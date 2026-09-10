Ελβετία: Πατριός και μητέρα πέρασαν 599 μέρες στη φυλακή προτού η κόρη τους παραδεχθεί ότι είπε ψέματα για την κακοποίηση

Η 19χρονη πλέον γυναίκα απέσυρε τις καταγγελίες της και το δικαστήριο ακύρωσε τις καταδίκες των γονιών της - «Ήθελα μόνο την ελευθερία μου» φέρεται να δήλωσε





Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, ξεκίνησε το 2021 όταν η τότε 14χρονη κατήγγειλε τη μητέρα της και τον πατριό της για σειρά κακοποιητικών συμπεριφορών. Οι ισχυρισμοί της περιλάμβαναν ξυλοδαρμούς, κλωτσιές, χτυπήματα με αντικείμενα, αλλά και



«υψηλή πιθανότητα αξιοπιστίας». Τον Ιούλιο του 2021 ο πατριός του κοριτσιού καταδικάστηκε της σε τρία χρόνια φυλάκιση, ενώ η μητέρα της έλαβε ποινή 22 μηνών.



Κατά την εκδίκαση της έφεσης το 2023, το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο αύξησε τις ποινές, επιβάλλοντας στον πατριό ποινή 50 μηνών για βαριά σωματική βλάβη και πολλαπλές πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, ενώ στη μητέρα επιβλήθηκαν 47 μήνες για συνέργεια.



Παράλληλα, όμως, άρχισαν να εμφανίζονται στοιχεία που δημιουργούσαν ερωτήματα για την αξιοπιστία της κατάθεσης της έφηβης. Κατά τη διάρκεια της αρχικής δίκης, εκπαιδευτικοί της είχαν αναφέρει ότι είχε ιστορικό ψευδών ισχυρισμών, ενώ είχε μιλήσει και για εμπειρίες κατά τις οποίες άκουγε φωνές.



«Ήθελα μόνο την ελευθερία μου»

Σήμερα, σε ηλικία 19 ετών, η νεαρή γυναίκα απέσυρε επίσημα τις καταγγελίες της και παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα.



Σύμφωνα με την



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Η εισαγγελία ανηλίκων της Ζυρίχης έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα σε βάρος της για ψευδή καταγγελία, παρακώλυση δικαιοσύνης και παράνομη στέρηση ελευθερίας.



Τα ερωτήματα για τα λάθη της έρευνας

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων στην Ελβετία σχετικά με το πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στην καταδίκη δύο ανθρώπων χωρίς να αξιολογήσουν επαρκώς τις αντιφάσεις. Οι αρχικές καταγγελίες της έφηβης ήταν ιδιαίτερα λεπτομερείς. Είχε υποστηρίξει ότι οι γονείς της τη χτυπούσαν με γροθιές, κλωτσιές, καρέκλες και ηλεκτρική σκούπα, ενώ είχε περιγράψει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατριό της στο σπίτι και στον κήπο. Είχε μάλιστα αναφέρει ότι φορούσε πολλά στρώματα ρούχων για να προστατεύεται από την κακοποίηση.



Έπειτα από σχεδόν 600 ημέρες στη φυλακή, ένα ζευγάρι στην Ελβετία αφέθηκε ελεύθερο, όταν η κόρη τους παραδέχθηκε ότι είχε κατασκευάσει τους ισχυρισμούς για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση που είχαν οδηγήσει στην καταδίκη τους.Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, ξεκίνησε το 2021 όταν η τότε 14χρονη κατήγγειλε τη μητέρα της και τον πατριό της για σειρά. Οι ισχυρισμοί της περιλάμβαναν ξυλοδαρμούς, κλωτσιές, χτυπήματα με αντικείμενα, αλλά και σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της.Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ζυρίχης είχε κρίνει τότε ότι οι καταγγελίες της ανήλικης είχανΤον Ιούλιο του 2021 ο πατριός του κοριτσιού καταδικάστηκε της σε τρία χρόνια φυλάκιση, ενώ η μητέρα της έλαβε ποινή 22 μηνών.Κατά την εκδίκαση της έφεσης το 2023, το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο αύξησε τις ποινές, επιβάλλοντας στον πατριό ποινή 50 μηνών για βαριά σωματική βλάβη και πολλαπλές πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, ενώ στη μητέρα επιβλήθηκαν 47 μήνες για συνέργεια.Παράλληλα, όμως, άρχισαν να εμφανίζονται στοιχεία που δημιουργούσαν ερωτήματα για την αξιοπιστία της κατάθεσης της έφηβης. Κατά τη διάρκεια της αρχικής δίκης, εκπαιδευτικοί της είχαν αναφέρει ότι είχε ιστορικό ψευδών ισχυρισμών, ενώ είχε μιλήσει και για εμπειρίες κατά τις οποίες άκουγε φωνές.Σήμερα, σε ηλικία 19 ετών, η νεαρή γυναίκα απέσυρε επίσημα τις καταγγελίες της και παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα.Σύμφωνα με την Daily Mail , που επικαλείται την ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger, στην έγγραφη ομολογία της ανέφερε ότι κατασκεύασε τις κατηγορίες επειδή «ήθελε μόνο την ελευθερία της». Παράλληλα υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχε σκοπό να καταθέσει επίσημη μήνυση στην αστυνομία.Μετά την ομολογία της, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τις καταδίκες των γονιών της, ενώ προκαταρκτική έρευνα επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της δήλωσής της και δεν εντόπισε στοιχεία ότι η νεαρή πιέστηκε για να αλλάξει την κατάθεσή της.Η εισαγγελία ανηλίκων της Ζυρίχης έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα σε βάρος της για ψευδή καταγγελία, παρακώλυση δικαιοσύνης και παράνομη στέρηση ελευθερίας.Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων στην Ελβετία σχετικά με το πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στην καταδίκη δύο ανθρώπων χωρίς να αξιολογήσουν επαρκώς τις αντιφάσεις. Οι αρχικές καταγγελίες της έφηβης ήταν ιδιαίτερα λεπτομερείς. Είχε υποστηρίξει ότι οι γονείς της τη χτυπούσαν με γροθιές, κλωτσιές, καρέκλες και ηλεκτρική σκούπα, ενώ είχε περιγράψει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατριό της στο σπίτι και στον κήπο. Είχε μάλιστα αναφέρει ότι φορούσε πολλά στρώματα ρούχων για να προστατεύεται από την κακοποίηση.

Οι καταγγελίες της είχαν ως αποτέλεσμα η ίδια και τα μικρότερα αδέλφια της να απομακρυνθούν από το οικογενειακό περιβάλλον και να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες. Ωστόσο, έκθεση που εξετάζει την υπόθεση αναφέρει ότι προειδοποιητικά σημάδια, όπως προηγούμενες ψευδείς δηλώσεις, αντιφατικές πληροφορίες και ύποπτα μηνύματα στο WhatsApp, δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς ούτε από τους ειδικούς ούτε αργότερα από τα δικαστήρια.



Ζητούν αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Η δικαστική περιπέτεια αναμένεται να έχει και οικονομικές συνέπειες για το ζευγάρι που φυλακίστηκε άδικα. Οι δικηγόροι τους ζητούν αποζημίωση συνολικά 240.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 255.000 ευρώ) για τον χρόνο που πέρασαν υπό κράτηση.



Παράλληλα, τα έξοδα υπεράσπισης, δικηγόρων και πραγματογνωμόνων έχουν ξεπεράσει μέχρι σήμερα τα 340.000 ελβετικά φράγκα, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 361.000 ευρώ.