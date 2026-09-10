Τραγικό δυστύχημα σε άσκηση με πραγματικά πυρά στο Μπαγκλαντές: Εξερράγη τανκ κινεζικής κατασκευής, δύο στρατιώτες νεκροί, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μπαγκλαντές Άρμα μάχης Στρατιώτες

Τραγικό δυστύχημα σε άσκηση με πραγματικά πυρά στο Μπαγκλαντές: Εξερράγη τανκ κινεζικής κατασκευής, δύο στρατιώτες νεκροί, δείτε βίντεο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το κινεζικό άρμα Type 59, την κινεζική εκδοχή του σοβιετικού T-54

Τραγικό δυστύχημα σε άσκηση με πραγματικά πυρά στο Μπαγκλαντές: Εξερράγη τανκ κινεζικής κατασκευής, δύο στρατιώτες νεκροί, δείτε βίντεο
16 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγική κατάληξη είχε στρατιωτική άσκηση με πραγματικά πυρά στο Μπαγκλαντές καθώς ένα άρμα μάχης κινεζικής κατασκευής εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο στρατιώτες και να τραυματιστεί σοβαρά ένας αξιωματικός.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διακλαδικών Δημοσίων Σχέσεων (ISPR) του Μπανγκλαντές, το δυστύχημα σημειώθηκε στο Πεδίο Βολής Χαθαζάρι, ενώ το άρμα εκτελούσε βολές στο πλαίσιο της άσκησης.

Οι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν στο περιστατικό, ενώ ο τραυματισμένος αξιωματικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Συνδυασμένο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Ντάκα.



Αν και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μπαγκλαντές δεν έχουν ανακοινώσει τον τύπο του άρματος που εξερράγη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το κινεζικό άρμα Type 59, η κινεζική εκδοχή του σοβιετικού T-54.

Ο στρατός του Μπαγκλαντές διατηρεί αυτού του τύπου τα άρματα μάχης για δεκαετίες αναβαθμίζοντας τα προκειμένου να παρατείνουν την διάρκεια της επιχειρισιακής ζωής τους όπως συνέβη πρόσφατα με ανακοίνωση για αναβάθμιση 40 τέτοιου τύπου τανκ.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης