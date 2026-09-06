Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα: Πάνω από 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες



Πυκνή καύσιμη ύλη στο βουνό

Τη δυσκολία της κατάστασης περιέγραψε μιλώντας στο Epiruspost και ο πρώην δήμαρχος Κόνιτσας Μάκης Χατζηεφραιμίδης.Όπως σημείωσε, παρά τη συνεχή προσπάθεια των εναέριων μέσων, το μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και πυκνό δασικό περιβάλλον.Το βουνό καλύπτεται κυρίως από πεύκα και έλατα.