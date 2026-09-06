Σε αναζήτηση σέντερ φορ ο Ολυμπιακός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί

Τα κακά νέα για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν δρομολόγησαν μόνο εξελίξεις ως προς την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, όπου εκεί θα γίνει αντικατάστασή του.Ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Αφρικανού σέντερ φορ φέρνει νεότερα και στο μεταγραφικό μέτωπο σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν.Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν ήδη έναν νέο στράικερ.Έναν παίκτη που δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει στην Ευρώπη αλλά θα μπορεί να αγωνιστεί και να τους βοηθήσει σε Πρωτάθλημα αλλά και Κύπελλο.Σε αυτήν την φάση οι διαθέσιμοι παίκτες για την κορυφή της επίθεσης από το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι δύο. Ο Γκονζάλες και ο Ζότα. Οι άλλες εναλλακτικές είναι αυτές των Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον.