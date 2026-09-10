Οσμή σκανδάλου κατασκοπίας στη Βρετανία, συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για διαρροή πληροφοριών προς το Ιράν
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Οσμή σκανδάλου κατασκοπίας στη Βρετανία, συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για διαρροή πληροφοριών προς το Ιράν

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι μια 42χρονη γυναίκα και ένας 60χρονος άνδρας συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη, με την υποψία ότι παρείχαν βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών

Οσμή σκανδάλου κατασκοπίας στη Βρετανία, συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για διαρροή πληροφοριών προς το Ιράν
Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο στο πλαίσιο έρευνας για υποτιθέμενα αδικήματα βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας που συνδέονται με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι μια 42χρονη γυναίκα και ένας 60χρονος άνδρας συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη, με την υποψία ότι παρείχαν βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση μέχρι μια ορισθείσα ημερομηνία στα τέλη Οκτωβρίου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η έρευνα «δεν συνδέεται με κανένα από τα περιστατικά ή τις επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος και είχαν ως στόχο διάφορους χώρους και κτίρια που συνδέονται με τις εβραϊκές και ιρανικές κοινότητες σε όλο το Λονδίνο».

Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, σημειώθηκε σειρά περιστατικών που είχαν ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου ή χώρους που συνδέονται με το Ιράν, η οποία ξεκίνησε με εμπρηστική επίθεση εναντίον ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο.

Στη συνέχεια, στο στόχαστρο βρέθηκαν μια συναγωγή και μια πρώην συναγωγή, καθώς και ο περσέφωνος δημοσιογραφικός οργανισμός «Iran International» και ένας τοίχος μνήμης αφιερωμένος σε άτομα που έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν.

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