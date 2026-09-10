To νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo σπάει όλα τα ρεκόρ στα κινητά: Πότε η τιμή του θα αγγίζει τις 4.000 ευρώ
To νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo σπάει όλα τα ρεκόρ στα κινητά: Πότε η τιμή του θα αγγίζει τις 4.000 ευρώ
Η βασική έκδοση του iPhone Duo με αποθηκευτικό χώρο 256GB κοστίζει 2.399 ευρώ, όμως η επιλογή με χωρητικότητα 2TB ανεβάζει την τιμή σε επίπεδα που ούτε η -πάντα τσουχτερή- Apple είχε φτάσει μέχρι τώρα
Το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo της Apple αποτελεί το πιο φιλόδοξο και ακριβό smartphone που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία, καθώς η κορυφαία διαμόρφωσή του φτάνει τα 3.949 ευρώ, σημειώνοντας ρεκόρ για συσκευή αυτού του είδους.
Η βασική έκδοση του iPhone Duo με αποθηκευτικό χώρο 256GB κοστίζει 2.399 ευρώ, όμως η επιλογή με χωρητικότητα 2TB ανεβάζει την τιμή στα τα 3.949 ευρώ. Η Apple προσφέρει επίσης έκδοση με 512GB στα 2.649 ευρώ και μοντέλο με 1TB στα 3.169 ευρώ.
Το Duo είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της Apple και αποτελεί ένα μεγάλο τεστ για το κατά πόσο οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν εξαιρετικά υψηλά ποσά για ένα smartphone. Η τιμή των 3.949 ευρώ το φέρνει στα ίδια επίπεδα με τους φορητούς υπολογιστές MacBook Pro της εταιρείας, ενώ πλησιάζει και το Vision Pro (AR Headset), το οποίο κοστίζει επίσης περίπου 4.000 ευρώ και δεν κατάφερε να κερδίσει ευρεία αποδοχή, μεταξύ άλλων και λόγω της υψηλής τιμής του.
Η πολυπλοκότητα της κατασκευής και το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων οδήγησαν την τιμή του iPhone Duo σε νέα επίπεδα. Η συσκευή διαθέτει δύο προηγμένες οθόνες, ενώ η Apple χρειάστηκε να επανασχεδιάσει και να μικρύνει πολλά επιμέρους στοιχεία ώστε να χωρέσουν στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό.
Παράλληλα, η μεγάλη έλλειψη σε τσιπ μνήμης έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής σε ολόκληρη τη βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών, επηρεάζοντας και τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών.
Παρότι η Apple θέλησε να κρατήσει την αρχική τιμή κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 ευρώ, οι ακριβότερες εκδόσεις με μεγαλύτερη χωρητικότητα αναμένεται να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας.
Η βασική έκδοση του iPhone Duo με αποθηκευτικό χώρο 256GB κοστίζει 2.399 ευρώ, όμως η επιλογή με χωρητικότητα 2TB ανεβάζει την τιμή στα τα 3.949 ευρώ. Η Apple προσφέρει επίσης έκδοση με 512GB στα 2.649 ευρώ και μοντέλο με 1TB στα 3.169 ευρώ.
Gaming in iPhone Duo - 3 perspectives pic.twitter.com/2TEfAx64TQ— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 9, 2026
Το Duo είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της Apple και αποτελεί ένα μεγάλο τεστ για το κατά πόσο οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν εξαιρετικά υψηλά ποσά για ένα smartphone. Η τιμή των 3.949 ευρώ το φέρνει στα ίδια επίπεδα με τους φορητούς υπολογιστές MacBook Pro της εταιρείας, ενώ πλησιάζει και το Vision Pro (AR Headset), το οποίο κοστίζει επίσης περίπου 4.000 ευρώ και δεν κατάφερε να κερδίσει ευρεία αποδοχή, μεταξύ άλλων και λόγω της υψηλής τιμής του.
This iPhone duo animation pic.twitter.com/y7NftWpyXS— Marques Brownlee (@MKBHD) September 9, 2026
Η πολυπλοκότητα της κατασκευής και το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων οδήγησαν την τιμή του iPhone Duo σε νέα επίπεδα. Η συσκευή διαθέτει δύο προηγμένες οθόνες, ενώ η Apple χρειάστηκε να επανασχεδιάσει και να μικρύνει πολλά επιμέρους στοιχεία ώστε να χωρέσουν στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό.
Παράλληλα, η μεγάλη έλλειψη σε τσιπ μνήμης έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής σε ολόκληρη τη βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών, επηρεάζοντας και τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών.
El iPhone Duo, con un par de asteriscos, es una pasada. Este vídeo creo que ilustra bien por qué es el sueño de quienes viven viendo clips verticales y comiendo frente al móvil. pic.twitter.com/0zUpk7MJvN— Javier Lacort (@lacort) September 9, 2026
Παρότι η Apple θέλησε να κρατήσει την αρχική τιμή κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 ευρώ, οι ακριβότερες εκδόσεις με μεγαλύτερη χωρητικότητα αναμένεται να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας.
