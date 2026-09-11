11η Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο – Η Νέα Υόρκη τιμά τα θύματα στο Σημείο Μηδέν, δείτε βίντεο

Οι επτά στιγμές σιγής, τα μέτρα ασφαλείας, τα 2.977 drones που σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους και 170.000 σελίδες εγγράφων για την ποιότητα του αέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση





Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.







Πάνω από το Λιμάνι της Νέας Υόρκης, 2.977 drones φώτισαν τον ουρανό σχηματίζοντας τους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου — ένα drone για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.







Η κεντρική τελετή θα ξεκινήσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις του 2001, αλλά και στη βομβιστική επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993.



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Για πρώτη φορά φέτος θα προστεθεί και μία ακόμη στιγμή σιγής, αφιερωμένη στους ανθρώπους που πέθαναν τα χρόνια που ακολούθησαν από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου.



Είκοσι πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 , με τη Νέα Υόρκη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η κεντρική τελετή στο Σημείο Μηδέν θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ η φετινή επέτειος συνοδεύεται από τη δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων εγγράφων για την ποιότητα του αέρα και τους κινδύνους που αντιμετώπισαν κάτοικοι και διασώστες μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων.Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.Πάνω από το Λιμάνι της Νέας Υόρκης, 2.977 drones φώτισαν τον ουρανό σχηματίζοντας τους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου — ένα drone για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.Η κεντρική τελετή θα ξεκινήσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις του 2001, αλλά και στη βομβιστική επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993.Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθούν επτά στιγμές σιγής. Οι έξι από αυτές αντιστοιχούν στις κρίσιμες στιγμές εκείνης της ημέρας: τις ώρες που τα αεροσκάφη προσέκρουσαν στους δύο Δίδυμους Πύργους και στο Πεντάγωνο, όταν συνετρίβη η πτήση 93 στην Πενσιλβάνια και όταν κατέρρευσαν οι δύο πύργοι.Για πρώτη φορά φέτος θα προστεθεί και μία ακόμη στιγμή σιγής, αφιερωμένη στους ανθρώπους που πέθαναν τα χρόνια που ακολούθησαν από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου.





Οι εκδηλώσεις μνήμης στη Νέα Υόρκη Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα συνεχιστεί το απόγευμα με διαθρησκειακή επιμνημόσυνη τελετή στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο Σημείο Μηδέν.



Στην τελετή θα παραστεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ενώ θα ακολουθήσει ειδική συναυλία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης μαζί με τη χορωδία μουσικού συγκροτήματος του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ρόναλντ Ο. Πέρελμαν.







Μετά τη δύση του ηλίου θα επιστρέψει το εμβληματικό «Tribute in Light», οι δύο κάθετες δέσμες φωτός που σχηματίζουν το συμβολικό περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων στον ουρανό της Νέας Υόρκης.



Παράλληλα, σημαντικά σημεία της πόλης, όπως το Empire State Building, το One World Observatory, το Rockefeller Center, το Intrepid Museum, αλλά και εγκαταστάσεις στα αεροδρόμια JFK και LaGuardia, θα φωτιστούν με μπλε χρώμα.







Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Κάτω Μανχάταν Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε ενισχυμένο σχεδιασμό ασφαλείας γύρω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.



Η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ανακοίνωσε ότι η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με προηγούμενες επετείους, παρότι, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή κατά της πόλης.



Στην επιχείρηση συμμετέχουν η αστυνομία της Νέας Υόρκης, υπηρεσίες προστασίας υψηλών προσώπων, ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές, καθώς και ειδικές μονάδες αντιτρομοκρατίας.







Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εξειδικευμένες ομάδες, συστήματα εντοπισμού και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και αυστηρή περίμετρο ασφαλείας γύρω από το Μνημείο.



Από τις 06:00 το πρωί έχουν τεθεί σε ισχύ εκτεταμένοι κυκλοφοριακοί περιορισμοί στο Κάτω Μανχάταν.



Παρόντες αξιωματούχοι – Ο Τραμπ στο Πεντάγωνο Στην τελετή στο Σημείο Μηδέν θα παραστούν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι και η κυβερνήτης της πολιτείας Κάθι Χόκουλ.



Την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα εκπροσωπήσει στη Νέα Υόρκη ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα βρεθεί στο Σημείο Μηδέν. Θα μεταβεί στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια, όπου θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή τελετή μνήμης.



Η αμερικανική κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία που συνδέονται με τις επιθέσεις: στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβη η πτήση 93.



Νέα αρχεία για την υγεία μετά την 11η Σεπτεμβρίου Η φετινή επέτειος συνοδεύεται και από νέες αποκαλύψεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στο Κάτω Μανχάταν μετά την κατάρρευση των Πύργων.



Ο δήμος της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από 170.000 σελίδες δημοτικών αρχείων που αφορούν την ποιότητα του αέρα, τη σκόνη και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους μετά τις επιθέσεις.







Τα έγγραφα επαναφέρουν ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι δημοτικές αρχές σχετικά με την παρουσία αμιάντου και άλλων επικίνδυνων ρύπων, αλλά και για το πότε ενημερώθηκαν εργαζόμενοι, κάτοικοι και διασώστες για τους πιθανούς κινδύνους.



Ο δήμαρχος Μαμντάνι χαρακτήρισε τη δημοσιοποίηση των αρχείων κίνηση διαφάνειας και λογοδοσίας, σε μια επέτειο όπου η μνήμη των θυμάτων συνδέεται πλέον όχι μόνο με την τρομοκρατική επίθεση, αλλά και με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων ανθρώπων που βρέθηκαν στην περιοχή μετά την καταστροφή.