Ο Τζορτζ Μπους εκθέτει έργα του εμπνευσμένα από την 11η Σεπτεμβρίου

Η έκθεση, που τιτλοφορείται «Θυμόμαστε την 11η Σεπτεμβρίου» και οργανώνεται στο προεδρικό μουσείο του Μπους, ξεκινά με μια απεικόνιση της Νέας Υόρκης μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων