Εντυπωσιακό drone show στη Νέα Υόρκη για την 11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones ένα για κάθε νεκρό σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους
ΚΟΣΜΟΣ
11η Σεπτεμβρίου Δίδυμοι Πύργοι Drones Νέα Υόρκη

Εντυπωσιακό drone show στη Νέα Υόρκη για την 11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones ένα για κάθε νεκρό σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους

Κάθε ένα drone αναπαριστά μία ανθρώπινη ζωή που χάθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση και την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων πριν από 25 χρόνια

Εντυπωσιακό drone show στη Νέα Υόρκη για την 11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones ένα για κάθε νεκρό σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους
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Ένα εντυπωσιακό drone show σημειώθηκε στον ουρανό της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τετάρτης (9/9) εν όψει της 25ης επετείου από την τρομοκρατική επίθεση την 11η Σεπτεμβρίου. 2.977 drones σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους και έστειλαν ένα συμβολικό μήνυμα. Κάθε ένα drone αναπαριστά μία ανθρώπινη ζωή που χάθηκε εκείνη την ημέρα πριν από 25 χρόνια.

Όπως αναφέρει το «abc7ny», το έργο τέχνης, με τίτλο «2.977 Φώτα πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης», περιλάμβανε 2.977 φώτα (drones), τα οποία ανέβηκαν πάνω από το λιμάνι και απεικόνισαν το περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων σε πραγματική αρχιτεκτονική κλίμακα.


Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το συγκεκριμένο show δημιουργήθηκε σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας της 11ης Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων συγγενείς, επιζώντες και πρώτοι ανταποκριτές. Το έργο αποκαλύφθηκε πριν από την εορταστική εκδήλωση της Παρασκευής και παρουσιάστηκε ως δωρεάν δημόσια εκδήλωση με έμφαση στον προβληματισμό και την ενότητα.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι η εναέρια παράσταση διαμορφώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων η Μπρέντα Μπέρκμαν, πρώτη ανταποκρίτρια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) και καλλιτέχνιδα, τον Τιμ Μπράουν, μέλος της πρώτης ομάδας επέμβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) το 1993 και το 2001, την Τέρι Στράδα, πρόεδρο της οργάνωσης «9/11 Families United» και χήρα του Τομ Στράδα, τον Τζιμ Σμιθ, του οποίου η σύζυγος, η αστυνομικός της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) Μόιρα Σμιθ, σκοτώθηκε στις επιθέσεις και τη Τζενεβίβ Σίλερ, κόρη του Στίβεν Σίλερ.
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