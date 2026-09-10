Τραγωδία στο Κονγκό: Τουλάχιστον 24 μαθητές νεκροί από φωτιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Ακολούθησε μεγάλη αναταραχή και οι μαθητές άρχισαν να τρέχουν με αποτέλεσμα να ποδοπατούν ο ένας τον άλλον ή να αναζητούν μια επικίνδυνη οδό διαφυγής. Πολλοί λιποθύμησαν και άλλοι έχασαν τις αισθήσεις τους», είπε.Σύμφωνα με τον «προσωρινό ακόμα» απολογισμό, περισσότερα από 500 σπίτια κάηκαν και οι νεκροί ανέρχονται σε 27, δήλωσε.Το Μπουκάβου ελέγχεται από τους αντάρτες της M23 που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα από τότε που η οργάνωση εξαπέλυσε μια αστραπιαία επίθεση στο ανατολικό Κονγκό πέρυσι.