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Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Καναδάς θα παράσχει στην Ουκρανία ένα μεγάλο πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Καναδάς θα παράσχει στην Ουκρανία ένα μεγάλο πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας
«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας, είναι ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους
Ο Καναδάς θα παράσχει στην Ουκρανία ένα «πολύ σημαντικό πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας» όπως επίσης και υποστήριξη στην ενεργειακή της βιομηχανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.
Ο Καναδάς, ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές της Ουκρανίας, έχει δεσμεύσει συνολική βοήθεια ύψους 25,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, συμπεριλαμβανομένης στρατιωτικής βοήθειας ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων.
Το Κίεβο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αμερικανικής κατασκευής πυραύλων Patriot, ικανών να αναχαιτίσουν τους βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας, σε μια περίοδο που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της.
«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας. Είναι ζωτικής σημασίας» δήλωσε ο Ζελένκσι στους δημοσιογράφους. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πακέτο ή για το τι θα κάνει ο Καναδάς για να υποστηρίξει την ενεργειακή βιομηχανία.
Στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Κάρνεϊ υποσχέθηκε ότι ο Καναδάς θα προσφέρει στο Κίεβο περισσότερη βοήθεια για να το βοηθήσει να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις, καθώς και να υποστηρίξει τις προσπάθειές του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά την άφιξή του στον Καναδά, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η υποστήριξη των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων της Ουκρανίας και η προετοιμασία για το χειμώνα θα αποτελούσαν το κύριο αντικείμενο της επίσκεψής του.
Ο Καναδάς, ένας από τους πιο ένθερμους υπερασπιστές της Ουκρανίας, έχει δεσμεύσει συνολική βοήθεια ύψους 25,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, συμπεριλαμβανομένης στρατιωτικής βοήθειας ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων.
Το Κίεβο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αμερικανικής κατασκευής πυραύλων Patriot, ικανών να αναχαιτίσουν τους βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας, σε μια περίοδο που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της.
Arrived in Canada.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2026
Canada has been and remains one of our closest partners. We value all the support from Canadians and the decisions that help Ukraine stand strong and protect our people.
Important meetings and agreements are planned that will shape our cooperation and… pic.twitter.com/i1d9CQIOrH
«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πακέτο στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας. Είναι ζωτικής σημασίας» δήλωσε ο Ζελένκσι στους δημοσιογράφους. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πακέτο ή για το τι θα κάνει ο Καναδάς για να υποστηρίξει την ενεργειακή βιομηχανία.
Στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Κάρνεϊ υποσχέθηκε ότι ο Καναδάς θα προσφέρει στο Κίεβο περισσότερη βοήθεια για να το βοηθήσει να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις, καθώς και να υποστηρίξει τις προσπάθειές του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά την άφιξή του στον Καναδά, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η υποστήριξη των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων της Ουκρανίας και η προετοιμασία για το χειμώνα θα αποτελούσαν το κύριο αντικείμενο της επίσκεψής του.
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