Τραγωδία στην Ιταλία: Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένη ανισόπεδη διάβαση και έχασε την ζωή της
ΚΟΣΜΟΣ
Κακοκαιρία Ιταλία Βροχοπτώσεις

Τραγωδία στην Ιταλία: Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένη ανισόπεδη διάβαση και έχασε την ζωή της

Όταν ένας καραμπινιέρος άνοιξε την πόρτα του ΙΧ αυτοκινήτου και κατάφερε να την απεγκλωβίσει, η άτυχη γυναίκα ήταν ήδη νεκρή

Τραγωδία στην Ιταλία: Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένη ανισόπεδη διάβαση και έχασε την ζωή της
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Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες την κεντρική και βόρεια Ιταλία. Στην περιφέρεια Φριούλι, μια γυναίκα πνίγηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, με το οποίο παγιδεύθηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Όταν ένας καραμπινιέρος άνοιξε την πόρτα του ΙΧ αυτοκινήτου και κατάφερε να την απεγκλωβίσει, η άτυχη γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Στην περιοχή Βαλτελίνα της Λομβαρδίας, 45 άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης.




Η κακοκαιρία, παράλληλα, έχει προκαλέσει την άνοδο της στάθμης των ποταμών στην περιφέρεια της Τοσκάνης. Οι επιχειρήσεις των τοπικών ομάδων των Πυροσβεστών ξεπέρασαν τις 50, κυρίως για να παρασχεθεί βοήθεια σε κατοίκους πλημμυρισμένων ισογείων.

Η ιταλική πρωτεύουσα σήμερα το μεσημέρι επλήγη επίσης από ισχυρή νεροποντή, ενώ εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων κατά την διάρκεια της νύχτας στο Μιλάνο υπερχείλισε ο ποταμός Λάμπρο χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημιές.


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