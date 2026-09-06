Ο Χάντερ Μπάιντεν ανοίγει παράθυρο για υποψηφιότητα το 2028 – «Ίσως χρειαστεί να διεκδικήσω τον Λευκό Οίκο»
Ο Χάντερ Μπάιντεν ανοίγει παράθυρο για υποψηφιότητα το 2028 – «Ίσως χρειαστεί να διεκδικήσω τον Λευκό Οίκο»
«Η βασική μου προτεραιότητα είναι οι 50 εκατομμύρια Αμερικανοί που παλεύουν με τους εθισμούς», λέει ο γιος του Τζο Μπάιντεν
Το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκλογές του 2028 άφησε ανοιχτό ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, προκαλώντας νέα συζήτηση γύρω από το πολιτικό μέλλον της οικογένειας Μπάιντεν.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Cats Roundtable του ραδιοφωνικού σταθμού WABC, ο 56χρονος Χάντερ Μπάιντεν δήλωσε ότι «ίσως χρειαστεί» να θέσει υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, εφόσον λάβει την υποστήριξη του παρουσιαστή και επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη.
«Αν έχω τη δική σου υποστήριξη, ίσως χρειαστεί να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μιας προεδρικής εκστρατείας.
Παρότι δεν προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας ούτε υπάρχει κάποια ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία, η δήλωσή του αποτέλεσε σημαντική αλλαγή στάσης σε σχέση με προηγούμενες τοποθετήσεις του.
Σε εμφάνισή του στην εκπομπή Real Time with Bill Maher του HBO, είχε ερωτηθεί αν έχει σκεφτεί να είναι υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, απαντώντας αρνητικά και μάλιστα αστειευόμενος ότι αν ανακοίνωνε ποτέ μια τέτοια κίνηση, θα έπρεπε οι άνθρωποι να ελέγξουν αν είχε υποτροπιάσει.
Η νέα του τοποθέτηση, ωστόσο, δείχνει μια πιο ανοιχτή στάση απέναντι στο ενδεχόμενο μιας πολιτικής επιστροφής.
«Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα 50 εκατομμύρια Αμερικανών που εξακολουθούν να υποφέρουν από τους εθισμούς τους», ανέφερε.
Ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του «πρώην χρήστη κρακ», παρουσιάζοντας την προσωπική του διαδρομή ως παράδειγμα ανάκαμψης.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι το βασικό του προσόν για μια πιθανή προεδρική υποψηφιότητα θα ήταν η προσήλωση στο Σύνταγμα και στο κράτος δικαίου.
«Θέλω ο επόμενος πρόεδρος να δεσμευτεί σε ένα πράγμα: στον σεβασμό του κράτους δικαίου», είπε.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Cats Roundtable του ραδιοφωνικού σταθμού WABC, ο 56χρονος Χάντερ Μπάιντεν δήλωσε ότι «ίσως χρειαστεί» να θέσει υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, εφόσον λάβει την υποστήριξη του παρουσιαστή και επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη.
«Αν έχω τη δική σου υποστήριξη, ίσως χρειαστεί να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μιας προεδρικής εκστρατείας.
Biden, a self-described “former crackhead” who was convicted on federal gun and tax charges, said that his top qualification for becoming president is “adhering to the rule of law.”https://t.co/nWWYCtOXE4— American Nightmare 🇺🇸 (@thewakeninq) September 6, 2026
Παρότι δεν προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας ούτε υπάρχει κάποια ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία, η δήλωσή του αποτέλεσε σημαντική αλλαγή στάσης σε σχέση με προηγούμενες τοποθετήσεις του.
Από την άρνηση στο «ίσως» για το 2028Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Χάντερ Μπάιντεν εμφανιζόταν να απορρίπτει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να διεκδικήσει την προεδρία.
Σε εμφάνισή του στην εκπομπή Real Time with Bill Maher του HBO, είχε ερωτηθεί αν έχει σκεφτεί να είναι υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, απαντώντας αρνητικά και μάλιστα αστειευόμενος ότι αν ανακοίνωνε ποτέ μια τέτοια κίνηση, θα έπρεπε οι άνθρωποι να ελέγξουν αν είχε υποτροπιάσει.
