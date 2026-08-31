25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου: Εκτόξευση 1.680% την τελευταία δεκαετία στα περιστατικά καρκίνου που συνδέονται με τις επιθέσεις

Πάνω από 57.000 περιπτώσεις καρκίνου έχουν πιστοποιηθεί μεταξύ διασωθέντων, κατοίκων, εργαζομένων και διασωστών – Σπάνιες μορφές της νόσου εμφανίζονται σε ανθρώπους που εκτέθηκαν στην τοξική σκόνη του Ground Zero

11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια διαφορετική τραγωδία εξακολουθεί να εξελίσσεται στη Νέα Υόρκη, καθώς ο αριθμός των περιστατικών καρκίνου που έχουν πιστοποιηθεί μεταξύ ανθρώπων που εκτέθηκαν στις συνθήκες γύρω από το Ground Zero έχει αυξηθεί δραματικά.



Σύμφωνα με νέα στοιχεία του World Trade Center Health Program, οι πιστοποιημένες περιπτώσεις καρκίνου μεταξύ επιζώντων των Δίδυμων Πύργων, κατοίκων και εργαζομένων στο νότιο Μανχάταν, καθώς και ανθρώπων που εργάστηκαν πάνω ή κοντά στα συντρίμμια, αυξήθηκαν από 3.204 το 2015 σε 57.044 φέτος.



1.680% μέσα σε μία δεκαετία, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση σπάνιων μορφών καρκίνου.







«Δυστυχώς, χάνουμε περίπου δύο πελάτες την ημέρα και βλέπουμε μια νέα πιστοποίηση καρκίνου κάθε 50 λεπτά», δήλωσε στη New York Post ο δικηγόρος Μάικλ Μπάρας, το γραφείο του οποίου εκπροσωπεί χιλιάδες ανθρώπους που συμμετέχουν στο World Trade Center Health Program.



Περισσότεροι πλέον οι ασθενείς μεταξύ των επιζώντων Για πρώτη φορά, ο αριθμός των περιστατικών καρκίνου μεταξύ ανθρώπων που επέζησαν και οι οποίοι ζούσαν, εργάζονταν ή φοιτούσαν σε σχολεία κοντά στο Ground Zero έχει ξεπεράσει εκείνον που καταγράφεται μεταξύ των μελών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβέστες και αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν εκτεθεί επί μακρόν στο τοξικό περιβάλλον.



Οι επιζώντες αντιστοιχούν πλέον σε 28.913 από τις συνολικές περιπτώσεις καρκίνου, αριθμός αυξημένος κατά 4.066% σε σύγκριση με τις 694 περιπτώσεις που είχαν καταγραφεί το 2015. Στους διασώστες και τα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν καταγραφεί 28.131 περιστατικά.





تم رفع السرية عن صور 11 سبتمبر التي لم يسبق رؤيتها من قبل و في هذا المشهد دخان الحطام تلاحق المواطنين 🚨

11-September- USA 🇺🇸 new video released 🚨



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Σπάνιες μορφές καρκίνου Την ίδια στιγμή, αυξάνεται ο αριθμός επιζώντων και διασωστών που διαγιγνώσκονται με σπάνιες μορφές καρκίνου.



Μεταξύ αυτών έχουν καταγραφεί 82 περιπτώσεις καρκίνου του θύμου αδένα, ενός μικρού οργάνου που βρίσκεται στο άνω μέρος του θώρακα, πίσω από το στέρνο. Οι συγκεκριμένοι όγκοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% όλων των περιπτώσεων καρκίνου.



Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 591 περιπτώσεις νευροενδοκρινικών καρκίνων, σπάνιων όγκων που εντοπίζονται συχνότερα στο πάγκρεας, στο έντερο, στους πνεύμονες ή στα επινεφρίδια. Μόνο μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταξύ των επιζώντων της 11ης Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 6%.



