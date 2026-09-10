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Εντυπωσιακό drone show στη Νέα Υόρκη για την 11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones ένα για κάθε νεκρό σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους
Κάθε ένα drone αναπαριστά μία ανθρώπινη ζωή που χάθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση και την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων πριν από 25 χρόνια
Όπως αναφέρει το «abc7ny», το έργο τέχνης, με τίτλο «2.977 Φώτα πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης», περιλάμβανε 2.977 φώτα (drones), τα οποία ανέβηκαν πάνω από το λιμάνι και απεικόνισαν το περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων σε πραγματική αρχιτεκτονική κλίμακα.
A drone light show featuring one drone for every life lost on 9/11 lit up the New York City sky in a powerful tribute to the victims. 🇺🇸— Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) September 10, 2026
What a beautiful tribute. 🙏🏾 pic.twitter.com/JUEeAIsgVC
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το συγκεκριμένο show δημιουργήθηκε σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας της 11ης Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων συγγενείς, επιζώντες και πρώτοι ανταποκριτές. Το έργο αποκαλύφθηκε πριν από την εορταστική εκδήλωση της Παρασκευής και παρουσιάστηκε ως δωρεάν δημόσια εκδήλωση με έμφαση στον προβληματισμό και την ενότητα.
Over New York Harbor, 2,977 drones lit up the sky in the shape of the World Trade Center’s Twin Towers — one drone for each victim of the September 11 attacks.— Breaking911 (@Breaking911) September 10, 2026
Never forget. 🇺🇸
VIA: @Drone_Wars_ pic.twitter.com/hXMbMPdRK5
Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι η εναέρια παράσταση διαμορφώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων η Μπρέντα Μπέρκμαν, πρώτη ανταποκρίτρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) και καλλιτέχνιδα, τον Τιμ Μπράουν, μέλος της πρώτης ομάδας επέμβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) το 1993 και το 2001, την Τέρι Στράδα, πρόεδρο της οργάνωσης «9/11 Families United» και χήρα του Τομ Στράδα, τον Τζιμ Σμιθ, του οποίου η σύζυγος, η αστυνομικός της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) Μόιρα Σμιθ, σκοτώθηκε στις επιθέσεις και τη Τζενεβίβ Σίλερ, κόρη του Στίβεν Σίλερ.
A drone show lit up the skies over New York Harbor, with 2,977 lights honoring the victims of the Sept. 11 attacks. The display culminated in the outline of the Twin Towers at full architectural scale. https://t.co/BsJkUCGI7W pic.twitter.com/XqE0JJzitD— Eyewitness News (@ABC7NY) September 10, 2026
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