Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Σε αναζήτηση σέντερ φορ ο Ολυμπιακός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί
Σε αναζήτηση σέντερ φορ ο Ολυμπιακός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί
Στον Ολυμπιακό σύμφωνα με πληροφορίες έχει αρχίσει το ψάξιμο για φορ για τις εγχώριες διοργανώσεις καθώς εάν αποκτηθεί τέτοιος δεν θα μπορεί να παίξει στην Ευρώπη
Τα κακά νέα για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν δρομολόγησαν μόνο εξελίξεις ως προς την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, όπου εκεί θα γίνει αντικατάστασή του.
Ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Αφρικανού σέντερ φορ φέρνει νεότερα και στο μεταγραφικό μέτωπο σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν.
Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν ήδη έναν νέο στράικερ.
Έναν παίκτη που δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει στην Ευρώπη αλλά θα μπορεί να αγωνιστεί και να τους βοηθήσει σε Πρωτάθλημα αλλά και Κύπελλο.
Σε αυτήν την φάση οι διαθέσιμοι παίκτες για την κορυφή της επίθεσης από το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι δύο. Ο Γκονζάλες και ο Ζότα. Οι άλλες εναλλακτικές είναι αυτές των Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Αφρικανού σέντερ φορ φέρνει νεότερα και στο μεταγραφικό μέτωπο σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν.
Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν ήδη έναν νέο στράικερ.
Έναν παίκτη που δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει στην Ευρώπη αλλά θα μπορεί να αγωνιστεί και να τους βοηθήσει σε Πρωτάθλημα αλλά και Κύπελλο.
Σε αυτήν την φάση οι διαθέσιμοι παίκτες για την κορυφή της επίθεσης από το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι δύο. Ο Γκονζάλες και ο Ζότα. Οι άλλες εναλλακτικές είναι αυτές των Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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