάποιον”».



Σύμφωνα με τον Tose'-Rigell ο Μπους τελικά μπήκε στην αίθουσα, αλλά ο 10χρονος συνειδητοποίησε γρήγορα ότι η ομιλία που έδινε ο ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αφορούσε την εκπαιδευτική πολιτική. Αντ' αυτού, ο Μπους προχώρησε σε διάγγελμα προς τον λαό, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές για «μια προφανή τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας».



«Σκεφτόμασταν περίπου: “Φαίνεται ότι δεχόμαστε επίθεση”. Ναι, λοιπόν, ήταν σίγουρα πολύ μακριά από το σενάριο», θυμήθηκε ο Tose'-Rigell.



Πίσω στην τάξη, η Davis ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε άλλη αίθουσα, όπου ένας δάσκαλος προσπάθησε να εξηγήσει τι συνέβαινε. Εκείνη τη στιγμή οι μαθητές παρακολούθησαν στην τηλεόραση τις εικόνες των Δίδυμων Πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου να καταρρέουν.



Βίντεο μέσα από το εσωτερικό μιας σχολικής τάξης δημοτικού το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 καταγράφει την αντίδραση του τέως προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους , όταν πληροφορήθηκε από άνδρα της ασφάλειάς του για την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφθεί το δημοτικό σχολείο «Emma E. Booker» στη κομητεία Σαρασότα της Φλόριντα και άκουγε με προσοχή τα παιδιά της δεύτερης τάξης της κα. Sandra Daniels να επιδεικνύουν τις δεξιότητές τους στην ανάγνωση, όταν ξαφνικά η διάθεσή του άλλαξε. Η έκφραση θαυμασμού που διαγραφόταν στο πρόσωπό του εξαφανίστηκε και πλέον κυριαρχούσε ένα βλέμμα έντονης ανησυχίας.Ο επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Andrew Card, είχε μόλις μπει την τάξη και τον είχε ενημερώσει ψιθυριστά για το τι είχε συμβεί. «», είπε στο αυτί του προέδρου.Μιλώντας στο abc, η Krystal Davis, μια από τις μαθήτριες που βρίσκονταν στη τάξη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ πριν από 25 χρόνια, περιγράφεις την αλλαγή στην στάση του Μπους. «Μπορούσες να δεις την αλλαγή στον (πρόεδρο) μόλις έλαβε το μήνυμα, και μετά μπορούσες να τη διακρίνεις στο πρόσωπό του. Και μετά την αλλαγή, καθώς επέστρεφε στον εαυτό του και χαμογελούσε σαν να έλεγε: “”. Κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνη τη στιγμή.».Η Davis θυμάται τις αντιδράσεις της ίδιας και των συμμαθητών της την ώρα που ο Μπους συνοδευόταν έξω από την αίθουσα, μόλις ολοκληρώθηκε το μάθημα ανάγνωσης. «Εμείς απλά σκεφτόμασταν: “Εντάξει, στη μέση της ανάγνωσης, τι συνέβη; Τι κάναμε; Μήπως κάναμε κάτι λάθος; Μήπως δεν του άρεσε που διαβάζαμε ή κάτι τέτοιο;”». Παρόλο που τα παιδιά της δευτέρας δημοτικού δεν το ήξεραν τότε, βρισκόντουσαν στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσουν ένα ιστορικό γεγονός.Παράλληλα, ο 10χρονος Stevenson Tose'-Rigell, γιος της διευθύντριας Gwendolyn Tose'-Rigell, βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του σχολείου και περίμενε με ανυπομονησία την άφιξη του προέδρου, όπου ο Μπους επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία για την εμβληματική εκπαιδευτική πολιτική του, τον νόμο «No Child Left Behind». «Θα έλεγα ότι περιμέναμε στο βήμα τουλάχιστον για μερικές ώρες. Δεν ξέραμε τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Προσπαθούσαν να μας διασκεδάσουν λίγο και, ξέρεις, να κρατήσουν όλους σε μια κατάσταση ενθουσιασμού… αλλά περιμέναμε για ώρες, ξέρεις, ήταν σαν να λέμε: “Φίλε, είναι πολύς καιρός που περιμένουμε κάποιον”».Σύμφωνα με τον Tose'-Rigell ο Μπους τελικά μπήκε στην αίθουσα, αλλά ο 10χρονος συνειδητοποίησε γρήγορα ότι η ομιλία που έδινε ο ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αφορούσε την εκπαιδευτική πολιτική. Αντ' αυτού, ο Μπους προχώρησε σε διάγγελμα προς τον λαό, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές για «».«Σκεφτόμασταν περίπου: “”. Ναι, λοιπόν, ήταν σίγουρα πολύ μακριά από το σενάριο», θυμήθηκε ο Tose'-Rigell.Πίσω στην τάξη, η Davis ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε άλλη αίθουσα, όπου ένας δάσκαλος προσπάθησε να εξηγήσει τι συνέβαινε. Εκείνη τη στιγμή οι μαθητές παρακολούθησαν στην τηλεόραση τις εικόνες των Δίδυμων Πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου να καταρρέουν.

Ο Tose'-Rigell είπε ότι δεν μπόρεσε να φύγει αμέσως από το σχολείο, καθώς η μητέρα του ήταν η διευθύντρια του σχολείου. Αντ' αυτού, παρακολούθησε την καταστροφή να ξεδιπλώνεται σε μια μικρή τηλεόραση στο γραφείο της.



