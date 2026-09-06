«Πιο γρήγορη, βαρύτερη και πιο οδυνηρή» η απάντηση στις ΗΠΑ, προειδοποιεί το Ιράν
«Πιο γρήγορη, βαρύτερη και πιο οδυνηρή» η απάντηση στις ΗΠΑ, προειδοποιεί το Ιράν
Νέα απειλή από τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών τάνκερ στον Κόλπο - «Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει πριν να είναι πολύ αργά», το μήνυμα προς την Ουάσινγκτον
Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε η Τεχεράνη, στον απόηχο των αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών πλοίων τάνκερ στον Κόλπο, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, να διαμηνύει ότι η απάντηση της χώρας του θα είναι πλέον «ταχύτερη, βαρύτερη και πιο οδυνηρή».
Σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν μέσω του προσωπικού του καναλιού στην εφαρμογή Telegram, ο Γκαλιμπάφ κάλεσε την Ουάσινγκτον να αντιληφθεί ότι «οι κανόνες του παιχνιδιού» στη σύγκρουση με το Ιράν έχουν αλλάξει.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταλάβουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού στον πόλεμο κατά του Ιράν έχουν αλλάξει, πριν να είναι πολύ αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου υποστήριξε ότι κάθε νέα επίθεση εναντίον των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα προκαλεί πλέον άμεση αντίδραση από την Τεχεράνη.
«Από τώρα και στο εξής, κάθε επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα λάβει μία ταχύτερη, βαρύτερη και πιο επώδυνη απάντηση», δήλωσε.
Η ιρανική ηγεσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον στρατιωτικών ή οικονομικών στόχων της χώρας θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα, ενώ οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και την ασφάλεια των δυνάμεών τους στην περιοχή.
Η νέα αντιπαράθεση προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αυξάνονται οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση.
Σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν μέσω του προσωπικού του καναλιού στην εφαρμογή Telegram, ο Γκαλιμπάφ κάλεσε την Ουάσινγκτον να αντιληφθεί ότι «οι κανόνες του παιχνιδιού» στη σύγκρουση με το Ιράν έχουν αλλάξει.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταλάβουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού στον πόλεμο κατά του Ιράν έχουν αλλάξει, πριν να είναι πολύ αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου υποστήριξε ότι κάθε νέα επίθεση εναντίον των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα προκαλεί πλέον άμεση αντίδραση από την Τεχεράνη.
«Από τώρα και στο εξής, κάθε επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα λάβει μία ταχύτερη, βαρύτερη και πιο επώδυνη απάντηση», δήλωσε.
Κλιμακώνεται η ένταση μετά τα πλήγματα στον ΚόλποΟι δηλώσεις Γκαλιμπάφ έρχονται μία ημέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά πλοία τάνκερ στην περιοχή του Κόλπου, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.
Η ιρανική ηγεσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον στρατιωτικών ή οικονομικών στόχων της χώρας θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα, ενώ οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και την ασφάλεια των δυνάμεών τους στην περιοχή.
Η νέα αντιπαράθεση προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αυξάνονται οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση.
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