Σχεδόν 25 χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της, μια διαφορετική τραγωδία εξακολουθεί να εξελίσσεται στη, καθώς ο αριθμός των περιστατικών καρκίνου που έχουν πιστοποιηθεί μεταξύ ανθρώπων που εκτέθηκαν στις συνθήκες γύρω από τοέχει αυξηθεί δραματικά.Σύμφωνα με νέα στοιχεία τουοι πιστοποιημένες περιπτώσεις καρκίνου μεταξύ επιζώντων τωνκατοίκων και εργαζομένων στο νότιο Μανχάταν, καθώς και ανθρώπων που εργάστηκαν πάνω ή κοντά στα συντρίμμια, αυξήθηκαν απότο 2015 σεφέτος.Πρόκειται για αύξηση περίπου% μέσα σε μία δεκαετία, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση σπάνιων μορφών καρκίνου.«Δυστυχώς, χάνουμε περίπου δύο πελάτες την ημέρα και βλέπουμε μια νέα πιστοποίηση καρκίνου κάθε 50 λεπτά», δήλωσε στηο δικηγόρος, το γραφείο του οποίου εκπροσωπεί χιλιάδες ανθρώπους που συμμετέχουν στο World Trade Center Health Program.Για πρώτη φορά, ο αριθμός των περιστατικών καρκίνου μεταξύ ανθρώπων που επέζησαν και οι οποίοι ζούσαν, εργάζονταν ή φοιτούσαν σε σχολεία κοντά στοέχει ξεπεράσει εκείνον που καταγράφεται μεταξύ των μελών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβέστες και αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν εκτεθεί επί μακρόν στο τοξικό περιβάλλον.Οι επιζώντες αντιστοιχούν πλέον σε 28.913 από τις συνολικές περιπτώσεις καρκίνου, αριθμός αυξημένος κατά 4.066% σε σύγκριση με τις 694 περιπτώσεις που είχαν καταγραφεί το 2015. Στους διασώστες και τα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν καταγραφεί 28.131 περιστατικά.Την ίδια στιγμή, αυξάνεται ο αριθμός επιζώντων και διασωστών που διαγιγνώσκονται με σπάνιες μορφές καρκίνου.Μεταξύ αυτών έχουν καταγραφεί 82 περιπτώσεις καρκίνου του θύμου αδένα, ενός μικρού οργάνου που βρίσκεται στο άνω μέρος του θώρακα, πίσω από το στέρνο. Οι συγκεκριμένοι όγκοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% όλων των περιπτώσεων καρκίνου.Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 591 περιπτώσεις νευροενδοκρινικών καρκίνων, σπάνιων όγκων που εντοπίζονται συχνότερα στο πάγκρεας, στο έντερο, στους πνεύμονες ή στα επινεφρίδια. Μόνο μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταξύ των επιζώντων της 11ης Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 6%.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης ο αριθμός των ανδρών που έχουν εμφανίσει καρκίνο του μαστού έπειτα από έκθεση στον τοξικό αέρα γύρω από το Ground Zero. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 188 άνδρες με καρκίνο του μαστού.



Υπάρχουν επίσης 163 περιπτώσεις καρκίνου του εγκεφάλου, αριθμός αυξημένος κατά 14 περιστατικά ή 9% μέσα στο τελευταίο τρίμηνο.







Το 67% έχει πιστοποιηθεί με τουλάχιστον έναν από 69 τύπους καρκίνου Η μεγάλη αύξηση των διαγνώσεων αποδίδεται εν μέρει και στη γήρανση του πληθυσμού των διασωστών και των επιζώντων του Ground Zero, καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται πλέον στα τέλη της δεκαετίας των 50, στα 60 ή στις αρχές των 70 ετών.



Στοιχεία των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, δείχνουν ότι το 67% των 145.275 σημερινών μελών του World Trade Center Health Program έχει πιστοποιηθεί για τουλάχιστον έναν από τους 69 τύπους καρκίνου που συνδέονται με τις τοξικές ουσίες της 11ης Σεπτεμβρίου.







Το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των Αμερικανών βρίσκεται περίπου στο 40%, σύμφωνα με το National Cancer Institute.



Περισσότεροι από 9.400 θάνατοι από ασθένειες μετά την 11η Σεπτεμβρίου Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις, τα στοιχεία αποτυπώνουν μια ακόμη δραματική πραγματικότητα. Τουλάχιστον 9.425 άνθρωποι έχουν πλέον πεθάνει από ασθένειες που συνδέονται με τις συνέπειες της 11ης Σεπτεμβρίου, αριθμός υπερτριπλάσιος των 2.977 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους την ημέρα των επιθέσεων, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.



«Η 11η Σεπτεμβρίου δεν τελείωσε στις 11 Σεπτεμβρίου. Το ρολόι του καρκίνου χτυπά 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα», δήλωσε ο Μπάρας.







«Μπορούσες να γευτείς τη σκόνη και τα καύσιμα» Η 76χρονη σήμερα Λέσλι Λέιν εργαζόταν για τη Merrill Lynch στο World Financial Center, απέναντι από το World Trade Center, και βρισκόταν στο γραφείο της όταν τα αεροσκάφη έπεσαν πάνω στους Δίδυμους Πύργους.



Θυμάται ακόμη το τεράστιο σύννεφο σκόνης κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. «Μπορούσες να γευτείς τη σκόνη. Μπορούσες να γευτείς τα καύσιμα, μια λιπαρή μυρωδιά βενζίνης», περιέγραψε στη New York Post.



Δύο ημέρες αργότερα πήγε σε άλλο γραφείο, στην οδό Broadway, προκειμένου να βοηθήσει στον σχεδιασμό της μεταφοράς των δικηγόρων της Merrill Lynch, ενώ τον Νοέμβριο επέστρεψε για εργασία στο κέντρο της πόλης.



Το 2020, κατά τη διάρκεια προληπτικής εξέτασης, διαγνώστηκε με καρκίνο του θύμου αδένα. «Ήμουν τυχερή. Ο καρκίνος εντοπίστηκε νωρίς», είπε.



Ο όγκος αφαιρέθηκε χειρουργικά στο Memorial Sloan Kettering και έκτοτε δεν έχει επανεμφανιστεί. Η ίδια δεν έχει αμφιβολία ότι η ασθένειά της συνδέεται με όσα εισέπνευσε στο Ground Zero. «Ο καρκίνος του θύμου αδένα είναι μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου. Δεν πίνω. Δεν καπνίζω», είπε. «Για μήνες μετά μπορούσες να αισθάνεσαι τη γεύση των καυσίμων στον αέρα, στο πίσω μέρος του λαιμού και του στόματός σου. Μας έλεγαν συνεχώς ότι ο αέρας ήταν ασφαλής. Δεν πιστεύω ότι ήταν».