Στη συνέχεια ο Μπους επιβιβάστηκε στο «Air Force One», αναχωρώντας από τη Φλόριντα με προορισμό στρατιωτικές βάσεις στη Λουιζιάνα και τη Νεμπράσκα, πριν επιστρέψει στην Ουάσιγκτον εκείνο το βράδυ.



Μέχρι το τέλος της ημέρας, σχεδόν 3.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο του Πενταγώνου στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια και στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβανίας, τον τόπο συντριβής της πτήσης 93 της United Airlines.



Οι συνέπειες της 11ης Σεπτεμβρίου στους μαθητές εκείνου του σχολείου 25 χρόνια αργότερα, καθώς η χώρα συνεχίζει να παλεύει με τις επιπτώσεις εκείνης της ημέρας, το ίδιο κάνουν και οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου «Έμμα Ε. Μπούκερ» που βρίσκονταν στο σχολείο την ημέρα των επιθέσεων.



Τον Μάιο, το σχολείο τίμησε την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου υποδεχόμενο μια χαλύβδινη δοκό από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, την οποία έφερε το Ίδρυμα «Tunnel to Towers», επιτρέποντας στο κοινό να «ακουμπήσει το χέρι του πάνω σε αυτόν τον χάλυβα και να νιώσει την απώλεια και τη θυσία που έγιναν εκείνη την ημέρα».



Ο Stephen Siller Jr., ο πατέρας του οποίου, Stephen Siller, ήταν ένας από τους 343 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης που έχασαν τη ζωή τους στις 11 Σεπτεμβρίου, σημείωσε ότι η μεταφορά της χαλύβδινης δοκού στο Δημοτικό Σχολείο Emma E. Booker ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές επισκέψεις που έχει πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της εκστρατείας «Steel Across America» του ιδρύματος, ανάμεσα σε δεκάδες παρόμοιες εκδρομές.



«Τα μικρά παιδιά... καταλαβαίνουν ότι, ξέρετε, αυτό είναι ένα ιερό κομμάτι της ιστορίας...Κάποτε στήριζε τους Δίδυμους Πύργους, κάποτε στήριζε δάπεδα και τοίχους, και τώρα φέρει το βάρος εκείνης της ημέρας».



Σε δήλωση προς το ABC News, ο διευθυντής των σχολείων της κομητείας Σαρασότα, Terry Connor, αναφέρθηκε στον αντίκτυπο που είχε η 11η Σεπτεμβρίου στην περιοχή. «Για τα σχολεία της κομητείας Σαρασότα, η κληρονομιά της 11ης Σεπτεμβρίου φέρει μια μοναδικά προσωπική σύνδεση. Σε αυτή την 25η επέτειο, τιμάμε όσους χάθηκαν, θυμόμαστε όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσους συνεχίζουν να υπηρετούν τις κοινότητές μας και τη χώρα μας», επεσήμανε στη δήλωσή του.



«Συνειδητοποιείς ότι χθες άνθρωποι έχασαν πραγματικά τη ζωή τους» «Συνειδητοποιείς ότι χθες άνθρωποι έχασαν πραγματικά τη ζωή τους», είπε η Ντέιβις, αναπολώντας τις ημέρες που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου. «Βρισκόμασταν ακριβώς στη μέση όλων αυτών. (Ο πρόεδρος) βρισκόταν ακριβώς εδώ, στη Σαρασότα της Φλόριντα, (όταν συνέβη)».



Η Ντέιβις, η οποία σήμερα εργάζεται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αλλά δήλωσε ότι φιλοδοξεί να γίνει αστυνομικός, είπε ότι τα γεγονότα εκείνης της ημέρας την ενέπνευσαν να ακολουθήσει μια καριέρα στην υπηρεσία των άλλων. «Ως μαθήτρια της δεύτερης τάξης, δεν μπορούσα να το εξηγήσω», είπε η πρώην μαθήτρια, προσθέτοντας ότι αργότερα συνειδητοποίησε ότι η εμπειρία της την έκανε να «θέλει να κάνει περισσότερα για την κοινότητά της, να θέλει να κάνει περισσότερα για τον εαυτό της και τα παιδιά της». «Εκείνη η μέρα θα είναι πάντα κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ», πρόσθεσε.



Ο Tose'-Rigell τόνισε ότι και ο ίδιος τρέφει ανάμεικτα συναισθήματα σχετικά με τις αναμνήσεις του από εκείνη τη μέρα, μεταξύ των οποίων θλίψη και ένα αίσθημα υπερηφάνειας. Η μητέρα του, η πρώην διευθύντρια του σχολείου, πέθανε το 2007 μετά από μάχη με τον καρκίνο. «Πάντα ήξερα ότι η μαμά μου ήταν μια ροκ σταρ, καταλαβαίνετε; Στο μυαλό μου, ξέρετε, ήταν η υπερηρωίδα μου», είπε ο Τόσε'-Ριγκέλ, περιγράφοντας τη στιγμή που είδε τη μητέρα του στη διεθνή σκηνή στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και την «εθνική αναγνώριση» που έλαβε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το να τη βλέπει σε αρχειακό υλικό από εκείνη την ημέρα του ξυπνούσε αναμνήσεις για εκείνη κάθε χρόνο, στην επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. «Νιώθω σαν να επιστρέφει. Ξέρεις, σαν να μετενσαρκώνεται ξανά στην οθόνη μία φορά το χρόνο».