Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα, ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός
ΕΛΛΑΔΑ
Κάσος Νεκρή Θάλασσα Αυτοκίνητο

Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα, ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός

Η γυναίκα είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της

Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα, ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (4/9) στην Κάσο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία γυναίκα έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο σύζυγός της, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός.

Όπως δήλωσε  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, «η γυναίκα ήταν Ελληνίδα τουρίστρια και είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μετά την άφιξή της η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο, λιμενικοί και πολίτες έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσουν. Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης