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Στους 25 ανέρχονται οι νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο σε λιμάνι της Κίνας
Στους 25 ανέρχονται οι νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο σε λιμάνι της Κίνας
Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν 42 άνθρωποι, δώδεκα κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν με ασφάλεια, πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και 25 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί
Πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων με ξένη σημαία, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσινγκντάο στην ανατολική Κίνα, στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους, σύμφωνα με ένα πρώτο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).
«Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν 42 άνθρωποι. Δώδεκα κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν με ασφάλεια, πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» και 20 άνθρωποι βρέθηκαν «χωρίς ζωτικές ενδείξεις», μετέδωσε αρχικά το Νέα Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη πέντε ανθρώπων. Νεότερος απολογισμός ωστόσο αποκάλυψε πως οι νεκροί είναι τελικά 25.
Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11:15 π.μ. στο ναυπηγείο Beihai του Τσινγκντάο στη διάρκεια εργασιών επισκευής και επιθεώρησης, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο προσθέτοντας ότι νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα) η πυρκαγιά είχε κατασβεσθεί.
Σε φωτογραφία που μεταδόθηκε από το Νέα Κίνα φαίνεται ότι το εν λόγω πλοίο είναι το Ocean Melody. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου ηλικίας 20 ετών υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Yuyangkunpeng Shanghai Shp Mgm, ενώ η Huili Shipping Co Ltd αναφέρεται ως ιδιοκτήτριά του.
Το πλοίο έφθασε στο ναυπηγείο στο Τσινγκντάο στις 31 Αυγούστου και παρέμενε έκτοτε εκεί.
Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε οδηγίες «να διεξαχθούν κατεπειγόντως έρευνες για τους αγνοούμενους, να δοθεί η αρμόζουσα απάντηση στο συμβάν και να διαπιστωθούν γρήγορα τα αίτια», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία του πλοίου.
«Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν 42 άνθρωποι. Δώδεκα κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν με ασφάλεια, πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» και 20 άνθρωποι βρέθηκαν «χωρίς ζωτικές ενδείξεις», μετέδωσε αρχικά το Νέα Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη πέντε ανθρώπων. Νεότερος απολογισμός ωστόσο αποκάλυψε πως οι νεκροί είναι τελικά 25.
Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11:15 π.μ. στο ναυπηγείο Beihai του Τσινγκντάο στη διάρκεια εργασιών επισκευής και επιθεώρησης, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο προσθέτοντας ότι νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα) η πυρκαγιά είχε κατασβεσθεί.
דיווח בסין: 20 הרוגים בשריפה באוניית משא בנמל צ'ינגדאו@RamEliBrandtspic.twitter.com/KyE15HJds0— כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2026
Σε φωτογραφία που μεταδόθηκε από το Νέα Κίνα φαίνεται ότι το εν λόγω πλοίο είναι το Ocean Melody. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου ηλικίας 20 ετών υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Yuyangkunpeng Shanghai Shp Mgm, ενώ η Huili Shipping Co Ltd αναφέρεται ως ιδιοκτήτριά του.
Το πλοίο έφθασε στο ναυπηγείο στο Τσινγκντάο στις 31 Αυγούστου και παρέμενε έκτοτε εκεί.
Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε οδηγίες «να διεξαχθούν κατεπειγόντως έρευνες για τους αγνοούμενους, να δοθεί η αρμόζουσα απάντηση στο συμβάν και να διαπιστωθούν γρήγορα τα αίτια», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία του πλοίου.
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