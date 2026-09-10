To νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo σπάει όλα τα ρεκόρ στα κινητά: Πότε η τιμή του θα αγγίζει τις 4.000 ευρώ

Τα χαρακτηριστικά του iPhone Duo

Οι ανταγωνιστές της πάντως δεν βρίσκονται πολύ μακριά. Η βασική έκδοση του iPhone Duo κοστίζει ελάχιστα περισσότερο από τα ανταγωνιστικά αναδιπλούμενα μοντέλα Pixel 11 Pro Fold της Google (2,299 ευρώ) και Galaxy Z Fold8 της Samsung. Η ακριβότερη έκδοση του Galaxy Z Fold8 Ultra φτάνει τα 2.679 ευρώ, ωστόσο προσφέρει μικρότερο αποθηκευτικό χώρο, έως 1TB.Για να περιορίσει το σοκ της τιμής, η Apple εισάγει νέο πρόγραμμα μίσθωσης. Μέσω αυτού, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το βασικό iPhone Duo με €49,97/μήνα, ενώ η έκδοση των 2TB κοστίζει €82,27/μήνα.Η εταιρεία εφαρμόζει επίσης διαφορετικές τιμές σε ορισμένες διεθνείς αγορές. Στον Καναδά, το iPhone Duo ξεκινά από τα 2.999 καναδικά δολάρια (περίπου 2.172 δολάρια ΗΠΑ), ενώ στην Αυστραλία η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 3.499 αυστραλιανά δολάρια (περίπου 2.525 δολάρια ΗΠΑ).Παράλληλα, η Apple αύξησε κατά 100 δολάρια την τιμή των iPhone 18 Pro και Pro Max στις ΗΠΑ. Ακριβότερα κατά 100 δολάρια έγιναν επίσης τα iPhone 16, 17e, 17 και Air, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια αναβάθμιση στα συγκεκριμένα μοντέλα.Η εταιρεία διέκοψε την κυκλοφορία των περσινών iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, ενώ δεν προχώρησε σε αυξήσεις τιμών για τα AirPods και τα Apple Watch.Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του φετινού Apple Event, η αυτού εξοχότης, iPhone Duo. Το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone στην ιστορία της Apple, ένα smartphone το οποίο υποβλήθηκε στις πιο εξαντλητικές δοκιμές, που χρειάστηκε τον περισσότερο χρόνο και ενέργεια έως ότου τελειοποιηθεί, από καταβολής iPhone.-Το iPhone Duo διαθέτει μία εμπρόσθια οθόνη 5.4" ιντσών (κλειστό).Όταν ανοίγει και αναδιπλώνεται, το μέγεθος της οθόνης φτάνει συνολικά τις 7,6" ίντσες και, φυσικά, μεταμορφώνεται σε ένα μικρό τάμπλετ.-Το iPhone Duo είναι εφοδιασμένο με δύο μπαταρίες, μία ανά πλευρά της αναδιπλούμενης συσκευής. Οι επιδόσεις του Duo, ακόμη και με σκληρή χρήση για video games, είναι εντυπωσιακή. Και, εξίσου, η ταχύτητα επαναφόρτισης.Δείτε την παρουσίαση της Apple: