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Εντυπωσιακός ο 58χρονος πρόεδρος της Μογγολίας: Έκανε 20 επαναλήψεις με 100 κιλά στον πάγκο σε επίσκεψη σε στρατόπεδο, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακός ο 58χρονος πρόεδρος της Μογγολίας: Έκανε 20 επαναλήψεις με 100 κιλά στον πάγκο σε επίσκεψη σε στρατόπεδο, δείτε βίντεο
Ο Ουχναγκίν Χουρελσούχ έκανε τις άρσεις βγάζοντας μόνο το σακάκι του
Εντυπωσιακή ήταν η επίσκεψη του προέδρου της Μογγολίας, Ουχναγκίν Χουρελσούχ, σε στρατιωτική μονάδα της χώρας.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 58χρονος πολιτικός έκανε συνολικά 20 επαναλήψεις σηκώνοντας 100 κιλά σε πάγκο.
Ο Χουρεσλούχ σήκωσε τα βάρη βγάζοντας μόνο το σακάκι του και φορώντας πουκάμισο με γραβάτα, με τους παριστάμενους να τον χειροκροτούν για την επίδοσή του.
Ο Ουχναγκίν Χουρελσούχ είναι πρώην αξιωματικός του στρατού που παραιτήθηκε για να συνεχίσει να είναι μέλος του κόμματος που υποστήριζε, ενώ διετέλεσε βουλευτής και πρωθυπουργός.
Το όνομά του σημαίνει «χάλκινο τσεκούρι, είναι ο ιδρυτής του Harley-Davidson club στη Μογγολία και παίζει κιθάρα σε συγκρότημα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 58χρονος πολιτικός έκανε συνολικά 20 επαναλήψεις σηκώνοντας 100 κιλά σε πάγκο.
Ο Χουρεσλούχ σήκωσε τα βάρη βγάζοντας μόνο το σακάκι του και φορώντας πουκάμισο με γραβάτα, με τους παριστάμενους να τον χειροκροτούν για την επίδοσή του.
Mongolia's President Khürelsükh, 58, bench-pressed 100 kg for 20 reps while visiting a military unit.— Clash Report (@clashreport) September 10, 2026
He's a former army officer, his name literally means "bronze axe," he founded Mongolia's Harley-Davidson club, plays guitar in a band, and follows predecessor Battulga who was a… pic.twitter.com/FnDevuljjf
Ο Ουχναγκίν Χουρελσούχ είναι πρώην αξιωματικός του στρατού που παραιτήθηκε για να συνεχίσει να είναι μέλος του κόμματος που υποστήριζε, ενώ διετέλεσε βουλευτής και πρωθυπουργός.
Το όνομά του σημαίνει «χάλκινο τσεκούρι, είναι ο ιδρυτής του Harley-Davidson club στη Μογγολία και παίζει κιθάρα σε συγκρότημα.
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