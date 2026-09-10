Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Καναδάς θα παράσχει στην Ουκρανία ένα μεγάλο πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας
ΚΟΣΜΟΣ
Καναδάς Ουκρανία αντιαεροπορική άμυνα Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μαρκ Κάρνεϊ

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Καναδάς θα παράσχει στην Ουκρανία ένα μεγάλο πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας, είναι ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Καναδάς θα παράσχει στην Ουκρανία ένα μεγάλο πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Καναδάς θα παράσχει στην Ουκρανία ένα «πολύ σημαντικό πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας» όπως επίσης και υποστήριξη στην ενεργειακή της βιομηχανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Καναδάς, ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές της Ουκρανίας, έχει δεσμεύσει συνολική βοήθεια ύψους 25,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, συμπεριλαμβανομένης στρατιωτικής βοήθειας ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων.

Το Κίεβο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αμερικανικής κατασκευής πυραύλων Patriot, ικανών να αναχαιτίσουν τους βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας, σε μια περίοδο που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της.



«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας. Είναι ζωτικής σημασίας» δήλωσε ο Ζελένκσι στους δημοσιογράφους. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πακέτο ή για το τι θα κάνει ο Καναδάς για να υποστηρίξει την ενεργειακή βιομηχανία.

Στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Κάρνεϊ υποσχέθηκε ότι ο Καναδάς θα προσφέρει στο Κίεβο περισσότερη βοήθεια για να το βοηθήσει να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις, καθώς και να υποστηρίξει τις προσπάθειές του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την άφιξή του στον Καναδά, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η υποστήριξη των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων της Ουκρανίας και η προετοιμασία για το χειμώνα θα αποτελούσαν το κύριο αντικείμενο της επίσκεψής του.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης