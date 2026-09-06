Διασώθηκαν δύο πεζοπόροι που χάθηκαν στο Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάρνηθα Πεζοπόροι

Διασώθηκαν δύο πεζοπόροι που χάθηκαν στο Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα

Αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας τους - Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο

Διασώθηκαν δύο πεζοπόροι που χάθηκαν στο Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δυο αντρών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας τους στο Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε σήμερα, περίπου στις 15:00, μετά από κλήση των δύο ατόμων στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο πεζοπόρους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

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