Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Τραγωδία στην Ιταλία: Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένη ανισόπεδη διάβαση και έχασε την ζωή της
Όταν ένας καραμπινιέρος άνοιξε την πόρτα του ΙΧ αυτοκινήτου και κατάφερε να την απεγκλωβίσει, η άτυχη γυναίκα ήταν ήδη νεκρή
Στην περιοχή Βαλτελίνα της Λομβαρδίας, 45 άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης.
🔵#Maltempo Violenti nubifragi in #Toscana: caduti oltre 63mila fulmini in 12 ore; alberi caduti e numerosi allagamenti; danni a Viareggio dove si è formata una tromba d'aria, accompagnata dalla grandine. Temporali anche in Lombardia: allagato un reparto dell'ospedale di Brescia. pic.twitter.com/uZEzkQx69b— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 10, 2026
Η κακοκαιρία, παράλληλα, έχει προκαλέσει την άνοδο της στάθμης των ποταμών στην περιφέρεια της Τοσκάνης. Οι επιχειρήσεις των τοπικών ομάδων των Πυροσβεστών ξεπέρασαν τις 50, κυρίως για να παρασχεθεί βοήθεια σε κατοίκους πλημμυρισμένων ισογείων.
Η ιταλική πρωτεύουσα σήμερα το μεσημέρι επλήγη επίσης από ισχυρή νεροποντή, ενώ εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων κατά την διάρκεια της νύχτας στο Μιλάνο υπερχείλισε ο ποταμός Λάμπρο χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημιές.
#Maltempo al confine tra #Veneto e #FVG: esondato il Tagliamento, #vigilidelfuoco salvano donna incinta in auto a S. Michele (VE). Tragedia a Latisana (UD), deceduta donna in sottopasso allagato (foto 3). Giunti rinforzi da Trieste e Pordenone, elicottero e sommozzatori da… pic.twitter.com/l0DHoodnam— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 10, 2026
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