Οι ανταγωνιστές της πάντως δεν βρίσκονται πολύ μακριά. Η βασική έκδοση του iPhone Duo κοστίζει ελάχιστα περισσότερο από τα ανταγωνιστικά αναδιπλούμενα μοντέλα Pixel 11 Pro Fold της Google (2,299 ευρώ) και Galaxy Z Fold8 της Samsung. Η ακριβότερη έκδοση του Galaxy Z Fold8 Ultra φτάνει τα 2.679 ευρώ, ωστόσο προσφέρει μικρότερο αποθηκευτικό χώρο, έως 1TB.
Για να περιορίσει το σοκ της τιμής, η Apple εισάγει νέο πρόγραμμα μίσθωσης. Μέσω αυτού, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το βασικό iPhone Duo με €49,97/μήνα, ενώ η έκδοση των 2TB κοστίζει €82,27/μήνα.
Η εταιρεία εφαρμόζει επίσης διαφορετικές τιμές σε ορισμένες διεθνείς αγορές. Στον Καναδά, το iPhone Duo ξεκινά από τα 2.999 καναδικά δολάρια (περίπου 2.172 δολάρια ΗΠΑ), ενώ στην Αυστραλία η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 3.499 αυστραλιανά δολάρια (περίπου 2.525 δολάρια ΗΠΑ).
Παράλληλα, η Apple αύξησε κατά 100 δολάρια την τιμή των iPhone 18 Pro και Pro Max στις ΗΠΑ. Ακριβότερα κατά 100 δολάρια έγιναν επίσης τα iPhone 16, 17e, 17 και Air, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια αναβάθμιση στα συγκεκριμένα μοντέλα.
Η εταιρεία διέκοψε την κυκλοφορία των περσινών iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, ενώ δεν προχώρησε σε αυξήσεις τιμών για τα AirPods και τα Apple Watch.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου:
-Το iPhone Duo διαθέτει μία εμπρόσθια οθόνη 5.4" ιντσών (κλειστό).Όταν ανοίγει και αναδιπλώνεται, το μέγεθος της οθόνης φτάνει συνολικά τις 7,6" ίντσες και, φυσικά, μεταμορφώνεται σε ένα μικρό τάμπλετ.
-Το iPhone Duo είναι εφοδιασμένο με δύο μπαταρίες, μία ανά πλευρά της αναδιπλούμενης συσκευής. Οι επιδόσεις του Duo, ακόμη και με σκληρή χρήση για video games, είναι εντυπωσιακή. Και, εξίσου, η ταχύτητα επαναφόρτισης.
Δείτε την παρουσίαση της Apple:
Another close up of iPhone Duo. pic.twitter.com/XMZ8DAQ7ra— Neil Cybart (@neilcybart) September 9, 2026
Για να περιορίσει το σοκ της τιμής, η Apple εισάγει νέο πρόγραμμα μίσθωσης. Μέσω αυτού, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το βασικό iPhone Duo με €49,97/μήνα, ενώ η έκδοση των 2TB κοστίζει €82,27/μήνα.
Η εταιρεία εφαρμόζει επίσης διαφορετικές τιμές σε ορισμένες διεθνείς αγορές. Στον Καναδά, το iPhone Duo ξεκινά από τα 2.999 καναδικά δολάρια (περίπου 2.172 δολάρια ΗΠΑ), ενώ στην Αυστραλία η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 3.499 αυστραλιανά δολάρια (περίπου 2.525 δολάρια ΗΠΑ).
Apple finally made a foldable iPhone.— Đεcεηт ĐαηιεⱠ (@decent_danielo) September 10, 2026
They called it the iPhone Duo.
$1,999 starting price. 😭
At this point, owning the latest iPhone is becoming a financial achievement. pic.twitter.com/itnGAMQ3pl
Παράλληλα, η Apple αύξησε κατά 100 δολάρια την τιμή των iPhone 18 Pro και Pro Max στις ΗΠΑ. Ακριβότερα κατά 100 δολάρια έγιναν επίσης τα iPhone 16, 17e, 17 και Air, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια αναβάθμιση στα συγκεκριμένα μοντέλα.
Η εταιρεία διέκοψε την κυκλοφορία των περσινών iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, ενώ δεν προχώρησε σε αυξήσεις τιμών για τα AirPods και τα Apple Watch.
Τα χαρακτηριστικά του iPhone DuoΟ μεγάλος πρωταγωνιστής του φετινού Apple Event, η αυτού εξοχότης, iPhone Duo. Το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone στην ιστορία της Apple, ένα smartphone το οποίο υποβλήθηκε στις πιο εξαντλητικές δοκιμές, που χρειάστηκε τον περισσότερο χρόνο και ενέργεια έως ότου τελειοποιηθεί, από καταβολής iPhone.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου:
-Το iPhone Duo διαθέτει μία εμπρόσθια οθόνη 5.4" ιντσών (κλειστό).Όταν ανοίγει και αναδιπλώνεται, το μέγεθος της οθόνης φτάνει συνολικά τις 7,6" ίντσες και, φυσικά, μεταμορφώνεται σε ένα μικρό τάμπλετ.
-Το iPhone Duo είναι εφοδιασμένο με δύο μπαταρίες, μία ανά πλευρά της αναδιπλούμενης συσκευής. Οι επιδόσεις του Duo, ακόμη και με σκληρή χρήση για video games, είναι εντυπωσιακή. Και, εξίσου, η ταχύτητα επαναφόρτισης.
Δείτε την παρουσίαση της Apple:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα