Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα: Πάνω από 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
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Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα: Πάνω από 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Η  μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνεται στο να μη περάσει η φωτιά προς την Κόνιτσα

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα: Πάνω από 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες
Ελένη Μήτση
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας, κοντά στην Κόνιτσα.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου και τα τελευταία 24ωρα υπάρχουν πολύ ισχυρές αναζωπυρώσεις που έχουν δώσει στις φλόγες μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με την φωτιά μάχονται πάνω από 150 πυροσβέστες με 8 πεζοπόρα τμήματα και 48 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, σε ένα πολύ δύσβατο σημείο.

Το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τον κόσμο ότι η κατάσβεση της φωτιάς από αέρα θα αυξήσει τον καπνό που ήδη υπάρχει σε όλη την πόλη.

«Άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα παρακαλούνται να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους με χρήση κλιματιστικού (σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα) ή να απομακρυνθούν έγκαιρα από την περιοχή. Μην μετακινείστε προς τη φωτιά και μη σταθμεύετε οχήματα σε στενούς δρόμους, αφήστε ελεύθερες τις διόδους για τα πυροσβεστικά οχήματα», ανέφερε σχετικά η ανακοίνωση.

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Η επιχείρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του ανάγλυφου που μαίνεται η πυρκαγιά και το οποίο ουσιαστικά είναι απροσπέλαστο με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν στραμμένη την προσοχή τους και την προσπάθειά τους στο να μην κατέβει η φωτιά προς την πόλη της Κόνιτσας και στο δάσος που βρίσκεται πάνω από αυτήν.


Πυκνή καύσιμη ύλη στο βουνό

Τη δυσκολία της κατάστασης περιέγραψε μιλώντας στο Epiruspost και ο πρώην δήμαρχος Κόνιτσας Μάκης Χατζηεφραιμίδης.

Όπως σημείωσε, παρά τη συνεχή προσπάθεια των εναέριων μέσων, το μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και πυκνό δασικό περιβάλλον.

Το βουνό καλύπτεται κυρίως από πεύκα και έλατα. 

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα: Πάνω από 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα: Πάνω από 150 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες
Ελένη Μήτση
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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