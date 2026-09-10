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Η ελβετική κυβέρνηση θέλει να καταργήσει την οικογενειακή κατάσταση του «διαζευγμένου» σε επίσημα έγγραφα
Η ελβετική κυβέρνηση θέλει να καταργήσει την οικογενειακή κατάσταση του «διαζευγμένου» σε επίσημα έγγραφα
Η Βουλή καλείται τώρα να ψηφίσει για την κίνηση αυτή και, αν εγκριθεί, να θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες νομοθετικές τροπολογίες
Η κυβέρνηση της Ελβετίας ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να καταργήσει την οικογενειακή κατάσταση του «διαζευγμένου», στηρίζοντας μια πρωτοβουλία της φιλελεύθερης βουλευτή Ναντίν Γκομπέ.
Η Γκομπέ, του φιλελεύθερου Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, είχε εκφράσει τη διαφωνία της στο γεγονός ότι οι διαζευγμένοι πρέπει να δηλώνουν σε επίσημα έντυπα και φόρμες ότι είναι διαζευγμένοι, ακόμη και χρόνια αργότερα από το διαζύγιό τους.
Η Βουλή καλείται τώρα να ψηφίσει για την κίνηση αυτή και, αν εγκριθεί, να θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες νομοθετικές τροπολογίες.
Η βουλευτής υποστηρίζει ότι η κατηγορία αυτή οικογενειακής κατάστασης είναι περιττή επειδή το διαζύγιο είναι ένα νομικό ζήτημα που έχει διευθετηθεί.
Το να απαιτείται από κάποιον/α να αυτοπροσδιορίζεται ως «διαζευγμένος/η» για πάντα σήμαινε ότι ένα ιδιωτικό γεγονός «διαιωνίζεται διοικητικά», είπε.
Η Γκομπέ πρότεινε οι διαζευγμένοι να επιστρέψουν στην κατηγορία «άγαμοι» σε επίσημα έντυπα.
Η Γκομπέ, του φιλελεύθερου Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, είχε εκφράσει τη διαφωνία της στο γεγονός ότι οι διαζευγμένοι πρέπει να δηλώνουν σε επίσημα έντυπα και φόρμες ότι είναι διαζευγμένοι, ακόμη και χρόνια αργότερα από το διαζύγιό τους.
Η Βουλή καλείται τώρα να ψηφίσει για την κίνηση αυτή και, αν εγκριθεί, να θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες νομοθετικές τροπολογίες.
Le Conseil fédéral soutient la motion de Nadine Gobet (PLR/FR) visant à supprimer le statut civil de «divorcé» en Suisse. Le divorce resterait enregistré comme événement d'état civil, mais sans constituer un statut distinct. https://t.co/WIkAt9BMnl— Blick Actualité & Sport (@Blick_media) September 10, 2026
Η βουλευτής υποστηρίζει ότι η κατηγορία αυτή οικογενειακής κατάστασης είναι περιττή επειδή το διαζύγιο είναι ένα νομικό ζήτημα που έχει διευθετηθεί.
Το να απαιτείται από κάποιον/α να αυτοπροσδιορίζεται ως «διαζευγμένος/η» για πάντα σήμαινε ότι ένα ιδιωτικό γεγονός «διαιωνίζεται διοικητικά», είπε.
Η Γκομπέ πρότεινε οι διαζευγμένοι να επιστρέψουν στην κατηγορία «άγαμοι» σε επίσημα έντυπα.
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