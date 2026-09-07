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Ερευνα για πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο, εντοπίστηκαν 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί
Ερευνα για πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο, εντοπίστηκαν 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί
Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στη συνοικία Μοαμπίτ του Βερολίνου, πρόσθεσε η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί αν η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό ή τεχνική βλάβη
Υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο υπέστη ζημιές όταν ξέσπασε πυρκαγιά, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνες για να καθορίσει αν πρόκειται για μια ακόμη απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας.
Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Whatsapp, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Μοαμπίτ του Βερολίνου με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές ένα εργοτάξιο και «μέρος ενός υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας».
Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί αν η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό ή τεχνική βλάβη
Εξάλλου η αστυνομία αναζητεί έναν 48χρονο άντρα, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστή» ακτιβιστή υπέρ του κλίματος και φέρεται να είναι ο δράστης κάποιων επιθέσεων. Ο άνδρας έχει στείλει σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης δύο επιστολές με τις οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις.
Οι εισαγγελείς στη Σαξονία ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 21 εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στο πλαίσιο των ερευνών τους για τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο. Όλοι οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνές της.
Το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόπειρες δολιοφθοράς και οι υβριδικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας, κάποιες από τις οποίες αποδίδονται σε αριστερούς ακτιβιστές ή οικολόγους και άλλες στη Ρωσία.
Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει στόχος εγκαταστάσεις στα κρατίδια Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία και Βραδεμβούργου.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Whatsapp, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Μοαμπίτ του Βερολίνου με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές ένα εργοτάξιο και «μέρος ενός υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας».
Gegen 02:40 Uhr wurden unsere Einsatzkräfte gemeinsam mit der @Berliner_Fw in die Bissingzeile nach #Moabit alarmiert. Dort brannten eine Baustelle und ein Teil des Umspannwerkes, welche durch das Feuer beschädigt wurden. Unsere Kriminalpolizei der #Dir2 ermittelt nun vor Ort mit… pic.twitter.com/IP09Ja8jMy— Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 7, 2026
Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί αν η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό ή τεχνική βλάβη
Εξάλλου η αστυνομία αναζητεί έναν 48χρονο άντρα, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστή» ακτιβιστή υπέρ του κλίματος και φέρεται να είναι ο δράστης κάποιων επιθέσεων. Ο άνδρας έχει στείλει σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης δύο επιστολές με τις οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις.
Οι εισαγγελείς στη Σαξονία ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 21 εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στο πλαίσιο των ερευνών τους για τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο. Όλοι οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνές της.
Το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόπειρες δολιοφθοράς και οι υβριδικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας, κάποιες από τις οποίες αποδίδονται σε αριστερούς ακτιβιστές ή οικολόγους και άλλες στη Ρωσία.
Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει στόχος εγκαταστάσεις στα κρατίδια Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία και Βραδεμβούργου.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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