Εντυπωσιακός ο 58χρονος πρόεδρος της Μογγολίας: Έκανε 20 επαναλήψεις με 100 κιλά στον πάγκο σε επίσκεψη σε στρατόπεδο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μογγολία Βάρη

Εντυπωσιακός ο 58χρονος πρόεδρος της Μογγολίας: Έκανε 20 επαναλήψεις με 100 κιλά στον πάγκο σε επίσκεψη σε στρατόπεδο, δείτε βίντεο

Ο Ουχναγκίν Χουρελσούχ έκανε τις άρσεις βγάζοντας μόνο το σακάκι του

Εντυπωσιακός ο 58χρονος πρόεδρος της Μογγολίας: Έκανε 20 επαναλήψεις με 100 κιλά στον πάγκο σε επίσκεψη σε στρατόπεδο, δείτε βίντεο
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Εντυπωσιακή ήταν η επίσκεψη του προέδρου της Μογγολίας, Ουχναγκίν Χουρελσούχ, σε στρατιωτική μονάδα της χώρας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 58χρονος πολιτικός έκανε συνολικά 20 επαναλήψεις σηκώνοντας  100 κιλά σε πάγκο.

Ο Χουρεσλούχ σήκωσε τα βάρη βγάζοντας μόνο το σακάκι του και φορώντας πουκάμισο με γραβάτα, με τους παριστάμενους να τον χειροκροτούν για την επίδοσή του.



Ο Ουχναγκίν Χουρελσούχ είναι πρώην αξιωματικός του στρατού που παραιτήθηκε για να συνεχίσει να είναι μέλος του κόμματος που υποστήριζε, ενώ διετέλεσε βουλευτής και πρωθυπουργός.

Το όνομά του σημαίνει «χάλκινο τσεκούρι, είναι ο ιδρυτής του Harley-Davidson club στη Μογγολία και παίζει κιθάρα σε συγκρότημα.
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