Θανάσης Αντετοκούνμπο για τον Άρη: «Δεν μου αρέσει η λέξη ταβάνι, η ομάδα να δείξει κάτι ξεχωριστό», δείτε βίντεο
SPORTS
Θανάσης Αντετοκούνμπο Άρης

Θανάσης Αντετοκούνμπο για τον Άρη: «Δεν μου αρέσει η λέξη ταβάνι, η ομάδα να δείξει κάτι ξεχωριστό», δείτε βίντεο

Ο διεθνής άσος μίλησε για τη μεταγραφή του στους κίτρινους και τη σεζόν που έρχεται

Θανάσης Αντετοκούνμπο για τον Άρη: «Δεν μου αρέσει η λέξη ταβάνι, η ομάδα να δείξει κάτι ξεχωριστό», δείτε βίντεο
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Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο περιμένει με ανυπομονησία τη νέα πρόκληση στην καριέρα του με τη φανέλα του Άρη. 

Ο διεθνής άσος μίλησε στο ARIS BC για την χρονιά που έρχεται:  «Γενικά δεν μου αρέσει η λέξη ταβάνι νομίζω ότι βάζει όρια στον εαυτό σου. Εγώ ελπίζω αυτή η ομάδα να δείξει κάτι τόσο ξεχωριστό που θα τους κάνει όλους περήφανους και κάθε φορά που θα φεύγουν από το γήπεδο θα νιώθουν ότι είναι περήφανοι που είναι οπαδοί αυτής της ομάδας».

Τόνισε πως δεν έχει σημασία ο χρόνος συμμετοχής αλλά το τι χρειάζεται το σύνολο: «Κατάλαβα ότι αυτό κάνω. Αυτός είμαι. Εγώ είμαι αυτός που έρχεται να βοηθήσει, να πετύχουμε αυτό που πρέπει να πετύχουμε. Είτε παίζω πάρα πολύ, είτε παίζω λίγο. Η ενέργεια, η ατμόσφαιρα, η ποιότητα, οι απαιτήσεις.

Έχω απαιτήσεις να τα δίνουμε όλα, έχω απαιτήσεις να βουτάμε, έχω απαιτήσεις να παίζουμε σε ένα υψηλό επίπεδο. Και βοηθάει το ότι είναι κάτι ξεχωριστό στη Θεσσαλονίκη και ότι είναι κάτι ξεχωριστό για τον κόσμο του Άρη».

Για την οικογένεια Αντετοκούνμπο: «Η οικογένεια είναι πολύ περήφανη για εμάς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς όπου πάμε κερδίζουμε. Δεν ξέρω πώς το κάνουμε, αλλά όπου πάμε κερδίζουμε».

Για την υποδοχή που είχαν στο ματς με τον Πανιώνιο: «Όταν ήρθαμε και είδαμε το παιχνίδι με τον Πανιώνιο και αυτή την υποδοχή στην οικογένειά μας, σε εμένα, στον Γιάννη, όλο αυτό το πράγμα έκανε να καταλάβουμε όλοι ότι πραγματικά αυτός ο κόσμος αξίζει. Πρέπει να έχει όχι μόνο μεγάλη ποιότητα παικτών και υψηλού επιπέδου, αλλά παιδιά που είναι πραγματικά αθλητές, που είναι κομάντο».

Όσο για το μήνυμά του προς τον κόσμο του Άρη: «Αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο του Άρη είναι ότι γενικώς όλοι λένε να έχουμε χαμηλά την μπάλα, να έχουμε υπομονή, να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι θέλω πραγματικά, όταν παίζουμε στο γήπεδο, να φεύγουν χαρούμενοι από το γήπεδο, ότι τα δίνουμε όλα.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ξεκινάμε ένα ταξίδι και θα είναι κάτι που σίγουρα, όταν κοιτάμε μετά από χρόνια, θα λέμε θυμάσαι τις χρονιές που ζήσαμε;».

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