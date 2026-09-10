Τέσσερις άνδρες στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Μπρόμλεϊ του Λονδίνου, επτά συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση με μαχαίρι Τραυματίες Νοσοκομείο Λονδίνο Συλλήψεις

Τέσσερις άνδρες στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Μπρόμλεϊ του Λονδίνου, επτά συλλήψεις

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Τέσσερις άνδρες στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Μπρόμλεϊ του Λονδίνου, επτά συλλήψεις
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) στην High Street του Μπρόμλεϊ στο Λονδίνο, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε επτά συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι τρεις άνδρες δεν κινδυνεύουν.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα έκτακτης ανάγκης και παραϊατρικοί μαζί με αεροασθενοφόρο του Λονδίνου στις 14:19 BST την Πέμπτη.

Εκτιμάται ότι ξέσπασε καβγάς μέσα ή γύρω από το KFC, ενώ αναμένεται δήλωση από την εταιρεία. Η Αστυνομία παραμένει στον τόπο του συμβάντος και διασαφηνίζει ότι δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

Μια μάρτυρας, η διευθύντρια του καταστήματος τυχερών παιχνιδιών «Merkur Slots», υποστήριξε ότι είδε «μια συμπλοκή να ξεσπά» στην οδό High Street. Η ίδια ανησύχησε «πολύ» και κλείδωσε τρεις πελάτες μέσα στο κατάστημα, ώστε να περιμένουν μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση. Οι πελάτες παρέμειναν μέσα και ότι το κατάστημα παρέμενε κλειστό.
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης