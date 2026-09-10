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Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το «Artificial» του Λούκα Γκουαντανίνο: Ο Άντριου Γκάρφιλντ στον ρόλο του ιδρυτή της OpenAI
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το «Artificial» του Λούκα Γκουαντανίνο: Ο Άντριου Γκάρφιλντ στον ρόλο του ιδρυτή της OpenAI
Η υπόθεση επικεντρώνεται στην αποπομπή του από την OpenAI το 2023 και την επιστροφή του στην εταιρεία λίγες ημέρες αργότερα
Το τρέιλερ της ταινίας «Artificial» του Λούκα Γκουαντανίνο δόθηκε στη δημοσιότητα, με τον Άντριου Γκάρφιλντ να πρωταγωνιστεί ως ο ιδρυτής του OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Στο επίκεντρο της ταινίας είναι το σκάνδαλο που ξέσπασε όταν απολύθηκε ξαφνικά το 2023 και στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκε μόλις πέντε ημέρες αργότερα.
Ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον Άλτμαν την περίοδο που βρισκόταν εν μέσω της πίεσης του ανταγωνισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον Άικ Μπάρινχολτζ ως συνιδρυτή της OpeAI Ίλον Μασκ.
Στο τρέιλερ, ο Άντριου Γκάρφιλντ ως Άλτμαν κατεβαίνει τη σκάλα μιας πολυτελούς έπαυλης και μπαίνει σε ένα υπόγειο που περιέχει δεκάδες πολυβόλα. «Το μέλλον είναι αναπόφευκτο» λέει. «Οι χώρες θα καταρρεύσουν. Οι βιομηχανίες θα καταρρεύσουν. Και εμείς θα είμαστε αυτοί που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους σε αυτόν τον νέο κόσμο».
Δείτε το τρέιλερ
Η Μόνικα Μπαρμπάρο υποδύεται την πρώην CTO του OpenAI, Μίρα Μουράτι, ο Γιούρα Μπορίσοφ που έκανε την εμφάνισή του στο «Anora», είναι ο πρώην επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Ιλία Σουτσκέβερ και ο Μαρκ Ράιλανς υποδύεται τον βραβευμένο με Νόμπελ Τζέφρι Χίντον.
«Δεν γνωρίζω τον Σαμ Άλτμαν. Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ», δήλωσε ο Γκάρφιλντ σε συνέντευξή του στο Esquire. «Αλλά νομίζω ότι όποιος αναλαμβάνει αυτό το επίπεδο ευθύνης για μια εταιρεία ή μια τεχνολογία που πρόκειται να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην ψυχή της ανθρωπότητας [πρέπει να έχει] μια συγκεκριμένη ικανότητα να αποστασιοποιείται», ανέφερε.
Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα.
Ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον Άλτμαν την περίοδο που βρισκόταν εν μέσω της πίεσης του ανταγωνισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον Άικ Μπάρινχολτζ ως συνιδρυτή της OpeAI Ίλον Μασκ.
Στο τρέιλερ, ο Άντριου Γκάρφιλντ ως Άλτμαν κατεβαίνει τη σκάλα μιας πολυτελούς έπαυλης και μπαίνει σε ένα υπόγειο που περιέχει δεκάδες πολυβόλα. «Το μέλλον είναι αναπόφευκτο» λέει. «Οι χώρες θα καταρρεύσουν. Οι βιομηχανίες θα καταρρεύσουν. Και εμείς θα είμαστε αυτοί που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους σε αυτόν τον νέο κόσμο».
Δείτε το τρέιλερ
Η Μόνικα Μπαρμπάρο υποδύεται την πρώην CTO του OpenAI, Μίρα Μουράτι, ο Γιούρα Μπορίσοφ που έκανε την εμφάνισή του στο «Anora», είναι ο πρώην επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Ιλία Σουτσκέβερ και ο Μαρκ Ράιλανς υποδύεται τον βραβευμένο με Νόμπελ Τζέφρι Χίντον.
«Δεν γνωρίζω τον Σαμ Άλτμαν. Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ», δήλωσε ο Γκάρφιλντ σε συνέντευξή του στο Esquire. «Αλλά νομίζω ότι όποιος αναλαμβάνει αυτό το επίπεδο ευθύνης για μια εταιρεία ή μια τεχνολογία που πρόκειται να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην ψυχή της ανθρωπότητας [πρέπει να έχει] μια συγκεκριμένη ικανότητα να αποστασιοποιείται», ανέφερε.
Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα.
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