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Η Ισλανδία βάζει τέλος στη φαλαινοθηρία, Νορβηγία και Ιαπωνία οι τελευταίες χώρες με εμπορικό κυνήγι φαλαινών
Η Ισλανδία βάζει τέλος στη φαλαινοθηρία, Νορβηγία και Ιαπωνία οι τελευταίες χώρες με εμπορικό κυνήγι φαλαινών
Η απόφαση έρχεται ενώ η φετινή περίοδος κυνηγιού έχει οδηγήσει στον θάνατο δεκάδων πτεροφαλαινών, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις για την προστασία του είδους
Η κυβέρνηση της Ισλανδίας θα καταθέσει νομοσχέδιο τον Φεβρουάριο για την απαγόρευση της φαλαινοθηρίας, με αποτέλεσμα η Νορβηγία και η Ιαπωνία να μείνουν οι μοναδικές χώρες στον κόσμο που θα εξακολουθούν το κυνήγι φαλαινών για εμπορικούς σκοπούς.
Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει «τη μόνιμη απαγόρευση της φαλαινοθηρίας», ανακοίνωσε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην ιστοσελίδα της η κυβέρνηση, η οποία διαθέτει πλειοψηφία στη βουλή.
Τη φετινή περίοδο της φαλαινοθηρίας, η οποία διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι περίπου το τέλος Σεπτεμβρίου, είχαν θανατωθεί μέχρι χθες 80 πτεροφάλαινες, σύμφωνα με την παγκόσμια οργάνωση για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων Humane World for Animals, η οποία καταγράφει τη φαλαινοθηρία.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ποσόστωση επιτρέπει τη θανάτωση 150 πτεροφαλαινών αυτό το έτος.
«Υπάρχει αρκετή στήριξη από το κοινό και τους πολιτικούς για αυτό το νομοσχέδιο που στοχεύει στην απαγόρευση της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς και ηθικοί, κτηνιατρικοί, νομικοί και λόγοι προστασίας να ευελπιστούμε ότι θα επιτύχει», δήλωσε η Γουέντι Χίγκινς, εκπρόσωπος της οργάνωσης.
Οι πτεροφάλαινες, κύριος στόχος της βιομηχανίας φαλαινοθηρίας της Ισλανδίας, χαρακτηρίζονται ευάλωτες από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης.
Το 2024 η μεταβατική κυβέρνηση της Ισλανδίας χορήγησε πενταετή άδεια στη μοναδική εναπομείνασα εταιρεία φαλαινοθηρίας.
Τα τελευταία χρόνια μόνο η Ισλανδία, η Νορβηγία κι η Ιαπωνία έχουν πραγματοποιήσει φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον κατάλογο της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας.
Η Νορβηγία ξεκίνησε εκ νέου την φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς το 1993 και η Ισλανδία το 2006 παρά το διεθνές μορατόριουμ που τέθηκε σε ισχύ το 1986 για την προστασία των πληθυσμών των φαλαινών.
Η Ιαπωνία αποχώρησε από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας το 2019 και ξεκίνησε εκ νέου την φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς στα χωρικά της ύδατα και στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη.
Το μορατόριουμ επιτρέπει στους αυτόχθονες λαούς σε συγκεκριμένα σημεία του κόσμου, όπως η Γροιλανδία και η Αλάσκα, να αλιεύουν φάλαινες επειδή τα προϊόντα των φαλαινών παίζουν ζωτικό ρόλο στη διατροφή τους και στον πολιτισμό τους.
Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει «τη μόνιμη απαγόρευση της φαλαινοθηρίας», ανακοίνωσε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην ιστοσελίδα της η κυβέρνηση, η οποία διαθέτει πλειοψηφία στη βουλή.
Τη φετινή περίοδο της φαλαινοθηρίας, η οποία διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι περίπου το τέλος Σεπτεμβρίου, είχαν θανατωθεί μέχρι χθες 80 πτεροφάλαινες, σύμφωνα με την παγκόσμια οργάνωση για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων Humane World for Animals, η οποία καταγράφει τη φαλαινοθηρία.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ποσόστωση επιτρέπει τη θανάτωση 150 πτεροφαλαινών αυτό το έτος.
«Υπάρχει αρκετή στήριξη από το κοινό και τους πολιτικούς για αυτό το νομοσχέδιο που στοχεύει στην απαγόρευση της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς και ηθικοί, κτηνιατρικοί, νομικοί και λόγοι προστασίας να ευελπιστούμε ότι θα επιτύχει», δήλωσε η Γουέντι Χίγκινς, εκπρόσωπος της οργάνωσης.
Οι πτεροφάλαινες, κύριος στόχος της βιομηχανίας φαλαινοθηρίας της Ισλανδίας, χαρακτηρίζονται ευάλωτες από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης.
Το 2024 η μεταβατική κυβέρνηση της Ισλανδίας χορήγησε πενταετή άδεια στη μοναδική εναπομείνασα εταιρεία φαλαινοθηρίας.
Τα τελευταία χρόνια μόνο η Ισλανδία, η Νορβηγία κι η Ιαπωνία έχουν πραγματοποιήσει φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον κατάλογο της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας.
Η Νορβηγία ξεκίνησε εκ νέου την φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς το 1993 και η Ισλανδία το 2006 παρά το διεθνές μορατόριουμ που τέθηκε σε ισχύ το 1986 για την προστασία των πληθυσμών των φαλαινών.
Η Ιαπωνία αποχώρησε από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας το 2019 και ξεκίνησε εκ νέου την φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς στα χωρικά της ύδατα και στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη.
Το μορατόριουμ επιτρέπει στους αυτόχθονες λαούς σε συγκεκριμένα σημεία του κόσμου, όπως η Γροιλανδία και η Αλάσκα, να αλιεύουν φάλαινες επειδή τα προϊόντα των φαλαινών παίζουν ζωτικό ρόλο στη διατροφή τους και στον πολιτισμό τους.
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