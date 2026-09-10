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Τραγικό δυστύχημα σε άσκηση με πραγματικά πυρά στο Μπαγκλαντές: Εξερράγη τανκ κινεζικής κατασκευής, δύο στρατιώτες νεκροί, δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα σε άσκηση με πραγματικά πυρά στο Μπαγκλαντές: Εξερράγη τανκ κινεζικής κατασκευής, δύο στρατιώτες νεκροί, δείτε βίντεο
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το κινεζικό άρμα Type 59, την κινεζική εκδοχή του σοβιετικού T-54
Τραγική κατάληξη είχε στρατιωτική άσκηση με πραγματικά πυρά στο Μπαγκλαντές καθώς ένα άρμα μάχης κινεζικής κατασκευής εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο στρατιώτες και να τραυματιστεί σοβαρά ένας αξιωματικός.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διακλαδικών Δημοσίων Σχέσεων (ISPR) του Μπανγκλαντές, το δυστύχημα σημειώθηκε στο Πεδίο Βολής Χαθαζάρι, ενώ το άρμα εκτελούσε βολές στο πλαίσιο της άσκησης.
Οι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν στο περιστατικό, ενώ ο τραυματισμένος αξιωματικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Συνδυασμένο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Ντάκα.
Αν και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μπαγκλαντές δεν έχουν ανακοινώσει τον τύπο του άρματος που εξερράγη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το κινεζικό άρμα Type 59, η κινεζική εκδοχή του σοβιετικού T-54.
Ο στρατός του Μπαγκλαντές διατηρεί αυτού του τύπου τα άρματα μάχης για δεκαετίες αναβαθμίζοντας τα προκειμένου να παρατείνουν την διάρκεια της επιχειρισιακής ζωής τους όπως συνέβη πρόσφατα με ανακοίνωση για αναβάθμιση 40 τέτοιου τύπου τανκ.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διακλαδικών Δημοσίων Σχέσεων (ISPR) του Μπανγκλαντές, το δυστύχημα σημειώθηκε στο Πεδίο Βολής Χαθαζάρι, ενώ το άρμα εκτελούσε βολές στο πλαίσιο της άσκησης.
Οι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν στο περιστατικό, ενώ ο τραυματισμένος αξιωματικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Συνδυασμένο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Ντάκα.
Αν και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μπαγκλαντές δεν έχουν ανακοινώσει τον τύπο του άρματος που εξερράγη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το κινεζικό άρμα Type 59, η κινεζική εκδοχή του σοβιετικού T-54.
Ο στρατός του Μπαγκλαντές διατηρεί αυτού του τύπου τα άρματα μάχης για δεκαετίες αναβαθμίζοντας τα προκειμένου να παρατείνουν την διάρκεια της επιχειρισιακής ζωής τους όπως συνέβη πρόσφατα με ανακοίνωση για αναβάθμιση 40 τέτοιου τύπου τανκ.
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