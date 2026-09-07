Ερευνα για πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο, εντοπίστηκαν 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί

Κλείσιμο

υπέστη ζημιές όταν ξέσπασε πυρκαγιά, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνες για να καθορίσει αν πρόκειται για μια ακόμη απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας.Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Whatsapp, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Μοαμπίτ του Βερολίνου με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές ένα εργοτάξιο και «μέρος ενός υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας».Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί αν η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό ή τεχνική βλάβηΕξάλλου η αστυνομία αναζητεί έναν 48χρονο άντρα, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστή» ακτιβιστή υπέρ του κλίματος και φέρεται να είναι ο δράστης κάποιων επιθέσεων. Ο άνδρας έχει στείλει σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης δύο επιστολές με τις οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις.Οι εισαγγελείς στη Σαξονία ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 21 εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στο πλαίσιο των ερευνών τους για τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο. Όλοι οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνές της.Το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόπειρες δολιοφθοράς και οι υβριδικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας, κάποιες από τις οποίες αποδίδονται σε αριστερούς ακτιβιστές ή οικολόγους και άλλες στη Ρωσία.Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει στόχος εγκαταστάσεις στα κρατίδια Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία και Βραδεμβούργου.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