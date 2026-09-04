Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή 65χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα, ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός

Η γυναίκα είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της