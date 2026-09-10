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Τέσσερις άνδρες στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Μπρόμλεϊ του Λονδίνου, επτά συλλήψεις
Τέσσερις άνδρες στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Μπρόμλεϊ του Λονδίνου, επτά συλλήψεις
Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) στην High Street του Μπρόμλεϊ στο Λονδίνο, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε επτά συλλήψεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι τρεις άνδρες δεν κινδυνεύουν.
Μια μάρτυρας, η διευθύντρια του καταστήματος τυχερών παιχνιδιών «Merkur Slots», υποστήριξε ότι είδε «μια συμπλοκή να ξεσπά» στην οδό High Street. Η ίδια ανησύχησε «πολύ» και κλείδωσε τρεις πελάτες μέσα στο κατάστημα, ώστε να περιμένουν μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση. Οι πελάτες παρέμειναν μέσα και ότι το κατάστημα παρέμενε κλειστό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι τρεις άνδρες δεν κινδυνεύουν.
Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα έκτακτης ανάγκης και παραϊατρικοί μαζί με αεροασθενοφόρο του Λονδίνου στις 14:19 BST την Πέμπτη.
Four people have been taken to hospital following a stabbing in Bromley High Street, London Ambulance Service has confirmed.— BBC London (@BBCLondonNews) September 10, 2026
Paramedics attended alongside the London Air Ambulance at 14:19 BST on Thursday. pic.twitter.com/7lWeyVjySc
Εκτιμάται ότι ξέσπασε καβγάς μέσα ή γύρω από το KFC, ενώ αναμένεται δήλωση από την εταιρεία. Η Αστυνομία παραμένει στον τόπο του συμβάντος και διασαφηνίζει ότι δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.
Four rushed to hospital after ‘quadruple stabbing’ in Bromley as emergency crews swarm high streethttps://t.co/gP9JOnZsv3— GB News (@GBNEWS) September 10, 2026
Μια μάρτυρας, η διευθύντρια του καταστήματος τυχερών παιχνιδιών «Merkur Slots», υποστήριξε ότι είδε «μια συμπλοκή να ξεσπά» στην οδό High Street. Η ίδια ανησύχησε «πολύ» και κλείδωσε τρεις πελάτες μέσα στο κατάστημα, ώστε να περιμένουν μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση. Οι πελάτες παρέμειναν μέσα και ότι το κατάστημα παρέμενε κλειστό.
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