Η νέα του τοποθέτηση, ωστόσο, δείχνει μια πιο ανοιχτή στάση απέναντι στο ενδεχόμενο μιας πολιτικής επιστροφής.
Η μάχη με τους εθισμούς στο επίκεντροΟ Χάντερ Μπάιντεν υποστήριξε ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα ήθελε να αντιμετωπίσει είναι η κρίση των εξαρτήσεων στις ΗΠΑ.
«Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα 50 εκατομμύρια Αμερικανών που εξακολουθούν να υποφέρουν από τους εθισμούς τους», ανέφερε.
Ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του «πρώην χρήστη κρακ», παρουσιάζοντας την προσωπική του διαδρομή ως παράδειγμα ανάκαμψης.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι το βασικό του προσόν για μια πιθανή προεδρική υποψηφιότητα θα ήταν η προσήλωση στο Σύνταγμα και στο κράτος δικαίου.
«Θέλω ο επόμενος πρόεδρος να δεσμευτεί σε ένα πράγμα: στον σεβασμό του κράτους δικαίου», είπε.
Το πολιτικό φορτίο του Χάντερ ΜπάιντενΜια πιθανή υποψηφιότητα του Χάντερ Μπάιντεν θα συνοδευόταν αναπόφευκτα από έντονο έλεγχο για το παρελθόν του, τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, τις δικαστικές υποθέσεις και τη μάχη του με τις εξαρτήσεις.
Το 2024 καταδικάστηκε για κατηγορίες που αφορούσαν κατοχή όπλου, ενώ την ίδια χρονιά δήλωσε ένοχος σε υπόθεση φορολογικών παραβάσεων. Αργότερα ο πατέρας του, Τζο Μπάιντεν, του απένειμε ευρεία ομοσπονδιακή χάρη για αδικήματα που αφορούσαν την περίοδο 2014-2024.
Ο Χάντερ Μπάιντεν έχει τα τελευταία χρόνια επιλέξει να μιλά δημόσια για το παρελθόν του, υπερασπιζόμενος τη διαδρομή του και απορρίπτοντας τις επιθέσεις που έχουν γίνει εναντίον του και της οικογένειάς του.
Μάλιστα εξέφρασε τη στήριξή του στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τον αγαπώ προσωπικά».
Προς το παρόν, οι δηλώσεις του αποτελούν περισσότερο μια πολιτική νύξη παρά ανακοίνωση εκστρατείας. Ωστόσο, η πιθανότητα μιας νέας παρουσίας του ονόματος Μπάιντεν σε προεδρικό ψηφοδέλτιο το 2028 έχει ήδη ανοίξει μια νέα συζήτηση στην αμερικανική πολιτική σκηνή.
Ο Χάντερ Μπάιντεν έχει τα τελευταία χρόνια επιλέξει να μιλά δημόσια για το παρελθόν του, υπερασπιζόμενος τη διαδρομή του και απορρίπτοντας τις επιθέσεις που έχουν γίνει εναντίον του και της οικογένειάς του.
Οι Δημοκρατικοί και η κούρσα του 2028Παρά την αναφορά του στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας, ο Χάντερ Μπάιντεν αναγνώρισε ότι οι Δημοκρατικοί διαθέτουν ήδη ένα ισχυρό δυναμικό πιθανών υποψηφίων.
Μάλιστα εξέφρασε τη στήριξή του στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τον αγαπώ προσωπικά».
Προς το παρόν, οι δηλώσεις του αποτελούν περισσότερο μια πολιτική νύξη παρά ανακοίνωση εκστρατείας. Ωστόσο, η πιθανότητα μιας νέας παρουσίας του ονόματος Μπάιντεν σε προεδρικό ψηφοδέλτιο το 2028 έχει ήδη ανοίξει μια νέα συζήτηση στην αμερικανική πολιτική σκηνή.
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