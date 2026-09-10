Μάριος Λώλος: Διασύρομαι στα social ως βιαστής - κακοποιητής με ανώνυμη καταγγελία, προσφεύγω στη δικαιοσύνη, λέει ο φωτορεπόρτερ
Μάριος Λώλος: Διασύρομαι στα social ως βιαστής - κακοποιητής με ανώνυμη καταγγελία, προσφεύγω στη δικαιοσύνη, λέει ο φωτορεπόρτερ
Κάνει λόγο για «ανθρωποφαγική στοχοποιησή» του -«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί» αναφέρει
Με προσφυγή στη δικαιοσύνη απαντά ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος κατά της γυναίκας που - χωρίς να τον κατονομάσει - έκανε καταγγελία εις βάρος του για βιασμό και κακοποίηση.
«Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία γράφει ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ.
Ο κ. Λώλος κάνει λόγο για «ανθρωποφαγική στοχοποιησή» του, η οποία του αποδίδει χαρακτηριστικά «που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία».
Μιλά για σκοπιμότητα που υποκρύπτεται πίσω από την ανώνυμη καταγγελία και δηλώνει: «Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός».
Η ανάρτηση του Μάριου Λώλου:
«Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία.
Παρά την ανωνυμία της, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποιησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία.
Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός.
«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί».
Υπενθυμίζεται ότι η ανώνυμη καταγγελία βιασμού και κακοποίησης από «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή» δημοσιεύθηκε σε αντιεξουσιαστική ιστοσελίδα η οποία γρήγορα αναπαρήχθη και πήρε διαστάσεις. Μάλιστα η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα με ανάρτησή της στα social media έκανε και σχετική ανάρτηση αναφέροντας πως «σε ζητήματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας δεν υπάρχουν "δικοί σας" και "δικοί μας"» και πως «η αριστερή ταυτότητα, η αντιφασιστική δράση και τα κινηματικά παράσημα δεν αποτελούν συγχωροχάρτι. Το αντίθετο. Σε πολιτικό αλλά και ηθικό επίπεδο, καθιστούν την αντίφαση ακόμη πιο κραυγαλέα».
«Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία γράφει ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ.
Ο κ. Λώλος κάνει λόγο για «ανθρωποφαγική στοχοποιησή» του, η οποία του αποδίδει χαρακτηριστικά «που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία».
Μιλά για σκοπιμότητα που υποκρύπτεται πίσω από την ανώνυμη καταγγελία και δηλώνει: «Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός».
Η ανάρτηση του Μάριου Λώλου:
«Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία.
Παρά την ανωνυμία της, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποιησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία.
Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός.
«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί».
Υπενθυμίζεται ότι η ανώνυμη καταγγελία βιασμού και κακοποίησης από «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή» δημοσιεύθηκε σε αντιεξουσιαστική ιστοσελίδα η οποία γρήγορα αναπαρήχθη και πήρε διαστάσεις. Μάλιστα η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα με ανάρτησή της στα social media έκανε και σχετική ανάρτηση αναφέροντας πως «σε ζητήματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας δεν υπάρχουν "δικοί σας" και "δικοί μας"» και πως «η αριστερή ταυτότητα, η αντιφασιστική δράση και τα κινηματικά παράσημα δεν αποτελούν συγχωροχάρτι. Το αντίθετο. Σε πολιτικό αλλά και ηθικό επίπεδο, καθιστούν την αντίφαση ακόμη πιο κραυγαλέα».
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