Εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη για την «μαύρη» επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, δείτε βίντεο

Στη Νέα Υόρκη, συγγενείς των θυμάτων, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους, ενώθηκαν με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τέσσερις πρώην προέδρους στο Ground Zero του Κάτω Μανχάταν